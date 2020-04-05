中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日提醒，明天就要開工開學了，連假後應更小心，戴好口罩、保持社交距離，避免出入擁擠場所。（示意圖）／Pixabay

清明連假國內各景點湧現人潮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日表示，明天就要開工了，連假後應更小心，戴好口罩、保持社交距離，避免出入擁擠場所，這段期間有出去玩的小朋友，應主動告訴老師，如就醫也要主動報告醫師旅遊史。

陳時中今天在記者會上表示，連續幾天的假期，這幾天大家旅遊也滿興奮的，有些景點的人潮密集度超乎預期，在這麼多人的狀況下，沒有確實遵守適當的社交距離及戴口罩，指揮中心昨天不得已發出2則「細胞簡訊」警示，也得到滿好的效果，人潮馬上就減了不少。

他說，地方政府、警政系統也很辛苦宣導，也達到一定效果，而對生意受影響的店家很抱歉，但為了大家的安全，也感謝配合。

陳時中強調，畢竟旅遊移動還是會增加風險，明天開學開工後，大家一定要顧好社交距離，能夠戴口罩就要戴起來，注意個人衛生及環境整潔，尤其是在這段期間有出去玩的小朋友，回學校後要跟老師報告，注意若有任何的身體狀況，要即早安排就醫，希望大家注意自己的身體健康，就像在做自主健康管理一樣，非必要的聚集要減少，若就醫時要戴好口罩，跟醫生報告旅遊史，讓醫療人員能更清楚掌握健康情況。

指揮中心提醒，為降低社區感染與傳播風險，防止未被發現感染源潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，該中心除已訂定因應武漢肺炎疫情的公眾集會、大型營業場所等指引，並函請各縣市政府，落實轄內旅館、餐廳、大型營業場所及觀光旅遊景點等相關防疫措施，也請民眾務必配合，並與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上之的社交距離，或正確配戴口罩。搭乘大眾運輸時也請全程配戴口罩，屢勸不聽者最高可處1萬5千元罰鍰。

指揮中心指出，縣市政府未來對於人群聚集之觀光旅遊景點，應加派人力進行社交距離宣導，對於未保持社交距離者，加強勸導保持距離或配戴口罩，並提供備用口罩。