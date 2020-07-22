台南府城不僅是小吃聞名，台南的美髮業者也搶搭政府三倍券的順風車，推出吸引遊客消費的方案，內政部社團法人中華整體造型技能培訓協會理事長許文元表示，此次武漢肺炎疫情嚴重影響府城美髮沙龍業者近八成的業績，希望這次能趕搭政府振興三倍劵政策，活絡美髮業經濟。協會考量到府城美髮、美容、彩妝、整體造型多數業者之店家風格走精緻、個性化，但資源較少，因此透過聯合活動提振消費市場。

善用數位科技殺出重圍

因此社團法人中華整體造型技能培訓協會與台南市政府經濟發展局及博識高科技共同攜手合作，透過數位科技架設美業創新數位沙龍世界平台，業者加碼推出五倍券及美容美髮消費優惠、商品導購等相關活動，活動網站亦有搭載創新的google map美業地圖方便消費者查詢鄰近配合活動商家，推廣「台南市美業優良商店」，不僅加強美業網路社群曝光率外，亦增加消費者運用振興券的多元選擇，創造三贏局面，亦達到新的商業經營模式，希望帶給國人台南新的映象、美麗府城、科技美業。

中華整體造型技能培訓協會也歡迎更多有興趣投入府城美業的沙龍業者一起加入「府城振興三倍券美業聯合行銷活動」，共同籌組台南城市隊與黃偉哲市府團隊一同「振興美業」，共創府城美業新高峰。

有意加入「府城振興三倍券美髮沙龍業聯合行銷活動」 線上報名

台南振興遊購站 https://3000.tainan.gov.tw



圖／社團法人中華整體造型技能培訓協會提供