高雄加工區前瞻智造新基地包含聯合辦公大樓與標準廠房，是高雄加工區中心的核心場域。加工處高雄分處長吳大川說，以場域立體化的更新來帶動園區未來立體化更新的示範，明年將可看到成果....(圖/陳俊廷)

高雄加工區「前瞻智造新基地」興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，上月19日舉行上樑典禮。預計將創造8萬平方公尺的產業空間。當日瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、樂米生技在經濟部長沈榮津及加工處長黃文谷的共同見證下簽署MOU表達進駐意願，預估未來可望增加118億元產值及3,000個就業機會。

高雄加工出口區成立於1966年，是台灣也是全世界第一個加工區，走過風華歲月超過50年，當前已轉變成為高科技園區，站在台灣智慧科技經貿最前線！加工出口區高雄分處長吳大川說：在前瞻基礎建設8萬平方公尺的空間完成後，引進更多優質廠商創造更多產值。希望未來產值能由當前8百億增加到一千億，就業人口能由一萬2千人能再提升。在產值與就業人口均增加下，經濟就一定能更發展。

「我剛好也是1966年出生與高雄加工區成立同年」，吳大川指其到加工區擔任分處長就有一個使命，他說，雖然來不及在加工區「開區」的時候參與建設，但加工區50年重新發展的時刻，他有機會接分處長就有使命。盼協助高雄加工區邁向新時代與新產業的發展園區前進！

尤值一提的是，高雄加工出口區「大樓」是過去創造經濟奇蹟所留下經濟基礎設施的見證，這是美援台灣時期的最後一棟歷史建築，吳大川指這棟高雄分處的大樓，是美國援助台灣最後一棟經濟的基礎設施、歷史建築，未來這棟歷史建築將規劃為高雄加工出口區的產業故事館與青年朋友的共創空間。他強調，緬懷過去策勵未來，新的前瞻智造新基地大樓完成後，新的智慧製造、新的科技與加工區產業故事館的歷史建築「新舊並存」。加工區將是科技人文兼具的智慧科技產業園區。

美援在1965年停止，惟當時已核准高雄加工出口區的經濟基礎設施，所以高雄加工區也以一年時間在1966年完成。該建築深具歷史意義，伴隨台灣經濟起飛與創造經濟奇蹟的見證與角色。

加工區在50年前設立，主要是為了解決農村過剩的勞力，讓其轉換成產業的勞動力與賺取外匯。所以在高雄港中島填海造陸，那時候的經濟屬於傳統製造加工，成立後吸引很多廠商包含國外廠商設廠，很快的2年後，滿了，旋即往楠梓、台中…等各地擴廠。惟當前加工區已從傳統製造到今日已是半導體封裝測試液晶顯示器很重要群聚的園區。吳大川指出，以高雄加工出口區而言，裡面液晶顯示器中小型面板廠商包括晶捷達、瑞儀，全台晶像等這三家就已占園區總產值達77﹪，創造就業人口達1萬2千多人整個產值一年將近800億，加工出口區轉型發展有目共睹。

高雄加工區位於高雄市前鎮區，當前亞洲新灣區內，吳大川指，現在已不可能在填海造陸，所以要立體化。高雄加工區前瞻智造新基地包含聯合辦公大樓與標準廠房，是高雄加工區中心的核心場域，希望以場域立體化的更新來帶動園區未來立體化更新的示範，上月已上樑，明年將可看到成果，有意投資者要趕快向加工區洽詢，他希望更多高科技智慧產業能群聚在園區發展。

※民報之聲電台節目在高雄民生電台播出專訪吳大川分處長與談「高雄加工區」風華歲月50年到當前智慧科技經貿最前線，民眾回響熱烈。高雄加工區提供近年來提供給總統府、中正紀念堂、高雄市勞工博物館等展覽的珍藏寶貴歷史照片，還有美國雷根總統戴上加工區廠商太陽神所生產製造的帽子的照片，上網影音獨家呈現。