針對「防疫外交」事宜，行政院長蘇貞昌今（5）日表示，若大家謹慎使用、避免浪費，也是可接受的數字，當看到全世界有很多國家連醫療人員都沒有口罩，哭著出現在電視畫面上，就知道台灣人14天9片，實在很不簡單。圖／擷自行政院影片（資料照）

台灣捐贈千萬片口罩給疫情嚴重國家，新北市長侯友宜表示，做全球人道是很棒，但既然有餘力，就應先滿足國內民眾口罩需求，成人14天最少10片後再去做援外；對此，行政院長蘇貞昌今（5）日表示，若大家謹慎使用、避免浪費，也是可接受的數字，當看到全世界有很多國家連醫療人員都沒有口罩，哭著出現在電視畫面上，就知道台灣人14天9片，實在很不簡單。

蘇貞昌今天視察中央流行疫情指揮中心，針對「防疫外交」事宜，他在會前受訪時表示，口罩從當初一天才188萬片的產量，經過這麼多人的辛苦努力，已經來到一天1320萬片，甚至要往一天1500萬片來努力，也因為隨著產能的增加，從7天2片到3片，到現在是14天，4月9日就可以變成小孩10片、大人9片。

蘇貞昌強調，如果真的大家謹慎使用、避免浪費，也是一個可以接受的數字，當然，如果產能繼續增加，還是會給國人同胞更方便；不過，當看到全世界有很多先進的國家，連醫療人員都沒有口罩，哭著出現在電視畫面上，就知道台灣人14天9片，實在已經很不簡單，真的要惜物、要珍惜。

他也呼籲，希望大家不僅是戴口罩，還要勤洗手，也要減少不必要的群聚，只有這樣才能夠避免被感染，保護自己，也減少社會的負擔。

此外，中央官員是否要以身作則戴口罩，蘇貞昌說，什麼時候應該戴口罩，什麼人應該戴口罩，指揮中心指揮官陳時中都有很明確的規範指引，過去一段時間，國人同胞跟相關機關都做得很好，不過，難免有個案或者個人沒有做好，也都被社會指責，也都應該擔當責任，還是請國人同胞注意指揮中心的報告，大家一體遵守。