在俄烏危機不斷升級，烏克蘭政府要求德國提供軍事裝備抵抗來自俄羅斯的入侵之時，德國政府表示，由於歷史原因，不能運送「殺傷性武器」給烏克蘭，將贈送5000個防彈頭盔給他們。示意圖／擷自DW，民報合成

5000個頭盔的笑話

在俄烏危機不斷升級，烏克蘭政府要求德國提供軍事裝備抵抗來自俄羅斯的入侵之時，德國政府表示，由於歷史原因，不能運送「殺傷性武器」給烏克蘭。不過消息傳來，新的國防部長蘭布萊希特（Christine lambrecht）女士願意贈送5000個防彈頭盔給他們。這聽上去是個笑話，可惜並不好笑，而且是真真實實的兩國大事。這就奇了，德國是全世界5大武器出口國，難道大公司製造並向危險地區出口的武器都不具「殺傷性」，那麼就都是玩具啦？

俄羅斯普丁沒有任何理由，連個藉口都沒有，就派出10萬大軍到俄烏邊境，並且真刀真槍，大砲火箭鋪天蓋地實行軍演，烏克蘭的小學生都被老師們指導著，萬一戰爭爆發，如何逃難。這種令人心寒憤怒的挑釁和威嚇絕對有其背後的陰謀。有些分析家已經說，這是俄中聯手要在歐洲和亞洲製造恐慌。美國很警覺，已經加派航空母艦，連同日本的小型航母都駛向印太海域，防止並警示中國不要向台灣下手，這個動作又引得老共派出39架軍機繞台擾台。

別家砲火橫飛，歐洲的議會裡也口沫橫飛

這種危機時刻，只有歐洲人還在議會裡為了口罩、疫苗注射問題上，爭得口沫橫飛，各地疫情噩耗頻傳，每日感疫者超過數萬，但是還是日日有百千人上街抗議「冠狀獨裁」，反對政府的防疫政策。這個世界真是荒謬顛倒，獨裁國家如中國、俄羅斯、伊朗，甚至北朝鮮都在磨刀霍霍，而以民主自由和人權自居的歐洲國家還在雲裡霧裡，陶醉在自家並不和諧的氛圍中。

自從新冠病毒從武漢爆發以來，整個世界都被攪暈了，社會撕裂，政治倫理淪喪，所謂的普世價值－自由、正義、公平、安全、自主、互助、寬容似乎要重新定義了。 放眼看到的是壓制、強迫、自私自利、偏執、逐利、冷漠….筆者以前青年時代曾經擁有的理想和熱情，隨著年紀的無情增長，似乎變質了，理想（說好聽點）變成理性，熱情轉為冷靜。因為世界不肯改變，只好改變自己，否則活不下去。然而有些事情依然令人不解而憤怒。這五千頭盔就讓我感到羞辱！在德國居住了半世紀，本來比較認同這裡的民主體制和德國人對歷史罪責的懺悔精神，這是基督教文化的精髓所在。犯罪有時難免，但是真心懺悔並追責補償是一個解除精神枷鎖的唯一途徑。

高調紀念「大屠殺紀念日」

今天是1月27日，德國高調紀念「大屠殺紀念日」，各政府機構都下半旗悼念猶太受難者。從1996年以來，德國就將這一天定為紀念日，聯合國從2005年也定了此日為國際紀念大屠殺日（International Holocaust Remembrance Day）。1945年的今日，蘇聯紅軍解放了奧斯維辛—比克瑙（Auschwitz-Birkenau ）集中營，此後聯軍一路逐步擊敗德軍，終於結束了第二次世界大戰。德國勇於面對歷史罪責的態度是我很欣賞的。由於警覺戰爭，對自己也在武器製造及輸出方面多有限制。每年出口的武器50%是給歐洲盟國，其他主要售給南韓、埃及和阿爾及利亞，每年約有45億歐元的貿易額。中國自1989天安門大屠殺以來，歐洲國家就有對華的武器禁運規定，但是主要是政治上的約束，並無真正法律的管制，這些年來德國和法國對中國都提供了軍事上的技術和製造資訊。



聯合國從2005年定1月27日為國際「大屠殺紀念日」，德國各政府機構都下半旗悼念猶太受難者。示意圖／擷自蘭布萊希特臉書

趕快追加5000個泰德熊

武器不可運送到有戰爭危機的地區雖然表面上有理，但是敵人入侵，自家應當有防衛性武器，德國人「似乎」也懂這個道理，因此要送烏克蘭5000頂防彈鋼盔，令人哭笑不得。這樣照顧人的腦袋不被炸開花，那麼是否也應當顧及他們的心靈受創？建議德國當局立即追加贈送烏克蘭士兵5000個泰德熊（teddy bear），讓他們在俄羅斯的槍林彈雨中，頭上頂著鋼盔，懷裡抱著小熊，不感到恐懼，讓內心的強大來抗拒侵略者的砲火，豈不是更為人道些？