台灣民眾對中國的態度，和族群明顯相關；本省人不一定支持獨立，但外省人支持台灣獨立的比例更低。圖／Pixabay

絕對不是歧視，只是客觀的就事論事：未來中國籍配偶及其子女將成台灣最親中族群，學術單位也可以此為主題做相關研究；公共事務公開討論，是民主國家的具體表現。

如果硬要說美國沒有種族問題，那絕對是掩耳盜鈴，不願意正視現實；現在所謂的外省族群比較親中，未來台灣最親中的族群非常可能就是中國籍配偶及其子女。

中國籍配偶心目中的英雄可能是毛主席，而非蔣委員長，如果相處久了，就可以發現他們的許多想法和我們台灣2300萬民眾的想法其實有根本的不同。

曾經有一位在中國出生的朋友私下告訴我，如果解放軍來台灣，大家就可以不用當兵了，他非常的期待；我們可以理解他們的成長背景，可是他們不會尊重我們。

現在台灣民眾對中國的態度，和族群明顯相關；本省人不一定支持獨立，但外省人支持台灣獨立的比例更低。

未來台灣最親中的就是中國籍配偶和其子女；所謂的外省第三代，則因為自己和父母親皆在台灣出生，中國的概念畢竟只是爺爺奶奶說的老故事，外省第三代已經成為中華民國台灣的特有種。

未來中國籍配偶和其子女一定是台灣政治版圖中最親中的一塊，他們甚至賣台也毫無罪惡感；不管他們有沒有領中華民國身分證，因為他們的身份認同是中國人，就是中華人民共和國。

武漢肺炎驚醒台灣人的白日夢

未來他們也是中國政府將手伸入台灣的代理人，現在遍佈世界各國的孔子學院從事間諜活動，遭到許多國家關注，未來相關問題值得國人同胞重視！

武漢肺炎讓世界看清中國，也讓許多台灣人從白日夢中醒來；台灣和中國在政治上必須劃清界線，今天共產黨可以棄鄂保京滬，明天在必要時，共產黨就會棄台保京滬；台灣在經濟與文化上也必須和中國有所區隔並保持安全距離；香港反送中運動，就是最好的例子，上一代選擇妥協，二十年後，下一代就要付出慘痛代價。

為了自己和我們的下一代，絕對不能放棄台灣主權，否則受苦的將是我們的下一代。

武漢肺炎不可避免的還是可能發展到社區感染階段，那麼多中港澳遊客來台以及台商返台，這幾乎已是預料之事，建議大家做好心理以及各項準備。