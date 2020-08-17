經改裝升級的F-16V戰機參加了漢光35號演習戰備道戰機起降演練。圖／蕭洵，擷自美國之音

美國之音引述彭博新聞社消息指出，台灣正式簽訂採購合約向美國購買66架最新型的F-16V戰機。預料這項軍售將使目前不斷交惡的美中關係更為嚴峻。

報導說，美國國防部8月14日發表聲明說，洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin) 獲得價值620億美元為期10年的合約，生產90架先進的F-16 戰鬥機。

美國國防部以交易敏感為由，沒有透露買家是誰，但是報導美國軍事消息的網站military.com 說，一名消息人士向法新社證實，台灣是買家之一，台灣簽署了總額為620億美元的10年期軍售購買協議。彭博社也從消息人士那裡獲得相同信息。

媒體披露說，首批90架戰機中除了台灣採購的66架之外，摩洛哥訂購了24架。美國國防部過去在相關聲明中也曾提到台灣和摩洛哥。

台灣去年12月下旬與美國簽署採購66架全新F-16V戰機的發價書。當時台灣國防部發言人史順文表示，這是為因應中共威脅以及整體防衛需要，這項軍售顯示美方對台灣國防安全的高度重視，以及美台共同維護台海及亞太區域的和平與穩定。

台灣軍方說，預計美方將在2023年交付單、雙座各一架，2024年起分批交機，預計2026年可完成總數66架戰機的交機作業。這66架全新F-16V戰機將部署在台東的志航基地。

彭博社報導說，這批軍售是自美國老布什總統（George HW Bush）1992年任內宣佈出售台灣150架F-16戰機以來，美國首度向台灣出售先進的戰鬥機。

近期美中關係急劇惡化。美國川普政府在政治、外交、經濟以及科技等諸多層面對中國實施前所未有的一系列打擊措施。川普總統8月14日簽署行政令，明確字節跳動收購Musical.ly危害美國國家安全，下令中國公司字節跳動剝離Musical.ly的美國資產，並銷毀用戶數據。

日前美國政府還先後宣佈在5個領域實施「淨網」行動，剔除中國影響；美國對中國應用TikTok 和WeChat 進行封禁；制裁11名中國和香港官員，並且派美國衛生部長阿札爾高規格訪問台灣，以及美國7月底關閉中國駐休士頓領事館，取消香港特殊貿易地位等等做法引發美中關係不斷緊張。

此外，美國還多次在有爭議的南中國海進行演習。最近一次是雷根號航母打擊群8月14日進入南中國海，進行海上防空聯合演練，以支持印太地區的自由開放。美國在南中國海進行多次演習以及行使海上自由航行權都讓中國不滿。

中國反對美國在南中國海地區的演習，還說，美國拒絕中國在南中國海的主權主張加劇了緊張局勢，破壞該地區的穩定。

預料這次台灣與美國簽訂F-16V先進戰機採購合約，將給美中關係帶來更多衝擊。