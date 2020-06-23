「九二共識」本來老共就不承認，後來為了籠絡當選總統的馬英九而勉為其難。國民黨想迎合中共，那就繼續「九二共識」，但民調勢必繼續下墜，被民眾，尤其年輕人唾棄。示意圖／擷自江啟臣臉書，資料照

國民黨智庫國家政策研究基金會自己進行蔡總統上任滿月民調，結果顯示，在政黨支持的部分，民進黨支持度32.9％，國民黨雖然居次、僅為13.7％，不到民進黨的一半。

民進黨內部近來雖然風波不斷，仍是茶壺裡的風波，無助提升國民黨的支持率，因為國民黨的「中國」路線則是波及茶壺之外，事關這個茶壺能否保存下來的問題。

6月19日，國民黨改革委員會兩岸論述組向全體委員會議提出建議案，其中雖然9度提及「九二共識」，但都只是被當成過去兩岸互動過程的「歷史描述」，並強調「基於當前情勢，我們建議用4大支柱來建構和平穩定的台海新關係。」

今年3月江啟臣當選國民黨主席後，即沒有把「九二共識」當作定海神針，國台辦已經出言恐嚇。這次改革委員會是具體重申而已，問題是希冀獲得全黨認同。對此，首先出來強烈反對的，仍是中共的國台辦。國台辦發言人朱鳳蓮在20日就出來警告說，如果國民黨丟棄長期堅持的正確理念，背離事關兩岸關係的基本原則，不僅會損害互信基礎，且會給兩黨及兩岸交流合作造成障礙。

再連想不久前中共官媒鼓吹柯文哲的白色力量出手「藍白拖」，顯然是在向國民黨下「哀的美敦書」，大有不惜把柯文哲當龍頭來拖住國民黨的味道。

什麼叫「哀的美敦書」，本世紀的年輕人恐怕已經不甚了了。然而大半個世紀以前，媒體喜歡用這個詞語。其實這就是「最後通牒」，從拉丁文的Ultimatum翻譯來的。如果用「愛的」加上後面的「美敦」，自然沒有殺機，甚至是情意綿綿；用「哀的」，至少會認同可能是一個悲劇。

老共不承認國民黨版「九二共識」

在共黨一聲號令下，先是，馬英九，然後是連戰，相繼出來吹捧「九二共識」，當成是國民黨的傳家寶。以此表明對中共的忠心不移，也企圖帶國民黨的風向，但是響應者寥寥。

「九二共識」本來老共就不承認，後來為了籠絡當選總統的馬英九而勉為其難。在馬英九臣服後，又不斷進行演化的「新解」，變為「一個中國」，再變為「一國兩制」，什麼定海神針，根本是流言蜚語，隨便中共想講什麼就是什麼。

面對中共這個「哀的美敦書」，江啟臣與國民黨諸位，要選擇「哀」，還是「美」？如果從維護連、馬等權貴的利益，因而要去迎合中共，那就繼續「九二共識」，但是國民黨的民調勢必繼續下墜，被民眾，尤其年輕人唾棄而達致「哀」的結果。反之如果真能破舊立新，面對新世代而建立新的主張，紮根台灣，也許就可以拼出「美」的結果，這個美，也是親美而不是親中。

要親美，在中美冷戰，在釣魚台問題，在中共不斷派軍機威脅台灣，在北京以國安法扼殺香港等問題，必須站在民主美國的立場。現在正是考驗國民黨與江啟臣的時候。那些親中、媚中的老廢柴，就讓他們見鬼去吧。