扁前總統說：他願意跟「師公」石川董事長與全體資深主持人學習成為「有夢上水」的「快樂播音員」。據悉扁前總統明年1月3日上午10點將在《微微笑廣播網》首播，首集廣播教父石川將親上與談。

另11點則是陳永興醫師主持的「醫生講看覓」。該節目每集都固定會找一位醫療相關人士旁及政界與文化音樂各領域與談，包含副總統賴清徳與前衛生署長、現任生物技術開發中心董事長涂醒哲等眾多醫界都曾上該節目與談。由於透過手機就能收聽，已成為醫界很夯的熱門時段。

石川傳媒集團12月18日在高雄漢神巨蛋舉辦歲末年歡晚宴，「微微笑全台聯播網」的60位主持人齊聚，其中包括前總統陳水扁，集團董事長石川（本名石秋清）表示，阿扁總統將於明年一月起，於聯播網開時段在空中與全民相會，主題會鎖定青年創業與人生經驗傳承，扁不談政治，要談什麼，請大家拭目以待。

扁前總統19日在群組與臉書說：「有夢上水的快樂播音員」全文：

阿扁聽洪第七演唱《懷念的播音員》應該是唸初中時，跟扁媽同時出生的洪第七，參加1962年中廣舉辦的第一屆歌唱比賽勇奪第一名。為了感念並力挽鼓勵他報名參賽的廣播名嘴周進升繼續留在廣播界，洪第七特別以日本作曲家吉田正的第2000首紀念曲《霧子的探戈》為旋律，集體創作填詞寫下《懷念的播音員》這首歌。終於溫暖了周進升的心。

阿扁夢想有一天得以成為播音員，雖然無力成為被懷念的播音員，但阿扁第一次在台灣廣播界教父傳媒集團歲末聯歡晚宴上表示，他願意跟「師公」石川董事長和全體老師微微笑廣播網資深主持人學習，也能夠成為一位「有夢上水」的「快樂播音員」。

※《 懷念的播音員 》主唱：洪第七

原曲：《 霧子的探戈 》1962年

雖然你跟我 每日在空中相會 因為你溫柔 甜蜜的聲音可愛 彼日給我忍不住 為你來心迷醉 所以要叫我怎樣來對你表示 只有是懷念你

雖然你跟我 每日在空中相會 因為你一切 給人會為你癡迷 可愛的你播音聲 解消我心空虛 愛你在心內 可惜無勇氣表示 只有是懷念你

苦苦的心無人知 只有叫你名字 我思慕的人 你就是大眾情侶 只有是懷念你