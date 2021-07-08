大約去年3月16日我感染了冠狀病毒，4月13日在醫病平台發表〈我也感染冠狀病毒了！小心，誰都會感染冠狀病毒〉。時間彈指間過，紐約市疫情平穩，沒想到卻在台灣發飆。

大家都知道抗疫最重要的是預防，「戴口罩、洗手、六尺距離」是必要的。高風險的人群，包括醫護人員等，則要用到各種不同的PPE配備。前篇文章我寫過，「我不認為得病、可能得病，因而可能死亡，會讓醫護人員後悔步上行醫濟世這條路。這段困難的時期，正向的思維，知道自己的努力會多多少少幫助別人，會讓我們因為能當醫生、醫護人員而感到驕傲。沒有適當足夠的個人保護設施，需要分分秒秒的照顧感染冠狀病毒的病人，增加不必要得到感染的機會，這才是讓醫護人員心寒、猶豫的最大原因。」

我的病況算是很輕的，應該是在鐘形曲線的最左邊。

這算是病毒帶來的一點直接好處：幾天後，我就能在家裡用遠程醫療應診和病人在視頻上面談。也能不擔心傳播病毒，不到城裡醫協的會議室，亞美基金會和協會病毒專案組的成員，就能利用視頻在網上商量購買個人防護裝備和送給各醫療設施、醫院的計劃。

我以為，征服這個病毒只是時間而已，不過需要國家，全體民眾的配合，各行業的努力。大多數的病人都會和我一樣，像得到輕微的流感而已。更多人甚至一點症狀都沒有。冠狀病毒得病死亡率低於2%。但是因為很多人在很短的時間內得病；醫療設施很短的時間內爆滿，一下子很難給所有病患最先進的護理和治療；病患又在很短的時間內死亡，所以可以了解大家會有恐慌的心理。

據約翰·霍普金斯大學2021年5月29日的數據：全世界78.7億人口，有1.7億人口得病（1.95%），3.53百萬人死亡（病死率 2.1%）。美國人口有3.3億人口，有0.33億人得病（10%），0.6百萬人死亡（病死率 1.7%）。台灣億人口有23.9百萬人口，有7806人得病（0.03%），99人死亡（病死率 1.3%）。從上面的數據來看，台灣的防疫，雖然已經發生許多社區感染，但是握有SARS的經驗，加上已有疫苗面世的情況，疫情應能控制。有人認為上述數據不可靠，真正疫情要更嚴重。也有許多人對疫苗不感興趣。不管怎樣，要停止冠病大流行，非要大家去注射疫苗，得到「群體免疫」不可。

我曾經用流感來說明「群體免疫」的重要。

2018至2019的流感季節，美國62.6% 的人口注射疫苗，這年還有10.8% 的人口得流感，病死率0.1%。全國那年因流感死了3.4萬人。假設沒有疫苗，50%的人口得到流感，就能得到「群體免疫」那麼全美就要死16.4萬人，多死了五倍。

如果不用疫苗，不預防，不用口罩，不用社交距離，單靠50%人口得到感染（也有人估計要70%），而取得群體免疫，那麼美國全國死亡人數會達330 M x 50% x 1.7 %= 2.8 M。這個數目會非常驚人，2.8百萬，大大超過「談虎變色」1918年H1N1美國大流感的90萬！

疫苗可減少不必要的死亡

看了以上的數據，希望能讓大家接受注射冠病疫苗。疫苗並非萬全，但是用注射後的可能不適、副作用換取減少更多不必要的死亡，絕對值得。因為冠病大流行帶來的經濟、社會、人文的負面影響，不早日停止，遲早會（或者已經）超過所有的世界大戰，不同的是，這是人與病毒，而不應是國與國的鬥爭。

近日我有幸參與的亞美醫師協會和親情健保計劃，聯合報共同主辦的【戰勝病毒，堅強面對】徵文比賽，看到許多美國華人，大人和小孩，面對冠病正向積極的反應，覺察到勝利在望，我們從這困境中，又學到許多。

總之，希望大家不要驚慌，感染冠病並非絕症，絕大部分病人會完全痊癒。但是應該減少感染的機會，注射冠病疫苗，對自己、親人或社會都好。

這段因冠病隔離，讓大家有更多的個人時間，要注意自己和親人的心理健康， 「塞翁失馬」，福耶？

※本文轉載自： 元氣網醫病平台