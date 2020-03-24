從東邊之中寮山至西邊之大崗山中間的田寮鄉低丘山野領域。圖／作者提供

一、高雄市田寮國中重視鄉土教育，開閱讀田寮課程高雄大崗山東邊田寮區的的田寮國中，屬偏僻地區，全校只有三班60多位學生，學區都是月世界荒山，學生的生活條件與環境，在學習上屬弱勢。

校長蔡嘉興年輕學養好，了解地方環境，特別重視鄉土教育和人格培養，特開「閱讀田寮」的課程，訓練全校學生從閱讀認識生活中的土地，來培養向上的自信心。教導主任陳靖婷老師，知道我是田寮在地人，對田寮的平埔族歷史有著作，特邀我於2020年2月24日回田寮國中，向田寮國中的老師，簡報田寮的歷史地理,並邀區內崇德、新興兩國小的老師也來參加。因史料的缺乏，修兩次的《田寮鄉志》，對田寮早期歷史的記載欠缺，也有不少誤解。身為田寮在地人，非常感謝和高興，能有這機會回家鄉，來與田寮的國中小教師，共同閱讀我所知道的田寮。我PDF160多張圖片，以「田寮的歷史地理與人文」為題做簡報，為吾鄉吾土田寮的鄉土教育，盡一份心力。

附錄簡報摘要，是國中小學老師，共同閱讀學區鄉鎮的歷史地理人文的內容，閱讀的範圍視野與角度，或可供從事地方文史工作和鄉土教育的中小學老師參考。



〈田寮之歷史地理與人文〉簡報封面。圖／作者提供

二、〈田寮之歷史地理與人文〉簡報摘要：

（一）、高雄市田寮鄉（區）在大崗山東方，東烏山（中寮山）、東北馬頭山與旗山為界；西大、小崗山與岡山、阿蓮為界；南濁水溪，東南太陽谷與燕巢為界；北灣崎溪與內門為界；中間是廣大月世界泥岩惡地形，土地陡峭光禿貧瘠，二層行溪支流溪流密布曲繞。

全鄉的土地，東西最寬12公里，南北最長11公里。能耕種的平園山坡，面積比光禿陡峭崎嶇的泥岩地形少。

第二條高速公路從大崗山北邊，往東南貫穿田寮鄉，中寮隧道就在東南邊的中寮山西麓。

（二）、田寮山區的歷史，在荷蘭時期無資料，只知主要活動領域在今台南新市的新港社，曾與堯港（今高雄興達港）、大崗山附近的搭加里揚社，發生領域糾紛，1635年12月25日，荷蘭新港社聯軍攻打搭加里揚，搭加里揚逃亡後居住在今屏東，1646年改名為阿猴社。高雄平原從此為荷蘭佔有，無原住民番社居住。戰後新港社人可在二層行溪和大崗山西邊今阿蓮潭底土庫的魚潭捕魚。

鄭氏時，軍隊屯墾，劃分行政區，田寮北區的二層行溪北邊部分屬崇德里，南區與大崗山西邊的平野今阿蓮與岡山的東北部，屬嘉祥里。清領後仍屬嘉祥里，到嘉慶年間，田寮人口增加，嘉祥里以大崗山頂分水為界，田寮改屬嘉祥內里。

日本時代田寮先屬番薯寮（旗山）廳。後來行政區改變，1920年開始以區內的田寮小村庄名，作為整個地區之行政單位的區名、鄉名迄今。

（三）、清代田寮是平埔族新港社、水蛙潭社、尖山社、大傑顛社四社居住地，各以山頭溪溝為界。可耕種的土地山林，皆為各社所有。四社何時入居無明確資料。



田寮平埔原住民水蛙潭社乾隆5年的土地古契。圖／作者提供

（四）、田寮人的開基祖，漢人或平埔改漢姓，最早約在乾隆時，大多是單身來田寮向各社典買山林入墾定居成庄，一庄一姓或二姓。娶平埔女為妻，庄與庄之間隔著山崙或溪溝。二、三百年來，居民大多在山內各庄互相通婚，自成婚姻網路，與山區外平地通婚者極少。子孫繁衍，田寮人大多有平埔血統。

（五）、四社平埔原住民，大多在清代已因土地喪失而陸續外遷，留下許多土地買賣古契，也有新港文書。田寮村庄的地名，因此有很多平埔族語，只知其音不知其義。例如狗勻崑，冬糕臘，古亭坑，保留曾有平埔原住民在此生活居住的縱跡的歷史意義，不宜強解亂猜其義。

日治時代，戶籍種族欄大多記寫「福」，只有少數人家是寫「熟」的平埔族。

（六）、田寮原是平埔族居住地，清代內門鴨母王朱一貴起義事件，黃教之亂等多次民變及日本清庄，都與田寮有關，田寮是台灣地基主、有應公、太祖祠、石頭公等小廟最多的鄉鎮。

（七）、田寮大部分是惡地形荒山，農作生活困難，1960年代起，都市加工區、中小企業興起，年輕人大多出外謀生；1977年的賽洛瑪颱風影響鄉民外遷最大。現長居田寮者大多是年長者，每庄無幾戶。

（八）、泥岩土質有鹽分，水果品質好，近年棗子、番石榴生產質量皆佳。惡地形有很多銀合歡，適宜養羊，以前山羊多，岡山著名羊肉皆來自田寮，今已少養。

（九）、田寮泥岩惡地形，日本時代就取名為「月世界」。1940年就有日文報紙報導，地名流傳約有100年，是著名絕景和賞月勝地，今已成國際性險奇地質景觀。被誤會1969年太空人登陸月球後，才叫月世界。



田寮月世界惡地形之太陽谷一景。圖／作者提供

1970年代田寮東南邊，村人把南勢湖庄南邊的惡地形山谷，取名叫太陽谷。後來為發展觀光，燕巢鄉也取名一處惡地形叫燕巢月世界，和一處叫新太陽谷；台南也有草山月世界，台東有利吉月世界。現台灣共有四個月世界二個太陽谷。「月世界」是景點，也是泥岩惡地形的泛稱。

田寮惡地形山丘崩裂起伏，河流曲繞，是台灣小溪橋最多鄉鎮。

泥岩光禿陡峭山丘，草木不生，當地人叫白崩坪，淺土殼。泥岩土有海鹽分，土色如銀叫海銀土。田寮位於旗山斷層，南方與燕巢的養女湖連線，有很多泥火山，當地人叫滾水沫。

（十）、田寮皆傳統紅瓦土角厝，漸多荒廢。南勢湖呂家古厝前後二落共92間，左右各2列每列14間的長護隆，格局完整，面積廣大，古色古香，已有180年歷史，是台灣最悠久最有歷史文化代表性的常民紅瓦土角厝。曾是觀光景點，可惜未能原貌保存。幸有空照圖記錄保存完整壯觀的歷史影像。



田寮歷史最悠久的傳統土角紅瓦厝，已有180年。圖／作者提供

（十一）、田寮荒山子弟，外遷各地刻苦勤勞奮鬥，在各行各業也皆有美好成就，也有曾出任行政院政務官者，如吳榮義、許瑤璋、蘇建榮。

（十二）、田寮清代文風，識字者少，只四塊厝蘇家二位文秀才。日本時代設田寮公學校，開始有子弟讀高等科和師範學校。戰後教育普及，讀大專以上者多。在文藝界享有聲譽者，有牛寮施春茂、大坵園陳春城、南勢湖呂自揚、水蛙潭吳正任。



田寮書法家施春茂揮毫呂自揚福爾摩沙詩。圖／作者提供