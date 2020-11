我ê某叫做阿Tiⁿ,看--起-來20 thóng歲。路--裡看 tio̍h我 hn̄g-hn̄g tō 閃,m̄ kap我講話。 我想伊m̄愛hō͘人知影我是伊 ê 翁。查某gín-á惜面皮驚見笑 ê 關係。 In tau ê人mā仝款, 講伊iáu-bōe做--人。 In規家攏真顧謙。不過大家攏知影我是伊ê翁。賣魚ê菊--a bat kā我講:「忠—a,阿Tiⁿ 講伊iáu未做--人。」我kā伊說明,阿 Tiⁿ驚見笑,pháiⁿ勢講。我有去媽祖宮抽籤,mā是講 “天生注定。” In攏知影--lah…。Ah無,菊--a thài-ē當面kā我講 :「無彩一个好翁…..。」M̄是講我是teh講啥人?害隔壁賣肉ê阿肥笑kah歪腰。In攏知影--lah….。

M̄-kú見ùi in tau門口過,看tio̍h我tō走入去bih。你看有人chiah pì-sù?有一項我bē啥瞭解,伊kap別人攏 bē生份,人人好,有講有笑….。 Ôa!hit个笑,文文 á 笑…..。花心ê tiⁿ蜜親像伊ê名。人人看--tio̍h,bē輸蜂phīⁿ tio̍h蜜,òⁿ-òⁿ叫,擋bē-tiâu飛óa--去。

今á日tī菜市á遇--tio̍h,ná行ná捷捷oa̍t 頭過--來 kā我看。Tn̂g頭鬃,白衫白裙chhap紅花,抹胭脂。Ôa!hit對目睭,愛koh驚,驚koh愛,lú行lú緊..……。我真知,伊ê心內,驚ê後面cha̍h-tio̍h愛,愛ê頭前tō是驚。伊ê心肝 tah底見真是對我有心,查某gín-á pháiⁿ勢表示 。今á日伊知影我ē去菜市á,刁工裝 súi-súi,頭一擺抹胭脂hō͘我看。伊ê心意我thài-ē m̄知?Ôa!hit對目睭…. cha̍h tī後面, 看 bē tio̍h--ê tō是愛。有一工伊ē知影我外好,無tàng koh chhōe--a。媽祖婆講 「天生注定」,菊--a mā講「無彩一个好翁…..。」

今á日,菊--a kā我講:「阿tiⁿ beh 嫁--人-a。」 In母--a市á買大魚大肉,in tau辦喜事。 終其尾--來…..終其尾--來….我早 tō講--a,媽祖婆mā講「天生注定」….. 緊來去準備,...剪頭鬃,se-bí-loh,新皮鞋….我kā菊--a吩咐,一定來hō͘我kap阿Tiⁿ請。菊—a、阿肥笑kah歪腰,規个菜市á攏teh笑…..「 M̄是你--lah!…. M̄是你--lah!…..」

台灣字(白話字)版

(Chok-chiá chù:chhiáⁿ-iōng pe̍h-ōe-jī)(作者注:請用白話字)

