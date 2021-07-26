7月20日，「中共國」河南鄭州水災，真相正逐漸被揭露，23日，解放軍封鎖京廣和隴海兩處隧道，四周團團圍住，進行抽水作業，並打撈死者屍體，鳳凰電視駐北京記者胡鈴說：「禁止媒體拍攝，連死亡數字也不公開，列入國家機密」，這篇舖文很快被刪除，現在河南雨水仍未停，鄭州以外數個縣市成為澤國，沒有人伸援，也少人關心，中國網民酸說：「水困無人搭理，維穩遍地鷹犬」，這就是鄭州寫照，這與大內宣定調：解放軍奮勇救人差距很大，京廣隧道上方吊著曾被水患淹過的看板寫著：「跟黨走」，形成莫大諷刺，鄭州又是另一個武漢。

中國流行一句順口溜：「大家跟黨走，走進墳墓頭」。

十年前，鄭州還是四鄉農產中心，習近平砸下數千億人民幣，打造鄭州成海綿科技城，鴻海、日產汽車，跨國企業在此形成產業鏈，此地也是古代稱呼中原的中心，更是南來北往交通要道，如今這個科技城，居然擋不住六百毫米的雨水，很多貪官要等著掉腦袋。

水災不是天災，而是人禍，抗日時期，蔣介石為了抵擋日軍，曾以人力破壞黃河花園口，製造決堤，造成百萬傷亡，百萬流離，如今西安還有河南流離者聚集的河南街。

水庫無預警放水才是禍首

說實在，雨量六百毫米也非千年一遇，常莊水庫無預警放水，被證明才是禍首，地鐵殺人算是打開黑箱第一步，死者人數從12人上修到35人，現在看到兩個隧道遺體飄在水上，或在水底泡著，才知道災情比德國還嚴重，前天，環球黨媒還在笑德國經不起水災，笑美國佛州垮樓，現在臉腫的是誰？

雖然中共對鄭州進行斷水、斷電、封網、抓人四部曲，但是訊息還是傳出來，微博上的尋人啟事，以及在封鎖現場外，臉上壓抑著淚水，沉默等待的上千失蹤者家人，就可以算出這場水災不只死了12人，而是五千人以上，這個數字要感謝老共監控無所不在，隧道內外數百個監視器，對來往車輛掃描，甚至對車主人臉辨識，因為隧道監控科技發達，很清楚記錄在洩洪大水突然灌入隧道，短暫的五分鐘內，多少車輛還在隧道中，車牌號碼和人數，這個災難過程，被電腦全程清楚掌握，也是未來調查瀆職官員最好證據，中共心裡明白：誰家有死人，死了幾個人，死前在隧道內如何求生掙扎，這些畫面無所遁形，可是老共習慣性裝傻，就是不對你講，因為老共對生命根本不在意，死亡在老共黨官心裡，就是冷冰冰的數字而已，中國網民說：「水災還在持續，習近平沒有一句道歉，還跑到西藏，連演戲都省了，過去中國影帝溫家寶，還會親臨犯罪現場，掉幾顆眼淚」。

央視發表水災是境外敵對勢力，發動氣象戰對中國攻擊，死了一堆人，還打政治口水，這就是中共嘴臉，唯一還有點溫暖，就是黨國找了一個樂團，在車站大廳演奏安魂曲，說是給河南受災者撫慰鼓勵，網友說：這是送葬吧。

網路上，經常歌頌偉大中國的小粉紅，突然消失無蹤，他們連致哀的同理心，也不會表達，何況主子習近平也沒致哀，沒道歉，就搞三十六計先溜為上，展現溫情是校園不教授的一課，在中國表現溫情主義，會遭受批評：中了帝國主義毒素，小粉紅只會催促劉德華，和合唱〈翻滾吧！黃河〉的成龍，快快捐款，這才是中國幾代人最大悲哀，一切向錢看，有錢好辦事，因為同情和真情流露，在中國屬於犯罪，這種罪被毛澤東定性為：「西方國家溫情主義毛病，革命不是請客吃飯，所以必需鐵石心腸，六親不認」。

毛澤東剛奪下江山，就搞反右運動，拉下鐵幕關門打狗，因為擔心投降的國民黨人搗蛋，老毛對國民黨人下手不留情面，很多人出面說情，就被冠上溫情主義抓起來，總共有五百萬人，在反右運動中死亡，還不包含送到韓戰當砲灰的國民黨軍，老毛奪權以來，總計屠殺八千萬人，超過史達林，冤魂在中國上空徘徊，也難怪中國是災難大地。

中國只要有災難，就有韮菜倒楣，在中國台商或藝人，人在屋簷下，只能先低頭，紛紛解囊捐款，台灣作家苦苓卻反其道而行，呼籲台灣人別捐款，此舉再度引發在台灣愛台派和少數愛中派的對壘，純粹的溫情，也變得矛盾痛苦。

其實，捐款救不了中國，只會拖延老共崩解的老命，這塊惡土，被中共糟蹋百年，人心極度扭曲，現在只能靠中國人起來革命，才能拯救的時候了。



作者指出，鄭州以外數個縣市成為澤國，沒有人伸援，也少人關心，中國網民酸說：「水困無人搭理，維穩遍地鷹犬」，這就是鄭州寫照，這與大內宣定調：解放軍奮勇救人差距很大。示意圖／擷自CCTV影片