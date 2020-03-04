伊朗武肺肺炎情勢險峻，該國今天宣布進入備戰狀態，WHO也緊急派員急醫療物資前往支援，不過，WHO官員直言，病毒已在伊朗落地生根，要根除很困難。圖/擷取自世衛官員Michael Ryan推特

中國武漢肺炎在伊朗肆虐，許多高官染疫身故，當地死亡病例高達77人，死亡人數僅次於中國。為免感染擴大，伊朗還讓5萬4000名囚犯先行假釋出獄，並宣布進入備戰狀態。世界衛生組織(WHO)已派專家前往當地支援，並運送醫療物資，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）直言：「跟一些其他國家一樣，武漢肺炎現在落地生根。」要根除病毒「很困難」。

伊朗面臨嚴峻的武漢肺炎疫情，傳出伊朗國會議員已有23人染疫，昨天又有11名感染武漢肺炎的患者不治，全國死亡人數增至77人，累計確診數增加835例，總計感染人數2336例。伊朗感染武漢肺炎死亡人數僅次於中國，位居世界第二，其中有多位高官染疫身亡，連伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問團「權宜委員會」委員米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）昨天也傳出感染武漢肺炎病逝。

根據外媒報導，為避免監獄爆發肺炎疫情，伊朗已經讓5萬4000名囚犯假釋出獄，刑期五年以上、事涉安全的囚犯還是不能出獄。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天宣布全國進入備戰狀態，命令軍隊協助政府衛生部門抗疫，防止武漢肺炎繼續擴散。

WHO對於伊朗的疫情也憂心忡忡，已派出專家前往支援，搭載技術團隊成員的飛機還運送了一批醫療用品和防護設備，以支持15,000多名醫護人員，以及足夠的實驗室工具包，足以測試和診斷將近100,000人。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，伊朗跟一些其他國家一樣，武漢肺炎病毒已經在當地落地生根。現在要根除病毒「並非不可能」，但「很困難」。