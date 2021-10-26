香港政府9月初開始分批安排區議員宣誓，最終宣誓無效被取消資格的民主派區議員共49人，目前全香港只剩下63名民主派區議員，比2019年區議會選舉勝出的389人大幅減少84%。示意圖／擷自人民日報臉書

香港政府9月初開始分批安排區議員宣誓，最後一批新界西區議員宣誓上星期四有結果，再多16名民主派區議員被取消資格（DQ）；最終宣誓無效被DQ的民主派區議員共49人，缺席宣誓直接喪失議席的6人；加上宣誓前因政府「放風」主動辭職的超過260名民主派區議員，目前全香港只剩下63名民主派區議員，比2019年區議會選舉勝出的389人大幅減少84%。有被DQ的民主派區議員批評，港府借宣誓DQ民主派區議員是扭曲民意，預期香港可見將來不會再有一人一票、單議席單票制的民主選舉，可能影響香港國際城市的地位。

中國全國人大常委會今年3月底大幅修改香港選舉制度後，香港立法會今年5月隨即通過修改有關公職人員宣誓的條例，將2019年11月24日透過選民一人一票、單議席單票制直選產生的452名民選區議員，納入必須宣誓效忠的行列，相關條文5月21日刊憲，當日生效。

再多16 名民主派區議員被DQ

有關區議員宣誓的修例通過接近4個月後，香港政府9月10日才正式開始，分批安排區議員宣誓，期間懷疑多次透過傳媒「放風」（放出風聲），7月中下旬會安排區議員宣誓，如果被界定不符合宣誓效忠要求，將會被DQ（取消資格），並且會被追討去年1月上任起所有薪酬及津貼，估計每人涉及超過100萬港元（約13萬美元）。

據多家香港傳媒統計，9月10日首批區議員宣誓前，有超過260名非建制派區議員主動辭職。

最後一批新界西區議員宣誓上星期四（10月21日）有結果，再多16 名民主派區議員被取消資格（DQ），包括去年曾參與民主派立法會初選的民主黨「主選派」元朗區議員及前立法會議員鄺俊宇、元朗區議會主席黃偉賢、離島區議員王進洋等人。