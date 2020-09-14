馬英九做了眼部美容手術後，效果「驚人」。很多人只覺得「驚人」，但無法精確形容那雙眼睛的神采。為了嚇阻國民黨內改革派，摘掉墨鏡出現在電視鏡頭前，效果真的很驚人。改革派果然被嚇住了。有偏藍媒體且貼出馬英九昔日英姿美照，但是報導的卻是手術後的馬英九，拍馬屁艷稱馬英九的眼睛為「電眼」。被那雙眼睛掃到，就有被電到的感覺。真的沒有比這更傳神的形容了。

作為中共統戰台灣工具的海峽論壇，最近更成為國民黨的救命浮木。而拉著繩子的那一頭是共產黨。共產黨最懂國民黨，當然知道這個手下敗將的國民黨正面臨生死存亡的關頭。沒有慈悲的共產黨，在國民黨公佈派『喬王』擔任團長出馬後，更加沒有顧忌，在央視新聞節目落井下石，說這是來中國『求和』的。搞得國民黨上下人仰馬翻。共產黨果然厲害。

為了改革議題，國民黨陷入分裂危機，馬英九藉題發揮，批判民進黨拋棄『九二共識』會引起戰爭，並恐嚇台灣人說「首戰即終戰」，而且美軍不會介入。其實真正的目的是壓制國民黨的改革勢力。作為改革派希望之所寄的江啟臣，無脊椎動物的本質馬上現形，像『小弟』一般被馬英九帶著走。我看國民黨是改不了了。馬英九對台灣人強硬，對中國人卻軟弱。「好騙歹教」的台灣人可看得清楚嗎？

求和傷害已成 道歉又有何用？

奇怪的是，引來國共糾紛的國民黨權貴馬英九，對這次海峽論壇前夕被共產黨羞辱一番的『求和』說，躲起來不吱聲。反而是和共產黨本來無冤無仇的『呆丸郎』江啟臣出來喊話，要求中共在明天（9月14日）前道歉。我看這也是色厲內荏、欲拒還迎的扭捏作態。聽到中共這樣羞辱國民黨，作為代表國民黨的主席，沒有文王一怒而安天下的正氣，共產黨還鳥你啊！他早把你給看穿了！也早就把國民黨看穿了！不管如何，國民黨還是會去的。但是怎麼去才好呢？

派個『呆丸郎』『喬王』去向中國人『求和』。對在台灣的被統派『中國人』，也是很孬種的表現。但是為甚麼做為當事人的『喬王』，也不吱聲？這也不難理解。對失去政治舞台而名利心仍熾的他來說，這個不光榮的『團長』，儘管有如舖了紅地毯的『求和』，或更難聽的『投降』，總還是有鎂光燈照射的。有如剛剛被挑動而春心蕩漾，卻突然被撕破處女形象而打斷一番好事般，你要他說甚麼好呢？就別再為難他了。他心中是很想去的，就算不光榮，唾面自乾對他這個在「紅塵浪中」打滾一輩子，又以「孤峰頂上」自許的江湖人來說，自有一番境界。台灣人的尊嚴，那就更不在話下了。

不管共產黨今天道不道歉，向誰道歉、如何道歉，即使道歉了，對國民黨的傷害已經造成。對台灣人的感情，也已經造成傷害。國民黨去不去，本來台灣人也早已不在乎了。但是對國民黨卻是一個兩難。在這個兩難的困境中，國民黨派『電眼』馬英九出馬，去電一電共產黨，或許是唯一最佳的解套之計。要不然，江啟臣、王金平馬上宣佈，取消不安好心的海峽論壇，至少也表現出國民黨士可殺不可辱的骨氣，並在這個美國和自由世界都在圍堵中國的時候，讓世界和台灣人看看你到底站在哪一邊。



前立法院長王金平將率團前往中國參加海峽論壇，央視的『求和』說對國民黨造成極大傷害。圖／擷自公視網路新聞