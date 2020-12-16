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每日國際焦點

索馬利亞與鄰國肯亞斷交，控訴肯亞干涉內政。索馬利亞指控肯亞介入朱巴蘭州選舉，加上索馬利蘭總統訪問肯亞，雙方關係急速惡化。索馬利蘭自1991年實質獨立，但僅有台灣於2020年正式承認。索馬利亞一直宣稱索馬利蘭是索馬利亞的一部分。

美國白宮顧問、川普女婿庫許納，將率領使節團前往摩洛哥與以色列討論兩國關係正常化。

俄羅斯總統普丁恭賀拜登勝選。巴西總統波索納洛承認拜登勝選。

巴西國家衛生監督局表示中國科興生技的CoronaVac疫苗資訊不透明。

印度

緯創印度廠遭砸損失自估為2億元新台幣。

紐西蘭

工黨政府新任外長，毛利原住民娜娜妮雅‧馬乎塔表示願意調停中澳貿易衝突。紐國工黨以主修社會人類學與毛利商業發展的娜娜妮雅擔任外交部長，以為中澳區域戰略衝突是小孩吵架，只要小國講講以和為貴的好聽話就能調停，顯示左派工黨對國際現實認知的無知天真。

紐西蘭於2日發布氣候緊急狀態，要求公部門在2025年達到碳中和目標，將耗資2億紐幣，但卻遭瑞典極左激進環保主義女孩葛瑞妲‧桑柏格於13日抨擊紐西蘭缺乏對抗氣候變遷的企圖心，總理賈欣妲·阿爾登因而出面反駁葛瑞妲。紐國左派工黨的左傾政策遭國際左派樣板抨擊，再次印證左派價值總會落到父子騎驢的困境。

菲律賓

國際刑事法院表示有合理證據相信菲律賓總統杜特蒂的反毒戰爭違反人權。

澳州

東北海岸強風暴雨侵襲，數百人撤離。

阿爾察赫

戰爭結束後，亞美尼亞與亞賽敗然首度交換戰俘。

德國

經濟部長歡迎歐盟制定限制美國科技企業的法律。歐盟的保護主義以諸多左派價值如隱私權等為藉口，意圖讓美國企業在歐洲越來越動輒得咎，但最後亦將反過來嚴重妨礙歐洲自己的產業發展。

烏克蘭

為取得國際貨幣基金貸款，恢復反貪腐機構。

匈牙利

執政黨成功修憲更改家庭的定義，明確禁止同性婚姻收養小孩。

美國

俄羅斯總統普丁恭賀拜登勝選。

巴西總統波索納洛承認拜登勝選。

巴菲特表示美國正在打一場經濟戰，國會應該快速行動幫助在疫情掙扎中的小企業。

美國11月製造產出穩定成長，通膨狀況良好。

墨西哥

外長表示認為中南美洲赴美非法偷渡客將大增，將建議美國不只投資中美洲國家經濟，也要投資在造成移民的短期因素上。此外，偷渡客預期拜登將會放寬移民政策，使得本來在川普執政下漸漸絕望放棄偷渡往美國的中南美洲人民又重燃希望，偷渡客人潮蠢蠢欲動即將大爆增。

巴西

國家衛生監督局表示中國科興生技的CoronaVac疫苗資訊不透明。

索馬利亞

與鄰國肯亞斷交，控訴肯亞干涉內政。索馬利亞指控肯亞介入朱巴蘭州選舉，加上索馬利蘭總統訪問肯亞，雙方關係急速惡化。索馬利蘭自1991年實質獨立，但僅有台灣於2020年正式承認。索馬利亞一直宣稱索馬利蘭是索馬利亞的一部分。

土耳其

外長與美國國務卿蓬佩奧討論美國因土國購買俄製S400防空飛彈而制裁土國。

摩洛哥

拒絕歐盟要求收回經摩洛哥前往西班牙加納利群島的第三國非法偷渡客。

美國白宮顧問、川普女婿庫許納，將率領使節團前往摩洛哥與以色列討論兩國關係正常化。

以色列

表示將與共同對抗伊朗的波灣阿拉伯盟國合作發展飛彈防禦。

巴林

什葉派民兵穆卡塔軍(Saraya al-Mukhtar)被美國認定為恐怖組織。穆卡塔軍受伊朗支持，反對巴林的遜尼派少數統治。巴林政府歡迎美國的決定。

阿富汗

首都喀布爾副市長遭炸彈攻擊死亡。

福和會官方網頁：www.fratwn.org