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每日國際焦點

衣索比亞大肆逮捕提格雷人士與聯合國職員

俄羅斯國防部宣布正在開發 S-550防空飛彈系統

Google遭歐盟反壟斷罰款24.2億歐元抗告官司敗訴，另外2件上訴中官司可能也將面臨敗訴，總計罰款將達82.5歐元

中國挖礦業大出走到哈薩克，導致哈國數個月內成為第二大比特幣挖礦國，造成嚴重缺電

日本

爆發禽流感，撲殺14.3萬隻雞

南韓

第三季工廠產品進口比例升至30.2%，主因來自對中國依賴升高

北韓

持續不理會美國談判要求，美國左派民主黨議員竟要求拜登自廢武功「考量人道需求」放寬制裁

中國

恒大未支付1.48億美元離岸美元債息，再陷債務違約危機

印度

泰米爾納德邦大雨洪災5死，斯里蘭卡20死

澳洲

啟動10億澳幣投資基金，投資低碳科技包括碳捕捉與碳儲存

印尼

訓練農民與老師，在社群網站上對抗反棕櫚油運動

菲律賓

美國肉品出口協會加強市場教育與行銷計畫，以擴大美國豬肉在菲律賓的市場

馬來西亞

與印尼同意開啟兩國間施打疫苗無需隔離的入境專線

新加坡

野生動物園4隻獅子遭管理員傳染COVID-19

越南

寶成鞋業面臨越南勞力短缺

泰國

提供50萬劑疫苗給外勞

阿富汗

聯合國測試跳過塔利班直接付薪給阿富汗2.35萬醫療工作人員

塔吉克

美國訓練的阿富汗飛行員逃至塔吉克後3個月才撤離至美國，塔國抨擊美國官僚

哈薩克

中國挖礦業大出走到哈國，導致哈國數個月內成為第二大比特幣挖礦國，造成嚴重缺電

歐盟

Google遭歐盟反壟斷罰款24.2億歐元抗告官司敗訴，另外2件上訴中官司可能也將面臨敗訴，總計罰款將達82.5歐元

英國

國家電網與法國連結的IFA1國際連結預定於2022年12月完全修復上線全數2吉瓦容量

最高法院判決Google勝訴，追蹤iPhone用戶資料免責。Google遭提告索賠32億英鎊

法國

總統馬克宏延後退休金改革

法國藥廠Valneva疫苗或歐盟通過採購6000萬劑，股價上漲20%

德國

建議30歲以下只施打輝瑞BNT疫苗

俄羅斯

國防部宣布正在開發 S-550防空飛彈系統

增加對歐盟天然氣供應，歐洲天然氣價格下降

瑞士

尚未許可12歲以下兒童施打疫苗，家長帶小孩跨越國界到德國、奧地利施打

西班牙

國防部否認有意採購F35戰機

烏克蘭

將倍增邊界兵力應對波蘭白俄羅斯偷渡客危機

白俄羅斯

俄國派圖-22M轟炸機飛過白俄領空，協助白俄測試防空系統

美國

叫車平台Uber對上車緩慢客戶收取延遲費用，遭美國法務部控告歧視殘障人士

加拿大

美加墨18日將舉行5年來首度領袖峰會

墨西哥

美國駐墨大使表示擔憂能源國有化會傷害美國投資利益

巴西

下議院通過修憲提高政府支出上限

委內瑞拉

2019年允許以外國貨幣支付後，市場悄悄美元化因而部分復甦

祕魯

抗爭群眾再度封鎖Las Bambas銅礦

古巴

稱Facebook支持反對運動威脅提告

尼加拉瓜

美國總統拜登簽署法案呼籲制裁尼國

以色列

計畫舉行全國防疫演習以預演對抗新變種病毒

沙烏地阿拉伯

伊斯蘭合作組織支持沙國爭取主辦2030年世界博覽會

阿拉伯聯合大公國

外長會見敘利亞總統阿薩德，美國譴責

土耳其

9日馬拉蒂亞2層大樓倒塌21人受困，均救出

埃及

調降證交稅以支持市場

伊朗

每日有4~5000阿富汗難民越界進入伊朗

衣索比亞

大肆逮捕提格雷人士與聯合國職員

蘇丹

法院要求恢復網路，但沒有作用

索馬利亞

伊朗武器經葉門流入

葉門

媒體報導沙國聯盟正在撤退，沙國表示只是重新佈署

幾內亞

開始為兒童施打輝瑞、莫德納疫苗

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