新聞標題【民報】十分鐘知天下 2021/11/11
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十分鐘知天下 2021/11/11

福和觀點

 2021-11-11 10:15
福和會/十分鐘知天下
福和會/十分鐘知天下

●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

衣索比亞大肆逮捕提格雷人士與聯合國職員

俄羅斯國防部宣布正在開發 S-550防空飛彈系統

Google遭歐盟反壟斷罰款24.2億歐元抗告官司敗訴，另外2件上訴中官司可能也將面臨敗訴，總計罰款將達82.5歐元

中國挖礦業大出走到哈薩克，導致哈國數個月內成為第二大比特幣挖礦國，造成嚴重缺電

印太

日本

爆發禽流感，撲殺14.3萬隻雞

南韓

第三季工廠產品進口比例升至30.2%，主因來自對中國依賴升高

北韓

持續不理會美國談判要求，美國左派民主黨議員竟要求拜登自廢武功「考量人道需求」放寬制裁

中國

恒大未支付1.48億美元離岸美元債息，再陷債務違約危機

印度

泰米爾納德邦大雨洪災5死，斯里蘭卡20死

澳洲

啟動10億澳幣投資基金，投資低碳科技包括碳捕捉與碳儲存

印尼

訓練農民與老師，在社群網站上對抗反棕櫚油運動

菲律賓

美國肉品出口協會加強市場教育與行銷計畫，以擴大美國豬肉在菲律賓的市場

馬來西亞

與印尼同意開啟兩國間施打疫苗無需隔離的入境專線

新加坡

野生動物園4隻獅子遭管理員傳染COVID-19

越南

寶成鞋業面臨越南勞力短缺

泰國

提供50萬劑疫苗給外勞

阿富汗

聯合國測試跳過塔利班直接付薪給阿富汗2.35萬醫療工作人員

塔吉克

美國訓練的阿富汗飛行員逃至塔吉克後3個月才撤離至美國，塔國抨擊美國官僚

哈薩克

中國挖礦業大出走到哈國，導致哈國數個月內成為第二大比特幣挖礦國，造成嚴重缺電

歐俄

歐盟

Google遭歐盟反壟斷罰款24.2億歐元抗告官司敗訴，另外2件上訴中官司可能也將面臨敗訴，總計罰款將達82.5歐元

英國

國家電網與法國連結的IFA1國際連結預定於2022年12月完全修復上線全數2吉瓦容量

最高法院判決Google勝訴，追蹤iPhone用戶資料免責。Google遭提告索賠32億英鎊

法國

總統馬克宏延後退休金改革

法國藥廠Valneva疫苗或歐盟通過採購6000萬劑，股價上漲20%

德國

建議30歲以下只施打輝瑞BNT疫苗

俄羅斯

國防部宣布正在開發 S-550防空飛彈系統

增加對歐盟天然氣供應，歐洲天然氣價格下降

瑞士

尚未許可12歲以下兒童施打疫苗，家長帶小孩跨越國界到德國、奧地利施打

西班牙

國防部否認有意採購F35戰機

烏克蘭

將倍增邊界兵力應對波蘭白俄羅斯偷渡客危機

白俄羅斯

俄國派圖-22M轟炸機飛過白俄領空，協助白俄測試防空系統

美洲

美國

叫車平台Uber對上車緩慢客戶收取延遲費用，遭美國法務部控告歧視殘障人士

加拿大

美加墨18日將舉行5年來首度領袖峰會

墨西哥

美國駐墨大使表示擔憂能源國有化會傷害美國投資利益

巴西

下議院通過修憲提高政府支出上限

委內瑞拉

2019年允許以外國貨幣支付後，市場悄悄美元化因而部分復甦

祕魯

抗爭群眾再度封鎖Las Bambas銅礦

古巴

稱Facebook支持反對運動威脅提告

尼加拉瓜

美國總統拜登簽署法案呼籲制裁尼國

亞非

以色列

計畫舉行全國防疫演習以預演對抗新變種病毒

沙烏地阿拉伯

伊斯蘭合作組織支持沙國爭取主辦2030年世界博覽會

阿拉伯聯合大公國

外長會見敘利亞總統阿薩德，美國譴責

土耳其

9日馬拉蒂亞2層大樓倒塌21人受困，均救出

埃及

調降證交稅以支持市場

伊朗

每日有4~5000阿富汗難民越界進入伊朗

衣索比亞

大肆逮捕提格雷人士與聯合國職員

蘇丹

法院要求恢復網路，但沒有作用

索馬利亞

伊朗武器經葉門流入

葉門

媒體報導沙國聯盟正在撤退，沙國表示只是重新佈署

幾內亞

開始為兒童施打輝瑞、莫德納疫苗

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