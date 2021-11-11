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每日國際焦點
衣索比亞大肆逮捕提格雷人士與聯合國職員
俄羅斯國防部宣布正在開發 S-550防空飛彈系統
Google遭歐盟反壟斷罰款24.2億歐元抗告官司敗訴，另外2件上訴中官司可能也將面臨敗訴，總計罰款將達82.5歐元
中國挖礦業大出走到哈薩克，導致哈國數個月內成為第二大比特幣挖礦國，造成嚴重缺電
日本
爆發禽流感，撲殺14.3萬隻雞
南韓
第三季工廠產品進口比例升至30.2%，主因來自對中國依賴升高
北韓
持續不理會美國談判要求，美國左派民主黨議員竟要求拜登自廢武功「考量人道需求」放寬制裁
中國
恒大未支付1.48億美元離岸美元債息，再陷債務違約危機
印度
泰米爾納德邦大雨洪災5死，斯里蘭卡20死
澳洲
啟動10億澳幣投資基金，投資低碳科技包括碳捕捉與碳儲存
印尼
訓練農民與老師，在社群網站上對抗反棕櫚油運動
菲律賓
美國肉品出口協會加強市場教育與行銷計畫，以擴大美國豬肉在菲律賓的市場
馬來西亞
與印尼同意開啟兩國間施打疫苗無需隔離的入境專線
新加坡
野生動物園4隻獅子遭管理員傳染COVID-19
越南
寶成鞋業面臨越南勞力短缺
泰國
提供50萬劑疫苗給外勞
阿富汗
聯合國測試跳過塔利班直接付薪給阿富汗2.35萬醫療工作人員
塔吉克
美國訓練的阿富汗飛行員逃至塔吉克後3個月才撤離至美國，塔國抨擊美國官僚
哈薩克
中國挖礦業大出走到哈國，導致哈國數個月內成為第二大比特幣挖礦國，造成嚴重缺電
歐盟
Google遭歐盟反壟斷罰款24.2億歐元抗告官司敗訴，另外2件上訴中官司可能也將面臨敗訴，總計罰款將達82.5歐元
英國
國家電網與法國連結的IFA1國際連結預定於2022年12月完全修復上線全數2吉瓦容量
最高法院判決Google勝訴，追蹤iPhone用戶資料免責。Google遭提告索賠32億英鎊
法國
總統馬克宏延後退休金改革
法國藥廠Valneva疫苗或歐盟通過採購6000萬劑，股價上漲20%
德國
建議30歲以下只施打輝瑞BNT疫苗
俄羅斯
國防部宣布正在開發 S-550防空飛彈系統
增加對歐盟天然氣供應，歐洲天然氣價格下降
瑞士
尚未許可12歲以下兒童施打疫苗，家長帶小孩跨越國界到德國、奧地利施打
西班牙
國防部否認有意採購F35戰機
烏克蘭
將倍增邊界兵力應對波蘭白俄羅斯偷渡客危機
白俄羅斯
俄國派圖-22M轟炸機飛過白俄領空，協助白俄測試防空系統
美國
叫車平台Uber對上車緩慢客戶收取延遲費用，遭美國法務部控告歧視殘障人士
加拿大
美加墨18日將舉行5年來首度領袖峰會
墨西哥
美國駐墨大使表示擔憂能源國有化會傷害美國投資利益
巴西
下議院通過修憲提高政府支出上限
委內瑞拉
2019年允許以外國貨幣支付後，市場悄悄美元化因而部分復甦
祕魯
抗爭群眾再度封鎖Las Bambas銅礦
古巴
稱Facebook支持反對運動威脅提告
尼加拉瓜
美國總統拜登簽署法案呼籲制裁尼國
以色列
計畫舉行全國防疫演習以預演對抗新變種病毒
沙烏地阿拉伯
伊斯蘭合作組織支持沙國爭取主辦2030年世界博覽會
阿拉伯聯合大公國
外長會見敘利亞總統阿薩德，美國譴責
土耳其
9日馬拉蒂亞2層大樓倒塌21人受困，均救出
埃及
調降證交稅以支持市場
伊朗
每日有4~5000阿富汗難民越界進入伊朗
衣索比亞
大肆逮捕提格雷人士與聯合國職員
蘇丹
法院要求恢復網路，但沒有作用
索馬利亞
伊朗武器經葉門流入
葉門
媒體報導沙國聯盟正在撤退，沙國表示只是重新佈署
幾內亞
開始為兒童施打輝瑞、莫德納疫苗
福和會官方網頁：www.fratwn.org