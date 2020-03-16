武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情全球延燒，中科管理局今（16）日宣布，中科園區廠商瑞基海洋生物科技公司傳出佳音，研發出2種武漢肺炎病毒檢測試劑，只要審核通過後，即可投入防疫監控。

中科管理局表示，瑞基公司取得2019新型冠狀病毒的基因序列，將適用於實驗室使用的qPCR(Real-Time PCR) 試劑及適用瑞基POCKIT平台的iiPCR系列試劑，研發成為2種武漢肺炎病毒檢測試劑，已有國、內外業者上門洽談合作。

瑞基公司於2004年3月核准進駐中科園區，產品包括核酸前處理試劑、核酸前處理設備、核酸檢驗試劑、核酸檢驗設備等。

中科管理局指出，瑞基公司除了原來在中科的自建廠房外，已於今年1月再向中科增租標準廠房，積極進行產能擴充與產線自動化規劃，配合因應當前疫情緊急需要，有病毒檢測試劑與儀器設備需求，可立即調整產能產線投身防疫。

中科管理局表示，日前瑞基公司生產的武漢病毒檢測試劑已依循「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」向衛福部食品藥物管理署提出專案申請，並於3月9日將檢測試劑送國際組織Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)新型冠狀病毒分子診斷評測計畫，待審核通過後即可應用於武漢肺炎病毒的公衛政策與防疫監控。