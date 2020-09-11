2020年9月9日東盟峰會，蓬佩奧表示美國人民會在這裡提供友情協助，並將對東盟提供額外8千7百億美元的資金。圖／擷自美國之音影片

東盟峰會正在召開，美國國務卿蓬佩奧在發言時呼籲東盟國家，「不要讓中共凌駕我們之上」，並且再度強調印太地區戰略，美國國務院並發表美國與東盟的戰略夥伴聲明。峰會也談論了各國在新冠病毒的防疫合作，香港局勢等議題。

因為新冠疫情，東盟加3的峰會透過視訊會議召開。美國國務卿蓬佩奧在9月9號的會議上嚴詞批評北京，並且呼籲東盟國家團結，不要讓中共為所欲為。

蓬佩奧說：「北京並不尊重基本的民主價值，或那些在東盟憲章當中彰顯的價值：獨立、主權、平等、領土完整以及國家認同。今天，我想更進一步，不要只是口頭上說卻沒有行動。我們認為那些在南中國海的東盟臨海國家做生意的國營企業，正在進行霸凌。休讓中國共產黨凌駕我們與我們的人民之上。你們應該有信心，美國人民會在這裡提供友情協助。」

蓬佩奧在會議上強調美國的印太戰略，表示美國將對東盟提供額外8千7百億美元的資金。澳大利亞外交部長瑪莉斯.培恩表示，澳洲也支持印太地區的和平與繁榮。



澳大利亞外交部長瑪莉斯.培恩。圖／擷自美國之音影片

培恩說：「澳大利亞對印太地區的看法就是東盟處在關鍵的核心部分。這場疫情更加深了這個觀點。我們與東盟共享同一個承諾，要確保一個和平與繁榮，免受欺凌的印太地區，讓主權、國際法以及各國的權利，都能受到尊重並被遵守。我們從這場疫情當中的複蘇與東盟是緊密結合的。一個迅速且可持續的東盟復甦將對我們全部都有所幫助，能幫助澳洲，也能幫助該地區。」

日本外務大臣茂木敏充表示日本將會提供協助。他說：「我們全力支持，並向「東盟新冠病毒因應基金」，提供我們的合作協助。該基金的目的包括購買醫療資源以及研發疫苗。日本決定貢獻一百萬美元的資金。我們希望那將以有意義的方式使用。」



日本外務大臣茂木敏充。圖／擷自美國之音影片

美國國務院也發布聲明，公佈2020年《美國—東盟戰略夥伴關係》，明確幾個領域的合作內容。

一、增強公共健康體系：美國國際開發署USAID、美國國務院將協助東盟國家的公共衛生機構建立偵測、預防及因應大流行病機制，美國疾病管理與預防中心CDC將在越南河內開設東南亞辦公室；

二、透過人力資本開發建立聯繫：印太地區擁有超過世界一半的人口，以及世界58%的年輕人口。美國國務院將與美國國會一起，向東盟地區的公民社會、政府、學術界以及私人機構進行合作，包括向東南亞地區25歲到40歲的專業人口，提供科技、創新、公共政策與創業相關議題講座，為年輕人口創造工作機會；

三、推進經濟合作夥伴關係：2019年美國與東盟國家間貿易總額為3540億美元，東盟是美國第四大貿易夥伴。美國國際發展金融公司已經投資超過10億美元在東盟的各種項目上；

四、促進海洋合作來確保印太地區的安全：為確保更加安全的印太地區，美國尋求進一步的海洋合作並且維護國際法與準則來解決區域挑戰，包括南中國海等水域，同時提供數百萬人的生計。東盟與美國合作促進海洋資源可持續性的開發。

今年東盟輪值秘書長林玉輝與美國國際開發署駐東盟首席官員瓦西本恩（Ryan Washburn ）簽訂了「區域發展合作協議」。該協議除了將增強雙邊關係，美國也將支持「東盟社區願景2025」（ASEAN Community Vision 2025）的項目。

東盟會議將持續進行到9月12日，新冠疫情、南海局勢、香港情況以及美中關係都成會議討論焦點。