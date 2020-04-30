國民黨的黨產五花八門，除了大家所熟知的三中之外，還有光收租，一個月就能賺進1.68億的金雞母中保大樓，更鮮為人知的，是連錢櫃、好樂迪，國民黨都有轉投資的股份，小英政府應該交代黨產會全力沒收其不法黨產與家產。圖為中保大樓，取自網路

日前台北林森北路錢櫃KTV火災，有多人傷亡，可是好少人知道，拿起麥克風開心歡唱，你我熟悉的好樂迪、錢櫃KTV，國民黨轉投資的迪廣公司佔股四成，每年吸金30億，而台北火車站前，忠孝西路的精華地段上這棟19層高的中保大樓，一坪租金2千，國民黨爽當包租公，每年淨賺1.68億！

國民黨的黨產五花八門，除了大家所熟知的三中之外，還有光收租，一個月就能賺進1.68億的金雞母中保大樓，更鮮為人知的，是連錢櫃、好樂迪，國民黨都有轉投資的股份！不過就算不當黨產條例三讀過關，但行政院將成立的黨產處理委員會，光是蒐集資料、認定不法就是一大工程，萬一國民黨不服舉證，雙方對簿公堂，起碼得花上8到10年才有可能討回，曠日廢時，黨產要還諸全民，恐怕沒這麼容易！

不法黨產應速充公

由此可知，為何共產黨要對國民黨趕盡殺絕，只因那些在中國大陸的國民黨黨產，都是靠武力所巧取豪奪而來，也可以解釋在台灣，為何他們被政黨輪替就如喪考妣，有如國家亡了，原來他們若沒有權力，就無法再捍衛自己許多不法的黨產與家產。民進黨如果對它們有婦人之仁，下場將如同阿扁，只有效法共產黨，將他們所有不法黨產與家產充公，社會才有公平與正義。

國民黨就如同八爪魚，無孔不入，到處有它們的財產，所以黨員在職時就已經「油水水」，退休後也很爽，人人比照軍公教有十八趴，實在很骯髒。小英政府應該交代黨產會全力沒收其不法黨產與家產，才能大快人心。