康達（Daniel Kritenbrink）今年3月底獲拜登總統提名為新任國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿。圖／擷自美國國務院影片，資料照

美國總統拜登提名的國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿人選康達（Daniel Kritenbrink）周二（6月15日）向國會表示，「中國是美國最大的地緣政治考驗」，並誓言將從各方面進一步深化美國與台灣的關係。

曾任白宮國安會亞太事務資深主任、三度派駐北京，還曾任美國駐越南大使的康達（Daniel Kritenbrink）在亞太地區的外交資歷完整。他在今年3月底獲拜登總統提名為新任國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿。若成功出任該職務，康達將為布林肯所領導的國務院再增添一名中國通和亞洲通。

康達在參議院外交關係委員會有關他的人事提名確認聽證會上說，若他的提名順利獲得通過，未來他的工作重心之一就是協助美國在與中國的戰略競爭中獲勝。

「中華人民共和國是我們最大的地緣政治考驗，我支持從實力地位和中國進行接觸，」這位具有長達27年豐富資曆、深諳中、日文的外交官在聽證會上說。

康達接著細數華盛頓對北京的一係列擔憂，從咄咄逼人的對外政策到對內的人權侵犯，再到不公平的貿易行為等。康達強調，「我們的價值和典範對我們在亞洲的外交關係的成功至關重要。」

「新疆正在發生的種族滅絕震驚了良知，」康達繼續說，「我們估計有100多萬維吾爾人被強制關押，被送進再教育營，強迫勞動，以及其它許多有關他們如何被對待的指控相當令人不安。」

康達還提到，他將推動追究中國各地侵犯人權的官員的責任，「在整個地區，我們將倡導透明、法治、公民社會和獨立媒體。」

中國軍機創紀錄擾台 康達：持續深化美台關係

多位議員在周二的聽證會上對中國近來在台灣海峽頻頻採取的軍事恫嚇行為感到擔憂。參議院外委會兩黨領袖不約而同針對目前的台海局勢提問和發言。

康達對議員們強調，在面對聲稱台灣是其領土一部分的中國的壓力下，華盛頓對台北展示決心和承諾將履行「堅若磐石的義務」扮演了至關重要的角色。他在開場陳述中說，他將繼續「進一步發展與民主伙伴台灣的堅實關係」。

聽證會召開數小時前，多架中國軍機再次侵入台灣西南空域的防空識別區。台灣方面稱，周二出現的中國軍機共有28架，其數量和機種創下最大規模紀錄。

台灣國防部官網「即時軍事動態」今日動態顯示，這次中國軍方派出了1架運8反潛機、4架轟6機、1架運8遠干機，2架空警500、14架殲16及6架殲11侵擾台灣西南防空識別區及台灣東南海空域。這是自今年4月12日25架中共軍機擾台後創下的單日入侵台灣空域架次最多的一次。

北京方面不斷「秀肌肉」的做法掀起國會方面有關對台「戰略模糊」政策的討論。

「有些政策制定者和分析人士呼籲結束對台灣的戰略模糊政策。愈來愈多人擔心，北京可能會試圖以兩岸關係作為對本屆（拜登）政府的考驗。美國應該如何最有效的釋放訊號，說明我們的決心和威懾中國對台灣咄咄逼人的做法？」參議院外委會主席梅南德斯參議員（Sen. Bob Menendez, D-NJ）率先在聽證會首輪發問時說。

「我認為展示實力、明確和威懾力是關鍵的，」康達回答道，「我認為非常清楚的是，美國的承諾，堅若磐石的承諾將致力於在《台灣關係法》下履行我們的義務，為台灣提供維持可信的自衛方式。」

「我同意（你的說法），但你是否支持（對台）戰略模糊，或是你認為我們需要更多明確的，或新的框架來處理兩岸關係？」梅南德斯追問。

康達回答說，他認為依據《台灣關係法》、三個聯合公報和對台「六項保證」，美國長年所奉行的「一中政策」提供了數十年來確保台海穩定、台灣安全的框架。

「我確實認為維持現狀和安全是一種動態的局勢，」康達接著說，「隨著中國的威脅增加，隨著北京對台灣咄咄逼人和霸凌的行為增加，我認為我們的應對也必須隨之調整。」

北京的終極目標？

緊接著在梅南德斯主席后面發言的參議院外委會首席共和黨成員里施參議員（Sen. Jim Risch, R-ID）也將目光優先鎖定中國對台灣的威脅。

里施參議員還說，他在本屆國會議期關注的兩大優先議題就是中國和全球衛生。

「我們都知道共產黨要統一，我們也知道這和台灣的看法不一樣。顯然，當你有兩種截然不同，相反的觀點時，在某個時間點就會走到十字路口，」里施說。

「就台灣而言，你認為最終結局是什麼？你認為他們（北京）如何實現他們的目標？」里施問。

「我不願意去猜想北京領導層的想法，但他們曾說過他們的長期目標是要統一，」康達回覆說。

康達還表示，台灣是美國前十大貿易伙伴，這很重要，美台之間還有多項文化及其他領域的關係交流也很重要。

「我們認為他們（台灣）在國際衛生領域也扮演了關鍵的角色，」康達說，美國應繼續支持擴展台灣的國際空間，確保台灣能安全參與不要求主權的組織，並在要求主權的組織能有意義的參與。

美國國務院亞太助卿為主管與亞太國家直接接觸的國務院最高階官員。該職位此前由史達偉（David Stilwell）擔任，拜登政府上台後史達偉離職，目前由朝鮮事務專家金成（Sung Kim）代理。

康達的人事提名案接下來將等待參議院外委會進行投票，之後將送交參議院全院表決，必須得到過半參議員的支持這項人事提名才能獲得確認，才能正式宣誓就任。