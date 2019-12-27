一個有功能的民主國家，需要的不只是有一個能幹的執政黨；還要有一個稱職的反對黨。因為人是靠不住的，尤其權力更是靠不住，絕對的權力使人絕對地腐化。圖／取自國民黨立院黨團臉書

（作者鄭春鴻明年春天將在松山社區大學開設一門課「生命故事創作班」，有興趣的讀者可以進入課程介紹網頁了解。報名電洽松山社大02-27475431）

再過10幾天就要選總統、選立法委員了。絕大多數的人目光都只關注在要選哪一個人來當台灣的領導人，選韓國瑜嗎？還是選蔡英文呢？

再好的人，再好的執政黨都靠不住

大家也許忘了，一個有功能的民主國家，需要的不只是有一個能幹的執政黨；還要有一個稱職的反對黨。因為人是靠不住的，尤其權力更是靠不住，絕對的權力使人絕對地腐化。再好的人，再好的執政黨，如果沒有另一群人來監督他，民主政治的遊戲就玩不成了。獨裁政府的領導人，不見得比民主國家的領導人還要差，有時甚至還更好、更有能力；但是獨裁政府沒有在野的反對黨來監督他，一個獨夫獨婦想做什麼就做什麼，也許他做對的事，大家都好過；但如果他執意要做壞的事，又不讓人說反對的話，橫柴硬要入灶，火燒厝，全體的老百姓就遭殃了。因此，大家不要忘了，明年我們要選的不只是總統，我們同時要選出一個稱職的反對黨，生活在這樣的民主國家，也許行政效率會慢一點，但相對地，我們才有安全的好日子可以過。

有一條神秘的弧線滑向了魔鬼的軌道

文明國家為什麼要有一群人去學習、去辯論科學、政治、法律、歷史、哲學、文學等各科門，因為，這些我們想得到的所有「社會力」，不論軟實力抑或是硬實力，都在不約而同地試圖「約束」政府決定人民「生死」的權力。彷彿我們都看見真有一條神秘的弧線滑向了魔鬼的軌道，大家都在努力讓這一條線導入正義的方向。更務實正面地說，我們正在見證著一個道德原則，突破執政者設下的邪惡的「反滲透」阻力，進入社會各相關組織和政府機構，做為防制污染、腐敗的濾心，把國家政府從獨夫獨婦的政治思維中解放出來。民主制度的實現道阻且長，需要厚積而薄發，但是我們必須有信心，只要假以時日，這個從啟蒙運動時代誕生的理念終將改變整個世界。

選總統比選手機困難多了！

人類在對待他人的時候往往習慣於一竿子打翻一船人，用貼標籤的方式將人一概而論，政治尤然。人們因為種族和信條的契合聚到一 起，並想方設法要擊潰不同於自己的敵對團體。說真的，到底要選韓國瑜，還是選蔡英文CP值比較高；比起我們要買一支蘋果手機或買一支SONY手機要困難太多了。前者，不但資訊不公開，公開的幾乎都是難辨是非的「廣告」，甚至連「產品規格」（博士證書）都可能是假的；相對地，選購手機則容易多了，產品描述如果亂寫，可以找消保官，到「公平交易委員會」去告發它；使用心得可以有很多「開箱文」及影片作參考，如果你不信「開箱文」，也可以借來親友的手機把玩一下，體驗哪支適用於你。

考察老闆四周的是否盡是奴才

選總統，可不能事先「撩」一下，怎麼辦呢？選誰好呢？我們先來聽一個笑話 :

「小明到鳥店去買鸚鵡，他指著第1隻鸚鵡問老闆：『這隻多少錢？』老闆：『500元！』小明：『為什麼這麼貴？』老闆：『因為這隻鸚鵡會電腦 ！』『喔，』小明想了一下，又指著第二2鸚鵡問：『那這隻呢？』老闆：『這隻要1,000！』小明：『這麼貴？牠會什麼？』老闆：『牠除了會第一隻會的一切東西之外，還會Linux作業系統 ！』小明指著第3隻：『喔！那這隻呢？』老闆：『這隻要2,000！』小明瞪大了眼：『不會吧？牠又會什麼？』老闆：『我也不知道牠會什麼，但是其它2隻都叫牠……『老闆』！』」

你知道了厚！總統，跟老闆一樣，只是拿來「叫」的，他啥也不會。沒有哪個總統會出賣得動國家的，何況是一隻傻鳥。但這不打緊，只要有一群能人幹才願意為他所用，還是能幹出大事業的。重點是能人幹才也有脾氣的，如果我們選出來的總統老闆，只聽好話、自我感覺特別好、得罪他的人很容易被記恨，表面民主其實凡事早有定見，根本聽不進與他相左的意見。這種老闆是找不到能人幹才的，只能找到奴才，而且是只銜他一人之命的奴才。那就慘了。既然我們瞧不來老闆是否為某方神聖；我們只好來考察一下，他四周的手下是否盡是奴才？

「反對黨」才真的是國之棟樑

至於我們要怎麼選「反對黨」呢？事實上，相較於選總統，選出一個稱職的「反對黨」還要更重要呢！因為總統已經被奴才包圍了，如果沒有一個強而有力的「反對黨」來對付這些弄臣閹黨，台灣的總統又是有權無責的，他們上下交相利，行瀣一氣，豈不亡國？因此，無論從理想、操守、能力、正義感各方面，我們要選的「反對黨」一定要比「執政黨」更好更優秀，民主政治才能開出美麗的花朵。

不過，具有這樣的「反對黨」的優良素質，並且甘於做「反對黨」的黨人，非常不容易也非常少，他們才真的是國之棟樑。稱職的反對黨的專才是精準地辨識奴才、全力地打擊奴才。奴才的品種很多，很不容易認。一般以為奴才的簡單辨識法，就是一群沒有意見，唯命是從的人；不過，在專家的眼裡，真正的奴才中能人幹才大有人在，他們還特別體貼，怕別人笑話他主子盡養奴才，因此他們會適時地謅幾句頗為體面，主子愛聽，主子答得上腔的「假意見」。奴才不是天生就沒意見的，一般都是曾經提過意見，卻老被老闆打槍，乾脆就決定當奴才省心。奴才還有一個特徵，就是為了仰臉討拍，他們把才幹全都放在捍衛主子的事上。正經人為了做正經事所付出的，倘若比起奴才做令主子歡欣討拍的事，其力道後者絕對倍屣於前者。「反對黨」必須要有能力天天抓奴、抓鬼，你說辛不辛苦？

人的社會比魚的社會骯髒多了

普林斯頓大學的進化生物學家伊恩．庫贊（Iain Couzin）說「我們在魚群、鳥群和靈長類動物群等群體中發現的一項共同特徵就是，動物們能夠有效地投票決定去哪裡和做什麼。」「當一條魚決定去一個可能有食物的地方時，其他魚就會用魚鰭投票決定是否跟隨。」這種高度民主化的決策過程能讓群體動物做出更好的決策。

魚比人單純，牠們要的是只要「正確的決定」，牠們用「魚鰭投票」，高度民主化的決策，目的單純，在確定哪個方向游去，對大家好處最多。人的社會骯髒多了，人用手投票，要的不只是自己得到「最大化的利益」；還要投出討厭仇恨的對方的「利益最小化」。為了揭穿、阻止人類的惡行，就在10幾天後，我們最重要的工作，不只選出好總統，還要選出最佳的「反對黨」。