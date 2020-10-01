編按：第二次世界大戰終戰已經70幾年，曾經過戰爭的人紛紛凋零。9月21日是國際和平日，郭維租醫師帶我們回顧他如何在高千穗丸船難死裡逃生。過去的慘痛教訓應該傳承給子子孫孫，避免歷史重演。

突陷滅頂絕境

1943年3月中旬，我修完東京帝國大學醫科第一年課程，趁著春假，搭乘高千穗丸回台灣。

16日自神戶港出航，經瀨戶內海在九州門司停一晚，補給石炭和水， 翌日起航後一路往南，預定19日中午到達基隆港。我在船上讀了兩本書，是史懷哲博士的《原始森林的邊緣》（The Primeval Forest ）， 以及英國宣教師克利斯蒂（D u g a l d Christie）醫師著、矢內原忠雄先生譯的《奉天三十年》（Thirty Years in Moukden ）（註）。兩位醫界前輩愛民奉獻，讓我很感動，期望將來效法他們，為病苦的民眾尤其是弱勢無助的人盡心救助。

然而，就在到達基隆幾個小時前，在彭佳嶼近海，我們遭到潛水艦魚雷攻擊！三發擊中右舷，8000噸巨輪迅速右傾，從船尾開始沉下去，乘客、船員近1100多人瞬間被拋出海上。

大家在海裡載浮載沉，臉都被浮在海面的重油染黑了。基隆已經不遠， 我們以為當局接到SOS就會來救援，但時間一刻刻過去，3月的海水還相當冷，再這樣下去會凍死。於是開始四面張望，此時除了乘救生艇沒有生存可能了，幸而發現遠遠的海上有一艘，為了活命，我們拚命游過去，不知游了多久，四肢都已乏力，終於到達，還好艇上勉強可以坐上去。

不久，大家認為這樣一直增加人員不是辦法，超載太多會沉沒，全部喪命，必須趕快划離現場。我心想好險，只差一刻我就趕不上，感謝主！

就這樣，我們臨時學了划艇的方法。共有12支槳，48人分班輪流。稍時日傾西邊，緊接著黑夜來臨，天空一片暗雲，風浪也不小。戰時因糧食不足，人們多處於半飢餓狀態，划艇又是重度勞動，但為了活命，大家拚命地划，不眠不休、不吃不喝，一路向南。

長夜終於過去，東邊的天空開始亮了起來，20日早晨來臨。此時我們看見遙遠南方海面出現陸地──是彭佳嶼！我們希望日落以前能到達那裡， 有了具體目標，大家重新鼓起勇氣， 划了又划，然而，一直奮鬥到傍晚， 小島雖然近了，但看來還有一海里左右，黑潮造成逆流，拖慢了小艇速度。12支槳已折斷了四支，小艇因為老舊，底板接縫處開始漏水了。

四周又開始陷入黑暗，我忽然想到，可能就這樣離開人世了。但眼看著小島已經不遠，破舊小艇無法抵達，就在這裡結束一切，真是不甘心！眼前浮現在故鄉等待的父母慈愛的容顏，心想無論如何必須突破這難關，於是重新向天父祈求，願祂憐憫我們這群弱小無助的人！

險象環生存活

我一抬頭，突然看到小島邊出現好幾點亮光，是漁船嗎？大家拚命張口大聲呼救！他們聽到了，立刻靠近來，竟是十幾艘沖繩漁船！我們大約十人乘一艘漁船，駛往基隆港。船員很親切，還煮了稀飯給我們吃。感謝上帝，也感謝漁夫，我們終於得救，能活著回老家！

21日清晨，我們到達基隆港。向漁夫們深深感謝後，登上陸地，奮鬥兩天的身體已經疲累不堪，走起路來搖搖晃晃，警察見到還以為我們是酒鬼，就開口大罵：「喂！你們這些人真可惡！國家正奮戰力拚的時候，竟然敢通宵喝酒宴樂，醉成這麼狼狽的樣子！」我們抗辯，太冤枉啦，是遇到海難啊！警察看港邊靠了好幾艘漁船， 還陸續有人登陸，終於信了。

大家先被帶到派出所，經相當長時間的聯絡，結果我們一同被送到一間大邸宅，是某富豪的日式宴會場。

為了稍微緩和衝擊，我們被收留了一個禮拜，然後才回家。回到台北近郊的老家， 父母、公嬤、兄弟、親戚一同迎接，無不高興我奇蹟般生還。真感謝上帝慈愛大恩，我是死而復活， 重生了！

高千穗丸沉沒是內台航線首次發生的船難，又剛好有許多留學生回鄉度假，對社會的衝擊相當大。最後獲救的是兩艘救生艇及漁船載回的245人，844人沉屍海底，我台北高等學校的同學也有好幾個回不到家。

人生導師指引

在船難稍前，我無意中與矢內原忠雄先生相遇。1月10日左右，有一天下午，臨時和另一位同學去千葉市拜訪地方裁判官陳茂源前輩（戰後回台， 在台灣大學當教授）。還好，當天陳前輩公務閒散，歡迎我們來訪，讓我意外的是，他說：「剛好，今天傍晚我的老師矢內原先生要來，預定到市郊森林散步。你們一起來！」



作者在船難之前曾與東大名教授矢內原忠雄（右）有一次相遇的深刻記憶。圖／台灣教會公報社提供，民報合成

陳前輩為我們說明矢內原先生的為人事略。他是著名的基督徒學者，本來是東帝大經濟學部教授，又是著名的獨立傳道者內村鑑三的門徒。矢內原先生專門研究殖民政策，到台灣、朝鮮、滿州（中國東北，當時日本侵占）實地調查研究，批評日本帝國主義式的剝削。他的名著《日本帝國主義下之台灣》，發行後不久就在台灣遭禁，可知當局的心虛和畏懼。而留學日本的台灣學生讀了，卻得到關於故鄉的寶貴知識。我後來也在東帝大圖書館讀此書，大受啟發。

1937年7月，日本大舉進攻中國， 矢內原先生因基督徒的良心和社會學學者的良知反對這項國策，發表〈國家的理想〉等文章，在大學內外強調正義及和平，批評帝國主義侵略。然而當時大學內外驕傲和貪婪的偽愛國氣勢旺盛，他被痛罵為「反對國策， 咒詛國家的叛徒」，終於被迫離開大學。戰後，他回歸已改名為東京大學的東帝大當總長。

我們一起到車站迎接矢內原老師，他按時來了，就一起去郊外林間散步大約一小時。老師身材高高瘦瘦，看起來有些消沉。他先和陳前輩談話，我們跟在後頭走，聽不到內容，走了一段路以後，陳前輩回頭說：「有什麼問題請教老師？不要客氣。」

我就鼓起勇氣問：「老師，看來時局很嚴峻，這到底是什麼狀況，我們又該怎麼辦？」

老師以嚴肅的語調說：「那就是問題！日本侵略中國，遇到頑強的抵抗而陷入泥沼無法脫身。如今更敵對美國為首的世界主要國家，陷入苦戰。戰爭是很大的罪惡，同時也是刑罰， 要脫離也無能為力。其實，解決的方法只有一途，也不難──就是在上帝面前謙卑悔改，放棄貪婪和驕傲！然而他們一直頑固不改，不回頭！」

聽到這話，我覺得從眼睛掉下一片鱗，對！就是這樣！長久藏在我心中的想法是對的，東大名教授證實了， 他真是日本的良心。頭一次遇到這樣正直的日本人，真感謝！

其實我的家境小康，來東京留學相當勉強，留學日本的台灣學生大多家境相當好，像我這樣小學教師孩子出身的好像不多。如今能聽到這句話， 我真是心滿意足，覺得一切辛苦都值得了。能遇到良師，而且是這樣誠實有良心的老師，我衷心感謝上帝！

這樣純正的老師信靠的上帝，一定是真實而卓越的神。我認為應該跟從老師信靠這位上帝，就拜託老師指導。老師同意我的懇求，並具體指示我勤讀聖經，及他寫的《耶穌傳》《我所尊敬的人物》，又讀月刊《嘉信》，並參加老師的聖經聚會，這就是我一生的轉機。

註：郭維租後譯為中文版。

作者簡介

郭維租 生於1922年，為醫生、翻譯家，也是矢內原忠雄的台灣學生。台北社子人，台北第二中學校畢業，台北高等學校得業士，東京帝國大學醫學士。經學長陳茂源介紹，跟矢內原忠雄學習聖經。矢內原忠雄《創世記講義》《撒母耳記講義》《詩篇講義》《以賽亞書講義》《以西結書講義》《約翰福音講義》《內村鑑三先生與我》諸講義、著作《我所尊敬的人物》、譯作《奉天三十年》（Dugald Christie英文原著）都出自他的手筆。另以漢文翻譯高橋三郎的講義及諸多著作。（資料引自維基百科）

※本文原載於《台灣教會公報》第3577期，承蒙《台灣教會公報》授權轉載