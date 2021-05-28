美國前國際宗教自由委員會（USCIRF）委員約翰尼∙摩爾（Johnnie Moore）表示，他將北京的制裁視為「至高讚揚」（supreme compliment），因為他是「替維吾爾穆斯林、藏傳佛教徒和其他中共針對的異見人士發聲而被中國共產黨制裁。 」。圖／擷自VOA

美國政府星期四（5月27日）譴責中國政府制裁美國國際宗教自由委員會（USCIRF）前委員約翰尼∙摩爾（Johnnie Moore）。美國國務卿布林肯說，中國的做法只會讓國際社會更加關注中國的人權侵害。摩爾在接受美國之音採訪時表示，他將北京的制裁視為至高讚揚，並表示將繼續為受中共迫害的宗教和其他人士發聲。他認為，中共的做法終將失敗。

中國星期三宣布，針對美國最近對中共侵犯人權官員的制裁，北京決定對摩爾實施制裁，禁止摩爾及其直系親屬入境中國及香港和澳門特別行政區。

美國本月前些時候對中共官員余輝實施制裁。美國國務卿布林肯當時表示，曾任中國「防範和處理邪教問題中央領導小組」前成都辦公室主任余輝參與嚴重侵犯人權，任意拘押迫害法輪功學員。

此前，在美國、英國、加拿大和歐盟因新疆人權問題而制裁數名中共新疆官員之後，中國曾報復性制裁時任美國國際宗教自由委員會主席曼欽（Gayle Manchin）和副主席伯金斯（Tony Perkins）。

布林肯星期四發表聲明對北京的做法予以譴責。他說：「北京試圖對那些為人權和宗教信仰自由等基本自由發聲的人進行恫嚇和噤聲，只會引起國際上對北京嚴重踐踏人權行為的關注和審視。」

布林肯說，美國將繼續為人權發聲，並且推動對中國政府人權侵犯行為的問責。

摩爾2018年由前總統特朗普任命為美國國際宗教自由委員會委員，他已於今年5月14日卸任。

摩爾對美國之音說，他將北京的制裁視為「至高讚揚」（supreme compliment），因為他是「替維吾爾穆斯林、藏傳佛教徒和其他中共針對的異見人士發聲而被中國共產黨制裁。 」

去年12月，摩爾提名將因港版國安法被控罪的壹傳媒創辦人黎智英，列入美國國際宗教委員會的「宗教良心犯」名單，並敦促中共當局釋放黎智英以及其他因主張民主自由而被逮捕的人士。

2018年12月，他曾與西蒙·威森塔爾中心（Simon Wiesenthal Center）的拉比亞伯拉罕·庫珀（Rabbi Abraham Cooper）共同撰寫一封公開信，敦促中國領導人習近平停止對維吾爾人、基督徒以及其他信仰者的打壓。

摩爾目前在他自己創辦的一家公共關係諮詢公司擔任CEO, 同時擔任美國基督教領袖大會主席。他說，即使從美國國際宗教自由委員會委員的位子上退下，他也不會離開推動宗教自由這項事業，反而是沒有了公職，他「甚至有更多時間投入其中。」

他說：「共產黨似乎相信，他們可以改變人類，但我所信的不一樣。我相信，每個人都是與眾不同的，是生而自由的，無論共產黨如何力圖讓所有人都變得一樣，他們終將在這個嘗試中失敗。他們在這個世界上無法做到的一件事是，他們無法讓中國以外的人們閉嘴。我們在美國一直以來樂於為不能發聲之人發聲。這也是我們成為全球最強大和最富裕之國的方式。我相信，這是通往富裕和繁榮的道路，這是自由之路。」

他說，他十多年前最後一次去中國的時候，似乎感到中國正在改革，正在進入一個不同的時代，但如今中國「似乎是全面退回到了文化大革命那些最糟糕的趨勢。」

他說：「最令我擔憂的是規模。我們從未見過如此大規模的迫害，以各種形式針對許多不同群體的迫害。而且中共還試圖在全球輸出宗教迫害，通過勒索和經濟脅迫政策讓這類惡劣行為推出到中國以外的地區。」