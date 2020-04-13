陳（陳永興）：20年前你擔任台北仰德扶輪社社長，現在是2019-2020的地區秘書長，預定在明年6月擔任總監，這是很吃重的職務，單單在你們地區就有55個社，大約兩千位社友，作總監很忙，要推動很多社會公益活動。

台灣的扶輪社在全世界的貢獻很大，捐款總金額都排在前幾名，而且前幾年還有黃其光先生擔任國際扶輪社社長，就是因為台灣扶輪社社員很熱心、積極參與，不但出錢出力，服務也不落人後，才能在全世界兩百多個國家中嶄露頭角。

前陣子在電視中看到你上電視，與陳時中部長同台，才知道你們扶輪社社友聯合成立一個「惜食廚房」，請你介紹一下。

簡（簡承盈）：2016年我擔任3520地區服務主委，當時，郭俊良總監問我想做甚麼樣的服務？我告訴他我知道在香港有一個「惜食堂」，他們所做的事很有意義。尤其台灣是美食天堂，對吃很講究，但也很浪費，每年浪費的食物約有四萬桶，可以蓋七十棟101大樓，所以希望藉著推動珍惜食物這樣的計畫，將賣相不佳的食物，以及尚未過期的食物收集起來，再做成美味的便當送給弱勢的家庭或單位。郭總監非常贊同也親自到香港去參觀了解「惜食堂」，便開始推動「惜食廚房」的計畫。

我們的「惜食廚房」在2016年共製作了十萬個便當，與350地區的29個里合作，我們的扶輪社員投入資金添購設備，許多很有愛心的人捐贈蔬果、豬肉、雞肉給我們作為食材，社員不但出錢也出力，每日親自將製作好的便當分送到各處的里長那裏。

由於地區總監是一年一任，在三年前有許多社員認為應該延續「惜食便當」的這項工作，因此我們決定成立「惜食台灣行動協會」，延續這樣的送餐事工。

陳：這幾年我擔任門諾基金會董事長，我們在過去二十二年來也是每天在花東地區送出八、九百個便當，總共已經送出兩百五十萬個便當了。不過你們以惜食廚房來做更是不容易，而且扶輪社員大多是在社會上很有成就的管理階層，他們竟然願意謙卑投入送便當的行列，非常令人敬佩。你們投入製作分送惜食便當這樣工作的辛勞我很了解，光是每天送便當的人力就是很可觀。這四年來你們持續投入這樣的事工，是否有新的發展？而且，日前在電視上看到你們在新北市有一個很大的廚房與倉庫成立，請你說明一下。

2020/03/16惜食廚房接受感謝惜食愛心食材捐贈儀式。圖／擷自簡承盈臉書

惜食台灣行動協會

簡：我們在三年前成立「惜食台灣行動協會」就持續推動惜食便當的發送，這件事得到台北市長柯文哲的認同，他也期待我們能繼續。因此，後來我們找到一塊位於板橋市屬於台北市政府的土地，透過公開招標的流程，從北市府承租那塊土地，成立「惜食廚房」。成立之初邀請與我同為北醫校友的陳時中部長蒞臨鼓勵，他也很認同當場就加入成為我們的會員，在2019年5月3日「惜食廚房」正式動工時陳部長也特別出席。

今年2月中旬，武漢肺炎疫情逐漸擴大，陳部長打電話給我，希望我們的「惜食廚房」能盡快完工，加入為隔離者及為第一線醫護人員送餐的行列。當時，因為疫情的關係，我們也很欠缺人手。我有向陳部長表示，以我們的能力無法送餐給眾多的居家隔離者，但他表示是希望在疫情期間喚起大家對居家隔離者的同情與關懷。

陳：這次疫情中我看到德國主動提出要幫忙照顧義大利與西班牙兩國家確診的病患，在大家都自顧不暇之時，還主動要提供別人協助，真的很敬佩德國總理梅克爾的胸襟，還有德國人在邊境公路旁捐贈了許多食物、水及物資，讓有需要的人自行拿取，充分顯示出人性高貴溫暖的一面。那請問你們現在目前可以提供多少份的便當出去?

簡：我與陳部長談完之後，立即與現任3521的地區總監馬靜如律師溝通，很快得到她的全力支持，也取得原本送餐的里長們的諒解，開始支援為隔離者及醫護人員送餐的工作。我們與北市及新北市的社會局研討配搭的方式，目前每天提供約三百個惜食便當，希望能逐漸提升到每天供應四百到五百個便當。



2019/5/3惜食廚房動工儀式。圖／擷自簡承盈臉書

歡迎社會善心資源及人力投入

陳：你們目前在食材上有沒有甚麼欠缺?

簡：目前我們得到許多愛心人士捐獻許多米，果菜市場也提供許多蔬果，目前比較欠缺的是雞肉。願意捐贈物資的朋友可以送到新北市板橋區莊敬路31號的「惜食台灣行動協會」，每周一到周五都有人在那裏，歡迎朋友捐贈多餘可用的食物。

陳：門諾基金會在花東地區也是從事關心獨居老人的事工，不僅送便當也有到宅協助洗澡或是協助就醫的服務，人力上有時也需要志工的協助。你們目前是否也需要徵求志工？尤其長期的服務工作需要更多人可以一起投入！

簡：目前是由一位開設餐廳的扶輪社員請他餐廳的三位專業廚師來負責預備餐食，也有計畫要培訓更多廚師，還邀請北醫營養學院長趙振瑞院長帶領師生來參觀並指導我們的衛生及相關的營養配搭，希望能製作兼具營養美味的便當給需要的醫護人員。將來會需要更多志工來參與，我們除了扶輪社友、夫人、員工之外，若有熱心的社會人士來參與「惜食廚房」的行動，我們的服務量能就能更提升，照顧到更多需要的人，很歡迎大家一起來加入我們的行列！

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