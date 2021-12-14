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每日國際焦點

歐盟制裁俄國傭兵集團華格納集團，稱其於烏克蘭、敘利亞、利比亞、中非共和國、蘇丹、莫三比克違反人權

蘇丹總理Abdalla Hamdok更換所有軍政府政變後過渡首長

道達爾能源將進行技術與財務上的初步研究，是否能在黎巴嫩Zahrani燃氣電廠旁興建漂浮式液化天然氣再氣化站，以將原本6.5億立方公尺年接收量提升至14億

澳洲與南韓韓華簽下10億澳幣國防合約購買30輛自走砲與15輛裝甲彈藥補給車

日本

手機遊戲賽馬娘大紅，開發公司Cygames前三季獲利964億日圓

南韓

測試人工智慧人臉辨識用於防疫

中國

浙江省因疫情數十家企業停工

商湯科技在遭美國制裁後停止香港上市

印度

喀什米爾民兵攻擊2警殉職

巴拉特石油公司與印度巴巴原子能研究中心合作研究綠電電解水製造綠能氫供煉油脫硫過程使用

澳洲

與南韓韓華簽下10億澳幣國防合約購買30輛自走砲與15輛裝甲彈藥補給車

印尼

內蒙古伊利實業集團因Joyday冰淇淋品牌自2018年進入印尼後幾乎行銷全國，決定在印尼設廠

菲律賓

亞洲開發銀行核准2.5億美元貸款購買疫苗

馬來西亞

英特爾將投資71億美元於檳城興建新封裝廠

新加坡

加密貨幣交易平台Binance將關閉新加坡平台

越南

河內警察局長阮德鍾因貪汙公款360億越南盾(157萬美元)給家族公司遭加判刑8年。先前因洩漏國家機密與盜用資產已判刑5年

泰國

清邁三層樓大樓疑似比特幣挖礦起火

巴基斯坦

11月通膨高達11.5%，為償還國際貨幣基金款項，還將增稅與減少政府支出

索羅門群島

美國警告不要接受只對一人一黨個人銀行帳戶有利的援助，指中國對政客與政黨的賄賂

歐盟

制裁俄國傭兵集團華格納集團，稱其於烏克蘭、敘利亞、利比亞、中非共和國、蘇丹、莫三比克違反人權

英國

出現第一起Omicron死者

牛津大學研究發現2劑疫苗產生的抗體不足以對抗 Omicron

法國

與中國簽署協定確保非洲豬瘟爆發時仍可出口豬肉至中國

德國

通過額外預算，舉債支應600億歐元投資綠能經濟

俄羅斯

表示認為北約預定佈署中程核子飛彈於歐洲，因此可「被迫」也佈署

普丁稱俄國在超高音速飛彈領域領先世界

瑞士

駁回Vladislav Klyushin對引渡至美國的上訴。Vladislav Klyushin經營監控媒體與資安服務，客戶包括俄國政府與總統府，3月21日於瑞士因美方逮捕令被捕

以證據不足撤銷對西班牙前國王Juan Carlos的洗錢調查

義大利

西西里拉瓦努薩瓦斯氣爆死者增加至7死

西班牙

拉帕爾馬島火山爆發已經是1500年以來最長一次，13日因爆發造成空氣酸化一度發布禁止外出令，隨即解除

烏克蘭

俄國情報局稱逮捕106名烏克蘭新納粹團體支持者，烏克蘭抗議為情報戰抹黑

波蘭

調查蘋果iOS裝置是否侵犯個人資料與隱私

捷克

因11月後白俄波蘭邊界偷渡潮趨緩，延後派兵150人協助波蘭邊界防務計畫

匈牙利

法國總統馬克宏與匈牙利總理Viktor Orban會談，Viktor Orban表示支持馬克宏的歐盟國防、核能、農業自主主張

因通膨、預算赤字，延後購買布達佩斯機場

荷蘭

大選9個月後終於談妥4黨執政聯盟，由保守派自由民主人民黨魁Mark Rutte組閣，Mark Rutte自2010年執政至今第4度組閣

瑞典

外海丹麥籍船隻與英國籍貨船夜間霧中相撞，丹麥船員1死

保加利亞

我們持續改變黨魁、哈佛學歷企業家Kiril Petkov獲國會通過為新總理

亞美尼亞

與土耳其交互指派大使正常化雙邊關係

塞浦路斯

埃及外長訪塞浦路斯討論加強雙邊關係

美國

馬斯克獲時代雜誌選為2021年年度人物

加拿大

提出與美國電動車課稅相同，來解決美國提出的限額問題

巴西

美國與巴西6日開始「南方先鋒22」聯合軍事演習，為期10天

加拿大礦業公司Sigma鋰業預計募資6000萬加幣投資巴西Grota do Cirilo生產計劃

阿根廷

2022年1月1日起大型活動需免疫護照

英國拒絕福克蘭群島直飛阿根廷，阿根廷外交部仍不放棄提出轉場智利計畫

智利

擔憂右派總統當選後邊境管制趨嚴，總統大選前偷渡入境暴增

以色列

華郵報導以色列過去2年來2度轟炸敘利亞化學武器設施阻止敘利亞製造化武

因應疫情高科技勞工短缺，計畫引進外籍勞工

沙烏地阿拉伯

能源部長表示至2030年將投資3800億里亞爾(1010億美元)於可再生能源計畫，1420億里亞爾於電力輸配

財政部長表示國家預算未來幾年都不考慮來自主權基金的盈餘分配，2022年預算盈餘都將用來充實儲備

主權基金公共投資基金至2025年將投資1兆里亞爾於國內經濟

阿拉伯聯合大公國

阿聯實際統治者阿布達比王儲Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan接見以色列總理Naftali Bennett，為史上首度阿聯領袖接見以色列領袖

與以色列計畫成立聯合研發基金

土耳其

外長將訪阿聯討論改善雙邊關係

里拉暴跌7%至1美元兌15里拉新低，央行出手護盤

外長表示美國與卡達向土耳其保證艾克森美孚、卡達石油探勘不會進入土國大陸棚

埃及

成為非洲聯盟非洲安全情報委員會新任主席

伊拉克

伊拉克鑽油公司與中國中曼石油天然氣集團簽約

黎巴嫩

道達爾能源將進行技術與財務上的初步研究，是否能在黎國Zahrani燃氣電廠旁興建漂浮式液化天然氣再氣化站，以將原本6.5億立方公尺年接收量提升至14億

約旦

沙烏地阿拉伯與伊朗專家於安曼召開安全對話

敘利亞

國營媒體稱美軍對代爾祖爾省發動大規模空襲並空降綁架數十人

衣索比亞

中國支持阿比政府使得中國與埃及關係急凍

蘇丹

總理Abdalla Hamdok更換所有軍政府政變後過渡首長

數萬人抗爭向軍政府施壓要求民主

民主剛果

總統表示烏干達軍方入境作戰只是暫時

美國禁發簽證予8名野生動物走私分子

坦尚尼亞

與澳洲Strandline、貝萊德、Orecorp簽署架構協定，以開採礦砂、石墨、黃金

塞內加爾

20萬劑疫苗已經過期，12月還有20萬劑會過期。奈及利亞11月有100萬劑疫苗過期

象牙海岸

亞洲出口商買光所有腰果，導致腰果加工廠瀕臨破產

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