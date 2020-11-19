清查這次大選弊案的重要性，已經大於選舉本身。選舉輸了四年後可以再試，但是選舉過程的腐爛，會導致國家的混亂與衰弱。為了美國甚至全世界的福祉，選舉弊案必須清查，犯罪者必須嚴辦。示意圖／擷自美國之音影片

2020年美國總統大選已經結束了兩個多星期，如今仍然未有明確的結果。選舉舞弊的風聲已經在美國各地鬧得沸沸揚揚，川普也已經在六個搖擺州告上法院，尋求推翻選舉結果。可以確定的是，這次選舉結果，法院的判決將是決定勝負的關鍵。

川普選舉訴訟策略

目前川普團隊選舉訴訟策略，分成兩條路線進行。一是「傳統選舉舞弊」的追查，例如「沒有驗明選民身份」、「不讓法定觀察員進開票現場」、「深夜之後運來一堆選票」、「州的選舉規定不合法」、「特定候選人選票被銷毀」、「選務人員舞弊」等等。另一條路線是，清查「計票軟件」關聯的舞弊。傳統的選舉舞弊在媒體上已經有了充分的報導，這裡就不再重複。「計票軟件」留在文章的後段討論。

川普團隊的「訴訟目標」

選舉官司必須一州一州的打，川普團隊的目標是，要法官把違規犯法的州，剃除在這次的選舉之外。也就是判定選舉舞弊的州在這次大選棄權，這會是遠比判斷「川普贏得該州」容易。最終目的就是要拜登拿不到270張的選舉人票。

假如兩個候選人都拿不到270張選票，美國憲法規定眾議院就必須負起選舉總統的重責。而選舉方法並不是一人一票，而是「一州一票」。目前在眾議院，共和黨控制了26個州。超過全美國50州的半數，因此在這種情況下，川普有望連任。

選舉人票的計算

川普團隊已經起訴以下是6個州

（1）賓夕凡尼亞州 Pennsylvania 20票

（2）密西根州 Michigan 16票

（3）威斯康辛州Wisconsin 10票

（4）亞利桑納州 Arizona 11票

（5）喬治亞州Georgia 16票

（6）內華達州Nevada 6票

在去除這6個州，川普的得票數是232，拜登是227。現在的情況是，賓州與密州的選舉舞弊非常嚴重，贏得官司（法官宣判該州棄權）的機會相當大。但是必須再贏得其他四州的任何一州，川普才能贏。



2020年美國總統大選已經結束了兩個多星期，如今仍然未有明確的結果。選舉舞弊的風聲已經在美國各地鬧得沸沸揚揚，川普也已經在六個搖擺州告上法院，尋求推翻選舉結果。示意圖／擷自川普推特影片，民報合成

選舉計票系統藏貓膩

多米尼（Dominion）投票系統，是一家來自加拿大的選舉服務公司，公司高層與民主黨前總統歐巴馬、克林頓，以及民主黨眾議院發言人佩洛西有聯繫。這次大選在全美有約四成美國選民使用該系統投票，其中包括多數的搖擺州。令人憂慮的是，多米尼「真正計票部分」是外包給另一家「外國公司Smartmatic」。Smartmatic是在1997年由三個委內瑞拉工程師，奉委內瑞拉前總統查維斯之令創建的。於2000年幫助查維斯獲得了巨大的選舉勝利。同年，該公司在美國特拉華州，註冊成立分公司。此後該公司在美國的部署迅速擴張，從2006年至2016年的美國大選中，他們至少部署了約57,000台機器，登記了307個縣中多達3500萬公民的選票。後來由於在南美地區多個國家涉及到一系列的「作弊醜聞」，遭到「美國政府禁止」。如今Smartmatic卻以「多米尼旗下的包商」的身分繞過了禁令，重返了美國市場並佔領了大部分關鍵的州。因此，美國的這次大選中，4成選民實際上使用的是作弊高手查維斯的技術，只不過貼上了Dominion的商標。

更複雜的是，多米尼計票系統的計票過程是分兩步驟，美國國內投票、掃描、統計、匯總輸出到國外的Scytl公司是第一步驟，Smartmatic就用於第一步驟。然後在Scytl公司「處理完畢」後，再輸回到美國發佈出來是第二步驟。在這中間Scytl公司絕對有「作弊機會」，而事實上也存在舞弊的先例。為什麼要搞得這麼複雜？我們只能猜測，這是為了「作弊方便」而設計的。

數日前，傳出美軍突襲Scytl在德國法蘭克福的數據中心，並沒收了伺服器。這個行動對川普的選舉官司有什麼助力，還不清楚。事實上短時間內要在選舉計票系統中，找出具體的作弊行為，有相當大的困難度（如果能夠找到就是中了特獎，足以扭轉乾坤）。不過，上述三個惡名昭彰的公司，却是很好的公關武器，可以影響民意。而民意對這次的選舉官司相當重要，因為法官的判決也不能完全不顧民意。

清查這次大選弊案的重要性，已經大於選舉本身。選舉輸了四年後可以再試，但是選舉過程的腐爛，會導致國家的混亂與衰弱。為了美國甚至全世界的福祉，選舉弊案必須清查，犯罪者必須嚴辦。