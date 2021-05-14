2021年適逢台博館113週年館慶，館方推出「與台博館同生」募集計畫，邀請5月24日生日壽星，於5月18日至23日館慶活動期間憑個人身分證件免票參觀台博系統各館，同時可於5月20日前線上報名祝賀活動，即可獲得館方精心準備的生日賀禮。即日起至5月24日，還有「與台博館同框」臉書大頭貼活動，只要動動手指，使用特效貼框、留言祝福並完成指定任務，就有機會抽中台博館精美文創品。

開創新文化體驗 推出線上展覽、網路活動、壽星免票入館

為陪伴大眾共渡防疫非常時期，國立台灣博物館利用數位媒體提供新型文化體驗與傳播模式，持續發布展覽選粹、博物小知識、線上展覽、113週年館慶特別企畫等活動，並發表全新「古蹟古跡－萌古寶」line貼圖，以「新生」、「共同參與」等角度，用源源不絕的能量與創意邀請大眾共寫屬於你我的台灣記憶，遠離低迷的情緒。

台博館近期發布「雲之獸來了」、「超台博物館精靈」兩組以台灣特有種為主角的line貼圖，創下近百萬的下載數，接力再推出「古蹟古跡－萌古寶來囉」貼圖，以台博館古生物館內展示的化石、生物標本及模型為發想，挑選琥珀（發現古生物的痕跡和起源）、長毛象、三葉蟲、直角石及菊石等9個主角，賦予日常生活趣味，順應時代潮流用另類方式活化藏品形象，呼應今年博物館日「復甦與新象」的主題。



台博館113週年館慶海報。圖／臺博館提供

喜歡參觀博物館卻無法到館的民眾，可選擇至台博官網「線上展覽」專區，觀看「發現台灣」環景VR720常設展，還有「繪自然-博物畫裡的台灣」、「微美幻境-海洋微化石」等數位特展。六月後還有全新線上特展「孩籽 – 聽種子的故事」將發布，邀請大家以植物的孩子為主角，共同探索生命演化及傳播的故事。



台博館繪自然線上特展。圖／臺博館提供

防疫SOP全面完備！台博館提供安心觀展環境

因應新冠肺炎疫情，國立台灣博物館配合中央流行疫情指揮中心最新公告，第一時間啟動防疫措施，包括入館全程佩戴口罩、QRCODE掃描實聯制、體溫量測、消毒、人流及容量人數100人總量管制、動線引導等防疫措施。同時公告即日起至2021年6月8日止，導覽服務及實體活動暫停辦理；本館「環形劇場」、「台灣‧我的家」兒童探索展、南門館「南門童話」、鐵道部園區「蒸汽夢工廠」兒童常設展等展區，觸碰式展示裝置及公共飲水設備暫停開放。

台博館表示，為保障民眾權益，凡於5月11日前購入台博館四館聯票者，可於期限內辦理退票（以原支付方式），若無退票意願，7月8日前均可至各館服務台兌換免票入館。 相關防疫措施將配合中央流行疫情指揮中心防疫政策滾動調整，各項資訊請密切留意博物館網站公告



台博館發布「古蹟古跡-萌古寶來囉」LINE原創貼圖。圖／臺博館提供



「發現台灣」環景VR720常設展。圖／臺博館提供