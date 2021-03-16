依報載，核四商轉議題將於8月公投，重啟核四再度成為大眾關注焦點。原能會主委謝曉星昨日（15日）赴立法院備詢時表示「至於核廢料貯存問題？謝曉星表示，原能會已審定台電放射性廢棄物最終處置替代應變方案，要求台電自2017年3月起，八年內完工啟用集中貯存設施，另還要四年做搬遷工作，總計十二年。」

最近出版《核災下的首相告白》（日本前首相菅直人著）中譯本，陳弘美在導讀提到，「一個不太為人知的是四號機燃料池內浸泡1331支使用過的燃料棒，若無法冷卻，也會熔毀、爆炸。專家告訴前首相，屆時250公里包括東京、橫濱等都會區，總計五千萬人將需要避難。」（最壞的劇本）

前述「最壞的劇本」沒有發生，該書第45頁提到，「四號機的核廢料池進水也是其中之一。事故當時因為工程延遲，四號機的反應爐呈現滿水的狀態，這些水因為衝擊等不明原因流到燃料池裡。如果池中的水因沸騰而蒸發，「最壞的劇本」就無可避免。我（按即菅直人）只能說這應該是神明保佑。」

核廢料無根本解決辦法

有關使用過的燃料棒（高階核廢料）之處理及處置，目前仍為「後端束手無策」，該書第209頁指出「對於核廢料的中間貯存、再處理、放射性廢棄物的處理與最終處置，這些稱為後端（Backend）的部分，我們都還沒找到根本解決的辦法。」

依科技文獻指出，有關高階核廢料之最終處置，採取處置於穩定結構的深地質庫中，其技術路線是：處置庫選址和廠址評價→特定廠址地下實驗室→處置庫建造。不過高階核廢料之地質處置是一項技術難度大、研究周期長、涉及學科多的系統工程，目前離實用化階段，仍有相當距離。

平心而論，目前仍貯放在台灣核一、核二、核三廠內的使用過的燃料棒，其處理及處置，也是如同前述的「後端束手無策」。目前，有人倡議「重啟核四」置國人生死於度外，是相當不理性，也相當殘忍的思維。

日本311福島核災時，核廢料危機的啟示，我們不能遺忘，期盼「重啟核四」公投時，大家站出來「反核四」吧！