內容簡介

你身歷其境地進入主角的世界，其實也進入了自己的內心。

諮商心理師帶你看懂電影沒說的關係密語，透過電影，覺察自我、思考關係，進而模擬愛情的模樣、學習相愛的魔法、練習放手的勇氣。

他們的故事，我們的心事！

人們總說：電影是人生的縮影，我們看著主角歷經各種境遇變化、情感轉折，無論結局是美好是悲慘，當影廳燈光亮起，電影終將劃下句點。但餘波盪漾，在別人的劇本裡，我們演起了自己的電影，為男主角抱屈，為女主角落下傷心淚，為難解的關係糾結，為那像極了自身經歷的情傷哀痛不已。面對愛情我們總是在提問，然而關於愛人的功課，請從好好愛自己開始。

此生最值得一看的電影，是你主演的那部！

黃柏威心理師以電影中的細膩片段解析，陪伴讀者觀察人際關係中的細微互動，理解如何面對關係四部曲：自愛與愛人、邀請與回應、衝突與失控、告別與前進，以建立柔韌而明朗的自我意識，最終建構出深厚有品質的親密關係。書中引用了25部以上電影作為媒材，結合多年諮商心理的實例，以「電影+心理」的聯集檢視關係中的美好與缺憾，也進一步獲得前進的勇氣與力量。

內文試讀

「翻過這頁，也許我們會有嶄新的結局。」──《曼哈頓戀習曲》（Begin,again,2013）

看過《曼哈頓戀習曲》（Begin,again）的人，或許都會好奇一個問題：為何女主角葛莉塔（Greta） 最後選擇不跟前男友戴夫（Dave）復合？

看來葛莉塔對戴夫應該還有感覺，過去的她也為這段關係投入許多，倆人又相扶相持那麼多年。是因為戴夫偷吃，就讓她對這段關係不抱希望了嗎？

當然，伴侶的出軌，對關係有絕對的破壞性，但片中的葛莉塔也說過，這件事雖是阻礙，可是她並不想因此放棄關係，她仍希望兩人能夠一起走過難關。

或許，男友偷吃不是最決定性的因素，否則她之後不會答應碰面、也不會去聽他的演唱會。但她一定感覺有地方不一樣，而她因此而回不去了。

葛莉塔之所以會離開英國家鄉來到紐約，沒有別的原因，就是為了陪伴男友戴夫。但也是創作歌手的她，過去一直是戴夫的音樂夥伴，以前他們平起平坐，甚至葛莉塔的歌曲還更顯光芒。但如今，戴夫成了眾人簇擁的搖滾巨星，而葛莉塔卻像是唱片公司的打雜小妹，幫著眾人買咖啡，雖然大家知道她是戴夫的女友，但沒人尊重這角色，搖滾巨星的女友，彷彿意指她只是其中一位比較幸運的歌迷，有幸得到國王的寵愛，如此而已。

「連老家的人都叫我戴夫柯爾的女友了，我們以前不是搭擋嗎？是怎麼了？」當戴夫走紅之後，葛莉塔曾跟好友這麼抱怨過。

他們的關係已經失衡，但葛莉塔起初並未察覺，甚至她願意為男友改變至此，直到她發現男友在外出軌，或許她才意識到承受許多委屈。

說來，在這段感情裡，她迷失了自己。

我們不知這是否是她慣有的愛情模式，但至少目前和戴夫的關係是如此，她像是對方人生的配角，卻不是自己人生的主角。而在電影後續劇情中，她錄製了自己的唱片，透過一首一首的歌曲，她像是一步一步找回自己的能量，她唱出屬於自己的動人樂曲，就像是為自己發聲

的象徵，讓她看見她也可以成為自己人生的主人。

雖然葛莉塔仍對戴夫有愛意，但她知道自己不一樣了，她知道如果沒有離開，留在這段愛情裡，她又會回到老舊的模式，再次成為對方的配角，而那已經不是現在的她想要的了。

有時候，一段關係的結束，不一定是你不愛了，卻是反映你知道有東西回不去了。你知道得要割捨，你也知道那會讓你掉淚，但你更知道離開的意義。離開，是因為看見更美的風景，那裡有著更好的自己；而留下，只是重演著過去的僵固互動，讓你看不見自己。

說說葛莉塔發現戴夫出軌的場景。

當時，在洛杉磯錄製新專輯多時的戴夫回到紐約家中，葛莉塔見到許久不見的男友，很是開心，兩人擁抱相吻，開了紅酒，慶祝久違的相聚。談話中，戴夫提到他在洛杉磯有了靈感， 寫了首新歌，並播放給葛莉塔聽。音樂響起，一開始葛莉塔入神聽著，但沒多久，她的表情從歡喜變得困惑，忽然，她冷不防地給了戴夫一巴掌！戴夫氣得摔下手中的酒杯，還口出惡言罵了葛莉塔一句。

可是當一切都安靜下來後，戴夫說出的話卻是：「你像是有他媽的讀心術。」

葛莉塔的直覺對了，她聽出耳邊的這首情歌是寫給別人的，最後，戴夫也認了，這是他寫給剛認識的女助理的歌，他們在洛杉磯工作時產生了感情。

難以接受的葛莉塔，當晚就收拾行李離開她與戴夫的住處。未來要怎麼走，她還不知道，但她清楚此刻的自己得要離開才行，她無法留在原地，面對一個在關係中傷害她的人。

葛莉塔因為聽到戴夫播放的新歌，發現了男友的出軌。這場景時常成為我聊到這電影時討論的話題，一來是好奇葛莉塔怎麼聽出來的？二是拿寫給小三的情歌，放給正牌女友聽， 戴夫究竟在想什麼？

葛莉塔怎麼聽出來的？很多人覺得這首情歌的詞曲，都不像在描述葛莉塔與戴夫的關係，他倆已經相戀多年，都像是老夫老妻般的伴侶了，但這首歌裡傳達的情感，更像是一段初戀的激情，對音樂很敏銳的葛莉塔，大概也聽出當中的差異吧！

而另一個我覺得電影有埋下的伏筆，其實是戴夫提到的「靈感」，在之前的劇情裡，戴夫曾在唱片公司會議中對大家說過，葛莉塔一直是他創作的靈感來源，或許這意味著愛情一直是戴夫的創作動力，而現在的他說，自己在洛杉磯找到了「靈感」，似乎暗示著他動了心，有了新的戀情。

這可連結到第二個我們常討論的問題：明明是寫給小三的情歌，卻放給正牌女友聽，戴夫是故意這麼做，想讓女友發現？還是只是白目，湊巧被敏銳的葛莉塔抓包而已？

好玩的是，底下夥伴的反應總是兩極，有人說是故意的，有人覺得不是。當然這不會有標準答案，我也不知戴夫真正想法，但這是一個自我覺察的時刻，這問題能幫助我們整理自己的感受，思考自己看待事物的眼光。

如果戴夫是故意的，你如何看他這樣的行為呢？想藉此讓女友自己發現，或許反映他自己無法主動向女友坦承愛上別人的事實，他無法決定是要繼續、還是要分手，而把做決定的責任轉嫁到葛莉塔身上。

和很多個案的談話中，常會聽見他們告知對方分手的方式，也確實有人會用間接告知的方式， 讓對方自己發現，如劈腿的男友，故意把手機留在桌上，讓女友自己發現手機裡的曖昧簡訊， 因為他不知道該如何分手，而他心想，若是對方發現了，就會自己主動提分手，這對他來說， 無不是一種可行的方法。

但這做法，你很難說是一種負責的做法，因為你把自己難以做出的決定，留給了別人，讓別人來決定你的決定。

若他只是不小心被抓包，你又如何看待他的心態？拿寫給小三的情歌，放給正牌女友聽？ 說來，不論是小三還是正宮，若得知真相，可能都是難以接受的吧！這裡都顯出戴夫其實是很搖擺的人，他不太知道自己真正要什麼，不只是他的音樂，他的感情更是。他的音樂，迷失在眾人的掌聲中，他擔心音樂不受歡迎，勝過對美感的追求。他的愛情也是如此，他只想討好眼前的人，更勝過真誠面對自己心中的感覺。

這可能也是最終葛莉塔覺得這段關係回不去的原因之一，原來她所愛之人，是一個難以為自己感覺負責的人，可是葛莉塔一直都是很為自己感覺負責的人呀！她從頭倒尾都很清楚知道自己所要的、所愛的。她渴望在關係中，對方也是如此，她會希望對方也是勇敢面對自己感覺的人，但戴夫不是，至少現在不是，甚至戴夫在這方面可能還顯軟弱。

好吧！那就算他是故意的，我們又奈他何？

我的想法是，其實在愛情世界裡，本來我們就無法要求他人，但他的故意或不故意，都告訴我們他的態度，也說明了他是怎樣的人。我們能掌握的只有自己，我們要擔心的是，我會不會只是假裝不知道他是這樣的人？假裝不想面對這事？

如果我們知道，那剩下來就是我們的事了。

這不是被動無奈的說法，而是我們拿回掌控權的姿態。不論離開還是留下，都會有困惑與不安，但只要那是屬於我們自己的決定，我們願意為自己負責，我們就會多一絲力量去承擔。

「你想跟這樣的人在一起嗎？」這問題，我們需要好好問自己。葛莉塔的答案，值得我們想想。

作者簡介

黃柏威／國立台北教育大學教育心理與諮商學碩士，專業諮商心理師、現任於晴天身心診所 、初和心理諮商所，並為擔任國立陽明大學 兼任諮商心理師、臺北醫學大學兼任諮商心理師