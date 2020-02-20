「文字是民族精神的脈絡，它蘊藏在世代積累的泥土內，它萌發於生生不息的枝葉中。我們閱讀，我們歌唱，我們書寫，希望的種子內破殼而出，終將落葉歸根，輾轉逢春。」屏東縣原住民文教協會主辦第二屆VUSAM文學獎，期望藉此持續灌溉原住民文學種子，使之成長茁壯….

來自屏東瑪家鄉三和部落，就讀義守大學「醫學系」一年級的學生陳奕宏，平日喜歡閱讀與寫作抒發心情，勇奪第二屆vusam文學獎的新詩冠軍與散文亞軍，欣喜外更榮幸能為族人發聲。

vusam文學獎由屏東縣原住民文教協會主辦，強調以原住民為主體，鼓勵創作時使用族語傳承文化，vusam蘊含種子的意思，比喻家中第一位照到太陽的孩子；陳奕宏同學榮獲新詩第一名的〈沈沈睡去〉作品，傳達原民文化在主流社會中被迫成全與犧牲，抒發「身為傳承文化責無旁貸的我們能做些什麼」的心聲；他的散文第二名作品〈舊路〉，則描述原本應該住在舊部落的住民，如今卻需以「遊記」來記錄回家的種種，「明明是家，但還要回家。」

陳奕宏表示，很享受閱讀與書寫過程，除了可以進入另一個世界，更能藉此獨處沉澱、排除心裡壓力，文學對他來說就是「生活的一部分」；此次得獎對陳奕宏是種鼓勵，未來他希望能回原鄉回饋鄉里，更希望有機會能到蘭嶼服務，持續創造他的故事與文學作品。

儘管當醫生是小時候夢想，但陳奕宏高中時一度想轉當老師、往社會組發展，後在長輩們鼓勵下，決定轉考第三類組，並以公費生錄取義大「醫學系」，很高興能逐步實現人生夢想；陳奕宏強調自己並非本科生，因此需要付出更多努力才能跟上學業，很感謝同學互相學習與幫助，平時他也會到醫院當志工，珍惜這些難得的機緣。