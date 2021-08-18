《立言傳曲-莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯》莊永明說明他以「貝多芬歡樂頌」旋律所寫的台語版。(圖/陳俊廷)

「貝多芬歡樂頌」是全世界共同語言，聯合國已經把這個旋律定做人類無形的有聲文化遺產。莊永明說：「我我簡單所寫台語版的歌詞，讓大家去唱它，然後大家用自己的思考能力去愛自己的鄉土。」

山青水嶺，美麗台灣是阮是咱好所在

幸福人生，自由社會在你在咱心肝內

福爾摩莎大聲叫你！充滿喜樂充滿愛

歡歡喜喜手牽起來！走向理想新世界

莊永明進一步解說他以「貝多芬歡樂頌」旋律所寫的台語版，他說：「我特別喜歡就是《山青水嶺，美麗台灣是阮是咱好所在(好地方)》」。

為什麼會寫「是阮是咱」，因為「阮」跟「咱」是有分別的。一個是小眾的我；一個是大眾的我。他特別強調說：「我們生活在一個土地上，生活在我們居住的好地方，我們怎麼去熱愛這塊土地，這個是我自己的一個期待。」

文史專家莊永明老師於去年8月溘然長逝，一生見證台灣文化、歌謠發展歷程，更致力為台灣歌謠立言，逝世後，總統於追思會上頒發褒揚令，並肯定莊永明老師追溯台灣文化歷史的努力和成果。國立傳藝中心出版《立言傳曲-莊永明口述影音紀實暨文稿紀念專輯》，藉此紀念這位台灣公眾史學先驅，為一生奉獻的台灣文化、台灣歌謠領域，留下後人得以尋根探源的珍貴紀錄。

尤值一提的是，紀念專輯中更將莊永明老師生前遺作《大我歌聲 小我歌曲》一併收錄其內。(待續)

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