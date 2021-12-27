石川傳媒總部「火線人物」的看板牆，看見滿滿台灣當代菁英的題字。今年最夯電台《微微笑廣播網》太陽連線。(圖/陳俊廷)

2021年歲末年終進入倒數。石川傳媒《微微笑廣播網》太陽連線週日節目的新聞熱度，從年初火紅到年終，社群網路聲量急速竄升，堪稱今年最受媒體關注的電台。惟不僅媒體關注，全國頂尖專業醫界也全面聚焦，一改傳統電台印象，開創電台醫療節目的專業新視野。

石川傳媒總部「火線人物」的看板牆，看見台灣當代菁英的題字。享譽世界的肝臟移植權威陳肇隆寫上：「嘆為觀止」！陳肇隆，高醫人，他也是高雄長庚榮譽院長，藍綠跨黨派各界敬重的良醫。

《微微笑廣播網》週日人氣節目陳水扁「有夢上水」與陳永興「聽醫生講看覓」接續在上午10點與11點播出，前總統陳水扁今年1月3日在「微微笑廣播網」開播「有夢上水」節目，「有夢最美、希望相隨」透過空中放送與影音網路再度琅琅上口，政商界大咖雲集，媒體聚焦追逐議題，透過廣播與影音直播，網路聲量新聞熱度加溫，備受關注。陳永興「聽醫生講看覓」全國良醫會萃，開播至今逾四年，來自全國各地近二百多位醫界相關領域專業人士相繼上線開講，原本艱澀難懂的專業醫療經常民化與談，徹底顛覆廣播視野。

有醫界在年終聚會還提及：現在還沒上微微笑廣播網「聽醫生來講」就落伍了！提及微微笑廣播網「火線人物」的「歷史」，早在兩年前賴清德「醫師」就曾接受陳永興邀請「聽醫生來講」並在看板牆題字，今年陳永興也邀現任財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲醫師與談，看見該廣播節目的專業深度。

石川總部去年從德順街搬遷到民族路，「石川數位科技大樓」2020年10月正式營運，「火線人物」看板牆成為外賓參訪必經的一景，也看見滿滿的台灣菁英的題字。

「良醫苦口婆心，聽醫生講看麥、照顧你的健康，也照顧台灣的前途。」陳永興在「火線人物」的題字見證他人生行旅至今前行的堅持與韌性。「聽醫生講看覓」以醫界為主軸，旁及相關領域現代生物科技新知外，另如本土文化，王明哲題字：「唱出台灣人之靈魂」。王明哲分別受邀在扁「有夢上水」與陳永興「聽醫生講看覓」與談開唱，他也是今年在微微笑週日兩大人氣節目受訪的唯一來賓。

扁在節目尚未開台前2020年11月參訪石川總部大樓後題字「微微笑的台灣 快樂希望陳水扁 台灣感謝有石川…。《微微笑廣播網》扁呂今年9月同框「有夢上水」節目，國家前總統擔任主持人訪談前副總統LIVE現場，這不僅是台灣也是全球難得一見的廣播節目新頁。呂秀蓮在「火線人物」看板寫上：「台灣之光。」、鄭智仁醫師題字為「追求身為台灣人的價值」。

文總副會長江春男(司馬文武)題字：「草根的聲音。」、林佳龍說：「微微笑.笑咪咪」台灣話很優美，並題字「以人為本 與民同行」、鄭文燦讚石川「微微笑的台灣」將本土語文發揚光大。前財政部長 央行總裁顏慶章題字「鵬程發軔」、資政李逸洋題字：「為台灣打拼，最美好的聲音」、彭勝竹上將題字「為國為民繼續努力」、黃偉哲題字：「希望相隨台灣加油」。台語國寶藝人黃西田以其經典語錄題字：「天天開心」！立法院長游錫堃題字：「既以為人已愈有 既以與人己愈多」、陳其邁市長題字：「高雄加油」！陳師孟題字：「共同打拼偽台灣」、陳時中部長題字：「有夢最美 希望相隨 防疫成功」！金恆煒題字：「雅言廣傳」、台南護專校長黃美智題字：「台灣護理教育發揚光大」、矢板明夫題字：「台灣日本一起加油」、台灣泌尿科權威龍頭江博暉醫師：「三代努力願當泌尿領頭羊」的題字、王國華醫師題字：「廣傳真理撥放福音」、王徵吉「守護黑琵 看黑琵 很開心」、杜正勝題字：「台灣是咱的根」、張俊雄院長題字：「台灣上水的聲音 全力以赴 超越突破」、柯承恩題字：「登高回首意義無窮」、台灣高醫大醫學系友總會理事長林正泰題字：「願全民健康精神愉快」、陳順勝醫師題字：「為人真誠實在 一切為孕育我的台灣 母親的名叫台灣」、路寒袖題字：「有夢最美 希望相隨」、文化部長李永得與立委夫人邱議瑩的題字：「有情世界 幸福相隨」、黃越綏題字：「支持疼惜台灣的石川弟」另值一提的是黃越綏當前也在微微笑廣播網開播節目。

「火線人物」看板醫護界如傳奇教授洪玉珠校長的日文題字、高醫大前校長劉景寬、劉清泉醫師、林信男醫師、黃鵬國醫師、盧介祥院長、還有台灣護理學會龍頭陳靜敏…等。

「火線人物」牆上也成列彭明敏教授與石川的合影。廣播教父石川以傳送「台灣尚水的聲音」為志業，轄下《微微笑廣播網》廣播網覆蓋率全國第一，每周一至周日，六十多位主在全國各地方電台所主持的節目都各自擁有堅定穩固的支持群。一如文化總會副會長江春男(司馬文武)的題字：「草根的聲音」。

石川是高雄阿蓮人，少年時家境貧窮深知民瘼，出道主持廣播節目深入並貼切的傳達台灣民間社會庶民最真實的生活情境，他也是全台第一位將戲劇元素融入廣播劇的主持人與先行者。縱橫廣播界近五十年，走過戒嚴時期、電檢審查制度，堅定守護台語本土文化。

台語史上歷久彌新、最燦爛的金字招牌。網羅各領域專家傳遞正確資訊。依然堅守製造台語優質節目，打造台語廣播領導品牌。

此外，根據台灣網路資訊中心在「台灣網路報告」調查結果推估，全國上網人數已達1,884萬人；全國家戶可上網計有731萬戶，全國家戶上網比例達82.8%。石川傳媒面對時代變革，不只以強化廣播更擴大用影像關懷社會，向世界放送台灣之聲。真正落實「台灣在心中，觀眾在心上」從聲音到影像、從影像到生活。一路以台語為本，閱聽眾為尊，為本土文化開路。