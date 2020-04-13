美國帶頭和台灣建交，世界上勢必能掀起反極權反獨裁的抗共浪潮，絕對符合美國利益；共產黨不倒，美國不會好，中國不會好，世界更不會好。

中共和世界衞生組織要對全世界死於武漢肺炎的無辜平民百姓負完全責任，這本來是一場可以避免的戰爭；美國帶頭和台灣建交就是對抗邪惡中共最簡單、最有力又最實際的方式。

台灣是一股善良的力量，中共是世界上最邪惡的勢力，美國是全世界最有正義感的國家；中共欺善怕惡，就是要讓中共痛！

美國帶頭和台灣建交就是不畏邪惡勢力，勇敢伸張正義的具體表現；特別是在中共病毒武漢肺炎肆虐的年代，更加顯得彌足珍貴。

美國在二十世紀曾經戰勝義大利法西斯、德國納粹、日本軍閥和蘇聯共產黨，最終不僅解救了許多被侵略國家的人民，也解放了義大利、德國、日本和前蘇聯的人民；美國是世界上正義又強大的力量，美國有責任濟弱扶傾，維護世界和平。

中共是二十一世紀的納粹，中共在新疆大搞集中營，在圖博殺害佛教徒，在香港摧殘民主和自由，並且持續迫害法輪功，中共被指控活摘器官等等令人髮指的罪行；西方世界常常被中共的花言巧語所欺騙和誤導。

美台建交掀起反極權浪潮

中共是二十一世紀的納粹，造成武漢肺炎的中共病毒是不折不扣的大規模毀滅性武器。美國帶頭和台灣建交，世界上勢必能掀起反極權反獨裁的抗共浪潮，絕對符合美國利益；共產黨不倒，美國不會好，中國不會好，世界更不會好。

世界衞生組織已經成為不折不扣的中共衞生組織、世界促進疾病擴散組織和世界隠匿疫情組織。

中共和世界衞生組織害死世界上無數平民百姓，特別是老年人口、慢性病人口、肥胖人口、拉丁裔人口、非洲裔人口；未來將在比較缺乏醫療的地區和國家造成重大傷亡，南亞、非洲和中南美洲現正岌岌可危，沒有人是局外人，沒有人可以保證不受病毒感染。

中共害死許多中國人，其公佈的數據完全不能相信，中共最擅長搞大內宣和大外宣洗腦中國人和外國人，寡廉鮮恥莫此為甚；許多中國人也因為被中共宣傳機器洗腦，其言行舉止令人厭惡。

美國和台灣建交，扼止共產黨繼續擴張和侵略。台灣是對抗共産黨的橋頭堡，需要美國支持和援助。今天全世界就是因為太相信中共和其控制的世界衛生組織，才會落到現在這個悲慘的地步。

中共是二十一世紀的納粹，其對全世界的危害是全面性的；面對言而無信、笑裏藏刀、說一套做一套的中共，絕對不可心存不切實際的幻想；要對抗中共，最終也才能解放被中共奴役的中國人民，

美國帶頭和台灣建交，就是伸張正義的開始。