1895年台灣不幸被滿清出賣給日本，卻因禍得福，跟著日本現代化。清代台灣沒有現代化的衛生組織，日本國注重國民衛生與健康，現代化之後就設有厚生省，其下設有各地方的『衛生試驗所』，統治台灣的時期，也在台灣成立『台灣衛生試驗所』。國民黨流亡到台灣後，沿用這個名稱，到後來才改為『衛生署』。今天在台灣各地的『衛生所』，也是日本時代就建立起來的基層衛生機構。我小時候聽到台灣人評論一個人，最讓人瞧不起的非『歪哥』莫屬。可是這種看重清廉的風俗，在國民黨流亡政權的汙染下，漸漸被腐蝕，貪瀆之風越來越習慣成自然。留學美國攻讀公共衛生的洪其璧博士，回憶當初受聘『台灣省衛生試驗所』時，當時主持面談的許子秋署長，半開玩笑地問他，就任後會不會貪污。洪博士回說：別人我不知道，但我不會。他就這樣踏入公門，並開啟他奉獻改革之路。我有幸親近這個『畏友』，慢慢認識到這個剛正不阿的高官，其實是依賴學識專業、公正無私，和忠實善良的性格，才能在國民黨貪腐成風的環境中，從事改革的。當然，一些正派的長官和同僚專家的支持，也是改革能夠順利的重要原因。今天台灣面對『武漢肺炎』的侵襲，能做到讓世界先進國家稱讚的成果，應該是靠這種不會嘩眾取寵，苦幹實幹的人，一步一腳印，默默耕耘出來的。

搗毀公衛體系公信力後患無窮

然而，我們保持了世界紀錄的防疫戰線，在一年多後出現破口，疫情突然變得嚴峻起來。不但醫護人員承擔沉重的壓力，主管衛生健康的『衛福部』也面臨莫大的挑戰和壓力。雖然大多數人民都很遵守規矩，表現出一流公民的模範。但是時至今日，不守規矩的刁民，仍時有耳聞。有這樣的人民，防疫出現破口，誰指揮都沒有用。從這一點看來，我們實在找不出『衛福部』有甚麼失職的地方。不但如此，許多意識型態傾中反台和為了提高自己的政治聲量的政客，紛紛各自為政，跳出來開記者會，也放個指揮官的牌子，裝模作樣表演一番。完全不尊重衛福部和行政院，儼然諸侯割據。他們這樣私心自用，搗亂公衛體系的指揮和公信力，替衛福部製造麻煩，對防疫有幫助嗎？也有一些人不但不譴責中共阻撓台灣向德國原廠購買疫苗，還要台灣政府向中國代理購買，同時鼓吹進口中國疫苗，這樣包藏禍心，迎和中共，對抗疫有幫助嗎？對台灣有幫助嗎？

利用討厭國民黨和民進黨的一股風潮，接收一部分『太陽花』學運的選票，假稱自己是被國民黨迫害的深綠，以其後現代無厘頭的政治表演秀，用高智商台大醫生卻貌似不會騙人的亞斯伯格症的絕妙混搭，還有不知道掌握了蔡英文甚麼東西，讓民進黨禮讓他選上台北市長。他確實聰明過人。選上以後很快就露出紅色的狐狸尾巴。把綠色選民騙得好慘。並把蔡英文和民進黨踩在腳下。民進黨和蔡英文應該很後悔才對。

他為了鞏固如流水無常的選票和聲量，偷了蔣渭水的『台灣民眾黨』名稱，成立『民眾黨』。事實證明，他的表演術，他的黨徒無法複製。很多地方選舉，他推舉的人都沒能獲得勝選。在近年來他的網路聲量，日益降低。這一次台灣防疫出現破口，他以為有機可乘，乃在記者會賣力演出，說如果是在台大，他就會拿起病歷夾朝衛福部次長石崇良丟過去。其實也只不過是病房收容數計算法的差異。他認為他的最對，別人都不對。不管誰對，有必要用這樣粗暴的舉止，凌辱另一個也是台大醫生的衛福部次長嗎？他唱作俱佳，不但聲色俱厲，而且動作粗暴。像極了入戲甚深的演員。聽說他的網路聲量也略有起色。台灣的選民真的太好騙了吧。我估計他的一人黨『民眾黨』，一定逃不過真理的檢驗，最快在2022的地方選舉就會見真章。他的總統夢，也會在2024年之前就破滅。雖說如此，像這樣的政治奇葩，實不多見。2021年台灣上演的『豬猴歌劇』，值得好萊塢設一個『最佳丑角』獎，頒給他一個『醫生影帝』的小金人，替台灣影壇增光。也作為他不枉此生的紀念。沒有辦法立銅像，拿個小金人擺在家裡，不時和偶像毛澤東惺惺相惜一番，驕其妻妾也會很爽的吧！