凡走過必留下痕跡，最近，吵得很火熱的司法議題，富商翁茂鍾的27本筆記本，記錄了司法史上荒唐的篇章，現代版的百官行述，記錄了高達200多位高階公務員，接受招待的時間地點，更導致一個「銀行員之死」。

邱顯智的臉書就提出質疑，在去年9月監察院調查報告要求下，四個月過去了，台灣社會不知道，到底全數涉案的法官是誰？到底司法院的調查報告內容為何？自己人審自己人 怎有公信力？ 司法大醬缸，假改革等等。

吳景欽的文章裡有提到公務員受賄，收受利益與職務行為間是否有對價關係，探討追訴權時效或再審制度問題。

司法獨大 誰來監督？

不管是甚麼想法，都是對司法的關心與期許，有句話說，科技始終來自於人性，司法也不例外，法官一樣是人，當其被賦予的權力太大，又沒有約束的力量，後果怎樣就很難預料。

翁姓富商投資失利，一張面額1000萬美元的本票不願意兌現，找人頂替，供稱是自己偽造本票與交易憑證，並非獲得公司授權交易。後來，台北地院簡易庭判決富商勝訴，本票債權不存在。

好個偷天換日的手法，本票簽了居然還可以這樣脫手，富商之所以為富商，想法果然不同，平常經營法官人脈，必要時還真能派上用場。而找人頂替，與黑道做法會不會太雷同，有檢察官、法官撐腰，就是不一樣，劇情完全照著自己的想法走，不輸電影小說的神奇與誇張。

司法如此，稅法亦不例外，有受害者被檢察官違法起訴並凍結資產，一審獲判無罪，就在資產即將解凍之時，股票與財產卻被國稅局盜賣盜領一空，期間國稅局還偽造文書，塗改倒填發文日期至法院發文解除凍結之日期同，而公文上赫然出現當時財政部次長張盛和的名字。

官司都還沒打完，稅官為了盜領財產竟大膽塗改公文，這到底是甚麼心態，國家縱容公權力至如此田地，堪稱奇蹟。稅務行政訴訟，人民的勝訴率不到6%，又意味著甚麼，有法官撐腰，就可以肆無忌憚嗎？

當組織大到一定的程度，就容易仗勢欺人，是人性還是制度使然，或許從這次官商勾結以及官官相護中可以尋找出答案。在陽光照得到的角落，尚且如此，那麼陽光照不到的角落，就更不用說了。俗話說，有關係就沒關係，沒關係就有關係，法官與稅官，法官與富商，兩者都與台灣法稅改革的腳步息息相關。