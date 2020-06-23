過去兩年，監察院内部壁壘分明，兩派人士（分由不同總統提名）職務行使方向大異其趣，令人嘖嘖稱奇。未來由同一黨派產生的監察院，是否善盡職責，大家拭目以待。2020.6.22第六屆監察院委員提名人記者會，主持人為前副總統陳建仁。圖／擷自總統府發言人臉書直播影片

新仼監察委員提名，因為副院長提名人黃健庭引發爭議，放棄被提名，另一國民黨籍被提名人陳伸賢也退出。有媒體形容是監委提名之亂，的確此次監委提名風波，有若干值得省思之處。

民進黨一向主張廢除監察院丶考試院，由特別的五權憲法改為三權分立制度，由於修憲不易，考試院經由組織法修正，將考試委會任期縮減，人數降低。監委人數丶任期，憲法明文規定，無法透過修法調整。去年立法院制定國家人權委員會組織法，將該委員會隸屬監察院，由監察院長兼任主任委員，部分監委兼任人權委員會委員。

憲法本來規定監察院負責彈劾丶糾舉丶糾正等權，彈劾針對人，糾舉丶糾正針對機關作為。一般民主國家，沒有所謂監察權，性質相似的職權，屬於國會調查權及彈劾權。一些歐洲國家監察制定，類似具有準司法權的獨立機關，隸屬國會。美國在主要行政機關設置督察長，性質部分雷同。

歐美國家監察職多隸屬國會

我國軍事部門丶警察部門設置督察系統，審計部隸屬監察院，以前行政院研究發展考核委員會，人事行政總處，各機關内部政風單位及人評會，或多或少均具有一般民主國家的監察職權。我國因為歷史原因，御史大夫負責彈劾百官，延續下去，監察院目前職權，偏重彈劾，糾正丶糾舉相形之下，比較受到忽視。加上，唯有監委有調查權，對於司法人員有彈劾權。監察院在政治運作，色彩比考試院濃厚。

早期監委由省市議會選舉產生，有不少弊端產生，修憲之後改由總統提名，立法院同意(一度由國民大會）。與考試委員丶大法官相同，三者憲法明訂超出黨派獨立行使職權。可是總統丶立法院均有強烈政治及政黨意識，如何行使提名及同意權，煞費周章。以此次監委提名，黃健庭縣長為何被提名副院長，政黨考慮或其他因素，如果政黨考慮，欲塑造朝野合作形象，是否先透過政黨之間正式或非正式協商。

黃個人官司未了，反同婚立場及台東縣長任內處理環保問題爭議，使民進黨内部振振有詞抨擊反對。當初總統及審薦小組應該均有考慮，卻未出面說明，令人不解，總統提名，同黨立法委員是否全部接受，也有商榷之處。揆之以往實例，馬英九總統任內，兩次監委提名，均有被同黨立委否決情事。陳水扁總統任內，朝小野大，監委提名之後，遭到立法院擱置，監委無法產生。

監察院的定位，透過立法，將憲法賦予職權擴充，在法理基礎仍然有討論之處。即使監察機關的調整，加上未及修憲廢除，總統依法提名人選，但是作業必須嚴𧫴，人選應該符合眾望。過去兩年，監察院内部壁壘分明，兩派人士(分由不同總統提名)職務行使方向大異其趣，令人嘖嘖稱奇。未來由同一黨派產生的監察院，是否善盡職責，大家拭目以待。