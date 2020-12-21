台灣駐德國代表處謝志偉謝大使表示：我周邊有許多台灣以外的朋友，除了天琪與永忠，還有廖亦武，還有香港朋友、維吾爾朋友、圖博朋友，台灣有幸擔負起華人社會的燈塔與標桿，她不能倒下，她不能滅了，她內中的能量必須是有序的補充。圖為謝志偉穿上德國自民黨（FDP）國會議員Daniela Kluckert女士贈送以德文寫著「ICH BIN EIN HONGKONGER」（我是香港人），背後印著英文「WE ARE TIBET, TIENANMEN, TAIWAN 」（我們是「圖博、天安門、台灣」）的T-恤。擷自謝志偉臉書，民報合成

美國總統大選，確實是國際大事，特別是今次川普總統與拜登前副總統的角逐，堪稱美國歷史上之最，不僅是美國人民在投票選舉，世界各國政要都在暗自揣摩、屏息期盼，中國人、台灣人、香港人、藏族、維吾爾族、南蒙古族、中國海外民運等朋友們，幾乎都將自己的一份真情、理想與意氣，注入了川普與拜登的大選中……

無論是川普勝出續任，還是拜登當選執政，自然會是有人歡喜，有人悲憂。美中歷經了四年的對峙與博弈，誰都心懷各自的期盼與希冀，拜登勝選已成定局，為此我們在國際人權日特意採訪了台灣駐德國代表處謝志偉大使，話題只有一個：美國大選後，國際局勢的走向？拜登執政後，台灣的前途前景如何？

中國的獨裁統治是國際政治焦點

謝大使表示：今天是國際人權日，你們剛剛結束針對人權問題的示威抗議活動，說明獨裁專制政權與當今世界的自由民主文明環境是格格不入的，我們就從今天的「人權日」話題說起。人權無國界，有句對應的話是：關起門來打狗。

在傳統的獨裁國家、專制政權下，比如以中國共產黨國家為例，它對香港、對新疆維吾爾族、圖博人、中國的民運人士、對台灣等，他們不講人權，而是威脅與鎮壓，他們會強調這是內政問題，北京如何來打壓香港，如何來關押維吾爾人，如何來對付民運人士，這就是他們所說的「內政問題」，也就是說，北京關起門來打狗，北京是主人，狗是屬於中國的，要打、要踹都是中國的事，打死、踢死、餓死，任由主人決定，這是中國的古老皇權道理，是中共獨裁霸淩邏輯。這是不是與當今世界人權無國界的概念恰好相反？即便這些個人屬於這個那個國家，或者是中華民國國籍、台灣國籍、抑或是中華人民共和國國籍、香港人、新疆人，但每一個人都是一個生命體。「二次大戰」以後，誕生了一個很重要的概念：人權無國界。但中國從來都是不管、不顧，共產黨說是，就是，不是也是；共產黨說不是，就不是，是也不是。這就是令世人悲嘆而憤慨的中共霸王道理。

今天我們若從這個角度來看，中國會觸犯眾怒，激起國際憤怨，在當今文明天下，中國共產黨還把專制獨裁的「關門打狗、甕中捉鱉」，當成是統治定律、治世法則，完全大錯特錯。

拜登執政下的台灣前景

我們從人權無國界，還可以延伸到今天的世界局勢，有如剛才的話題：美國大選結束了，拜登上台，對於台灣，對於南海，對於北約，對於中國的一帶一路，對於整個世界將會有什麽樣的影響？

我作為台灣的駐德代表，先從台灣說起，其實在川普競選連任之前，拜登挑戰，不管成功與否，台灣已經有這樣的考慮，可分兩點來說：一個說法是：川普如果不續任的話，拜登可能會改變對華態度，或者是政策；另一個說法是：川普這四年，很多重要的法案，特別最新的《國防授權法》就是個例子，都是不分民主黨與共和黨，不管是川普，還是拜登，在這一點上，台灣的國家安全，都不會受到改變。美國一定會繼續保護與維持台灣的安全，「是依據美國通過數個有關台灣的法案，諸如《台灣關係法》、《台灣保證法》、《台北法案》、及最新的《國防授權法》等等，這不是誰可任意改變的。

至於這背後的原因，是因為台灣的問題、台灣的戰略位置，已經不由台海決定。若觀察台灣的戰略位置，可以台灣為中心的十字架放射周邊來看：左邊是中國，上面是韓國與日本，西南是東協諸國，下面是菲律賓、印尼，繼續延伸是澳大利亞、紐西蘭，若繼續往左邊走，盡頭是印度，從這十字架的政治外交經濟軍事態勢來看，如果中國只威脅台灣，而不去霸凌南海諸國，意圖獨吞整個南海海域，那麼，台灣與南海，台灣與印太的命運就不會牽掛在一起。如此一來，台灣單獨面對中國的威脅，這就麻煩。然而，整個局勢如今已演變成「印太」而不再是「亞太」了。台灣的安危，直接影響到美國與日本的國家安全和利益。台灣若失守，不但對美日來說無窮後患，也是德國與歐洲諸國亞太經貿與航運的深切隱患，更是接下來東協諸國的危機四伏……。

台灣與美國、日本，除了是理念相同的價值同盟以外，還有一個很關鍵的戰略同盟關係。換句話說，如果中國對台灣有一絲一毫的動念，或者說是邪念，這等於同時威脅到了美國在西太平洋國家的利益，或者說是印太聯盟的利益，會威脅到日本韓國的安危，威脅到整個南海周邊的東協諸國、甚至於包括澳洲、印度洋等的安全態勢與戰略。關鍵是中國如果拿到了台灣，再加上它在南海已軍事化的人工島礁，那，大家記得麥克阿瑟所講的：若台灣落到中國的手裡，它將成為中國政府控制的「永不沉沒的航母」，這是地理和政治上的一個術語，台灣的戰略地位非常重要，是「二戰」中美日等軍事家的共識。台灣的西海岸很窄，深度平均幾百公尺，但東海岸，即西太平洋這一邊，平均深度可達2000公尺，若變成中共潛艇與航空母艦安全港的話，不僅是韓日，包括南海周邊的澳洲、東協諸國等，都將成為中國的勢力範圍。今年英國、法國已經派軍艦赴南海，執行與落實航行自由。德國今年「漢堡號」護衛艦若不是需要維修，早就赴南海參與巡航去了。最近日本又公布，美國、法國、日本將去南海共同舉行軍演，太平洋的日本、美國，與大西洋的法國協同行動。法國的加入，意味著歐盟、北約的加入。

說起來若非常複雜，其實細細琢磨，道理非常清晰，說明了當今世界，無論美國由誰擔任總統，台海現狀不容改變。我們堅信，無論是美國，還是德、法、英等歐洲國家，維護世界和平，保護台灣的安全，是民主國家的共識，不讓中共染指台灣，這是確定無疑的，這關乎歐盟、美國、日本、德國、東協十國的安全、利益，及航道環境的自由與安全。



謝志偉認為，台灣與美國、日本，除了是理念相同的價值同盟以外，還有一個很關鍵的戰略同盟關係。圖為2020.8.9美國衛生部長阿札爾（揮手者）帶領的美國訪問團抵達台北松山機場。擷自阿札爾推特

謝大使的分析與論述，清晰地表明了這幾層意思：

1、維護台灣安全，不僅是美國利益，及維護美國世界盟主的地位，包括美國在印太海域的政治經濟安全等利益。

2、對於法德歐盟與英國來說，就國際戰略安全來說，他們必須共同協助台灣維持其為自由世界的一部份之身分，因為這就是維護世界和平及他們在印太海域的政治經濟利益。

3、台灣的戰略地位，是國際政治外交的共識，所以反對中共政府染指台灣，反對南海、台海改變現狀，反對在台海使用武力破壞世界和平，也成了當今民主陣營與國際文明的共識。

4、結論是，台灣政治、外交與戰略地位的重要性，日益被國際社會認知、承認與提升，維護台灣安全，就是維護世界和平，更是維護人類社會的價值觀。這不會因為美國總統的換屆更叠，有什麽改變，或者說變化。

台灣日益受到重視

台灣發展至今，她在國際上站起來了，一天天好起來，這是不可否認的，也是難以掩蓋的事實。這不是誰說了算的，而是世人有目共睹，不容置疑的。

謝大使指出：國際局勢明顯的有利於台灣，蔡英文總統是否會加固與美國、歐盟的關係，建立更進一步的合作與聯盟？

管仲說：「衣食足而知榮辱。」中共非常知道人性之弱點，邪惡的是，他們濫用此特性，以掌握民眾的肚皮，來控制民眾的腦袋。我們確實看到民主國家陣營，紛紛站出來支持與維護台灣安全。但同時我們也看到北京崛起，經濟飛速增長，近日與東盟、日、韓、澳洲、新西蘭簽訂了「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」，台灣不在裡面。但是由於台灣本身的技術優勢，如半導體方面，而且台灣是WTO的會員國，再則小英總統重視「新南向政策」，及台灣長期在東協10國的經濟布局，使得台灣的在地生產，所遭受沒有加入RCEP的困難，被降到最低點。當然，這也可以說是台灣的危機，中國政府想要用經濟手段，來拖垮、或者說是來圍堵台灣，已經不是新聞。

台灣人在中國，從30、40萬，增加到50、60萬，加上家眷超過百萬了，自從台灣總統開始大選以來，中國沒有放棄任何威脅、利誘台商的機會，來打擊台灣，操控台灣的自由民主選舉，這麽說吧，通過操控台商來選舉出中共喜歡的政黨擔任總統。對我來說，這樣挑戰、這樣的威脅，並不是什麽新情況，這是老問題，或者說是在制造和加劇台灣內部的矛盾衝突。

所以台灣與美國、歐盟，與民主國家的合作，不能只是停留在表面文化友誼層面上，光靠理念的結盟，是不夠的，第二個戰略的聯盟，也是不夠，還得增加第三個經濟聯盟，這個想法與做法，在今年9月1日，跟上了法國腳步的德國發布的《印太準則》中有所體現，其中德國第一次明確表明了，其在印太區域的戰略立場、利益訴求和行動準則，為德國和歐盟的「印太政策和行動」，提供了框架性指導意見。

這背後說明與體現了這麽一層意思，德國與歐盟的治世政策，不會只是停留在歐洲範圍，正如文件中所指出的：印太與南海安全，直接與德國、歐盟的戰略、經濟利益相關，歐洲的價值觀理念在印太區域同樣適用與有效。言下之意不言而喻，中共別亂來，台海無戰事，是體現德國與歐盟《印太準則》的理念與精神。



德國發布的《印太準則》第一次明確表明了，其在印太區域的戰略立場、利益訴求和行動準則，為德國和歐盟的「印太政策和行動」，提供了框架性指導意見。圖為德國外長馬斯（Heiko Maas），擷自idowa.de網站，田牧提供

德國與台灣的共同價值觀理念

謝大使表示，他解讀的德國《印太準則》，有兩個重點，一是經濟，二是軍事。在談及經濟方面，德國未提中國，但文件中強調與東協國家的經貿合作，欲分散、或者說對某個國家經貿的依賴性。按照傳統說法，就是「不要把雞蛋放在一個籃子裡」。在軍事上，其實與貿易經濟不脫鉤的，為什麽要參和介入印太區域的軍事，與日本、澳洲、印度等國的軍事演習正常化，道理很簡單，全球貿易有四分之一會經亞太南海這片海域的航道，也就是說，這關乎德國本身的經貿利益。這樣的經濟與軍事聯盟，對台灣來說，尤為重要，台灣雖然小，自古有「楚雖三戶，亡秦必楚」，意思是即使楚國只剩下三個氏族，也能滅掉秦國。台灣即便弱小，團結一致也能成功，這代表了台灣的精神與信念。

台灣有自己的先進科技和核心技術，也有自己的拳頭企業，其中最重要的是「台積電」。台灣與美國有個默契，為什麽「台積電」要撤離中國去美國？它的最新半導體產品不能在中國生產，因為美國要求斷掉對華為芯片的供應。華為是中國共產黨控制世界各國的很重要武器，如果「台積電」不提供新的半導體給華為，華為就變成「無為」。讓台灣的經濟與一個獨裁政府脫鉤與斷鏈，脫離中共來左右與操控的態勢，「TSMC」就不只是「Taiwan Semiconductor Manufacturing Company」, 而同時也是「Taiwan Stops Missing China」（台灣不再想念和需要中國）。我們與德國、美國等合作，都可行，世界已經結合成一體。



世界領先的臺灣龍頭企業台積電（TSMC）。圖／擷自台積公司網站

把時間倒退到5年前，你可以想像德國會考慮，甚至決定派軍艦赴南海嗎？我們的同盟國，是理念、戰略與經濟一體的，捍衛我們的共同價值，這個很重要。德國外長馬斯在各種場合，都強調一點，就在前些天的北約外長會議上，他再次強調，要把中國的軍事擴張和力量估算進去，是北約存在的作用與意義。現在不僅是太平洋，而且在北大西洋，相距南海至少一萬公裡以外，都在嚴陣以待針對中國，因為在中共統治之下，這個國家的崛起，是一個極端邪惡的魔鬼崛起，使得所有南海周邊的國家，都遭受到威脅，包括遠在大西洋這邊的國家。

與專制獨裁鬥爭是我們共同的任務

中國的崛起，對中國民主化變革，是極大的挑戰，對於歐盟、對於美國，對自由世界的聯盟是一個威脅，而對台灣來講，不僅是威脅，正像「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」，稍微的反應錯了，就會導致萬劫不復。我個人非常樂意看到，在二十一世紀未來的四分之三時間裡，讓台灣不再孤立，讓歐盟、美國、印太地域周邊的價值觀聯盟國家結合起來。

說真的，我要是習近平，我會睡不著覺。要是習近平睡不著覺，台灣人也不會睡得好，因為他有可能鋌而走險，剛才我們講到了幾個可能性，北京用經濟圍堵台灣，用軍事恐嚇台灣，整個世界在反彈，習近平有沒有可能在走投無路時，應驗那句老話，愛國是無賴的最後結果，用民族主義手段，利用中國廣大缺乏現代啟蒙和黨國利益意識的中國人。恰好，我們今天在座的三人，永忠是中國生中國長，天琪是中國生台灣長，我是台灣生台灣長，但我父親是廣東人，母親是台灣人，我們三人的組合，這裡有一個價值理念的組合。平日裡，我可以與不同種族的中國人、台灣外省人、或者是香港人、圖博族人相處，這段時間我也認識很多維吾爾民族朋友。前幾年，世界維吾爾代表大會在柏林設立辦公室，他們邀請了幾位德國國會議員和一個台灣人出席致詞，我就是那位台灣人代表。

我們會走到一起，就是價值理念相同，是「心有靈犀一點通」，我們有共同的認知：一、中共的威脅對象，不分你是哪裡的人？二、如果是民運人士，是香港的、是中國的、是蒙古的，當我們團結一致，團結起來的力量，恐懼的就不再是我們，而是習近平、是中國共產黨。一句話：若我們緊密團結，我們就不會倒下，若我們分裂，就會被各個擊破。

梅克爾與北約的明確態度

本月8日，美國聯邦眾議院通過了「2021財年國防授權法案」。11日，聯邦參議院也以壓倒性多數通過這項7405億美元的法案，內容包含「協助台灣維持自我防衛能力」。美國對台灣的姿態與政策，世人共知，板上釘釘，堅定不移。

台灣的前景與前途，不僅與美國相關。與國際文明環境同樣休戚相關。大家知道德國總理梅克爾被媒體稱為過於傾向綏靖政策，但就是這位總理，新近不止一次地提醒德國企業，「德國在投資和出口方面，應避免、減少對某一個特定國家的依賴」，並一再呼籲：「德國企業要實現市場多元化發展，在亞太地區贏得更多的市場。」梅克爾的講話，針對的是哪一個大國，自然也就不言而喻了。這是德國總理的態度。

再看最近北約外長會議上，12月1日，發布「北約2030」改革報告，提出了要對北約進行重大改革，加強聯盟內部的凝聚力，更好地與世界各地的盟友進行溝通與協調，並希望積極應對俄羅斯和中國的挑戰。報告稱：「中國的崛起，是北約戰略環境中最大、最具影響力的一個變化。」北約需要「投入更多時間、政治資源和行動來應對中國帶來的安全挑戰」。

這些對台灣的和平與安全前景來說，具有良好的國際外部條件和基礎。



德國總理梅克爾。圖／擷自DW新聞影片

出賣台灣利益才是真正隱患

台灣內部，還是有人傾向中國政府，熱衷於兩岸的統一，令人匪夷所思。謝志偉大使針對這一現象，也談了自己的看法。

謝大使指出：我們不怕中國的武力，只怕民主的無力。這話怎麽說呢？台灣除了防衛中共，防衛疫情，還得防衛自己內部的一些問題。有句俗語道：堡壘最容易從內部被攻破。台灣確實存在一種現象，台灣民主化的道路，漫長而艱辛，我這樣的人，是晚輩，是受益者。應該這麽說，台灣民主發展過程中，是存在不平衡，存在波動式隱患，比如：有一些人熱衷於中共專制獨裁，甚至於在台灣的土地上大秀中共的五星旗，這是令人不可思議、啼笑皆非的景象。我不把台灣的統獨問題，看成是內部問題，很簡單，台灣的統與獨，牽涉到第三國，第三方，就是中華人民共和國。在這樣的情況下，如果統獨的爭議只有在台灣內部，在野黨、執政黨，或者在媒體、或者各種民間團體中討論，這是一個好的現象，通過論述，通過辯論，來呈現自己的觀點與理想，這是正常的。問題是中國已經有解放軍在武嚇台灣了，再搭配統戰部染指，幾十年如一日的滲透，這種情況當然會有巔峰有低潮的時候。

民主國家的體制裡，有一個「三包主義」，選舉一結束，輸的打包，贏的發包，不服氣的回家練沙包。民主政治到處都一樣，下一次你去說服民眾，是選民決定你上台還是下台，所以人民是主人。這完全符合民主國家運作倫理。然而，當某一個勢力，他們符合中共對台的野心，去討好中國政府，這已經不是「武統」不「武統」的問題了，是一種侵犯，是一種侵略，這就是我們心中的痛。我們都看到有台灣人跑到中國的央視，去回應習近平的「中國人不打中國人」說法，居然說：「你不承認自己是中國人，那就另當別論」。這完全是背離民主，背離國家、背離了人民，甚至背離了憲法精神。我們能說，這是體制內部的事嗎？這樣的人替中國政府來威脅和恐嚇台灣人民，營造戰爭氣氛，在台灣挖自己國家的牆腳，把中國對台灣的武力威脅，說成是台灣政府，或者是台灣總統、或者社團組織的「反中情緒」的一種挑釁！各位朋友，大家想一想，如果眼前來了一幫流氓土匪，帶刀帶槍，我連自己回頭抓菜刀、剪刀的權利都沒有嗎？我連報個警，都被誣為挑釁。所以很有可能，中國威脅不了台灣，反而是內部這樣的隱患，造成對台灣真正的傷害，所以我個人認為，這不是內政問題。

團結的台灣才會屹立不倒

今天台灣面對挑戰，團結的台灣不會真正地受害，但是分裂的台灣，是有可能的。我是不願意去談中共的第五縱隊，但我必須要說：如果台灣，對於民主人權的認知和堅持，被虛幻的民族主義所抹滅掉的話，這是台灣的不幸。台灣作為華人社會唯一的自由民主的燈塔，中共無力驅使與脅迫台灣倒下，而是台灣內部有人，受了民族主義的蠱惑，把台灣的民主人權，當成「台獨」，與中共一起來打壓，這是對台灣民主前輩之努力的最大羞辱，對於我們後代而言，更是最大的威脅與傷害。

謝大使表示：我周邊有許多台灣以外的朋友，除了天琪與永忠，還有廖亦武，還有香港朋友、維吾爾朋友、圖博朋友，台灣有幸擔負起華人社會的燈塔與標桿，她不能倒下，她不能滅了，她內中的能量必須是有序的補充，有人企圖斷電，破壞電池，打碎燈泡，讓燈塔失去四射的光芒，若中國奸計得逞，這將不僅是台灣的不幸，也是普世華人社會的不幸，更會是自由世界的不幸。海內外華人社會應該團結一心，共同來守護與維護我們的自由民主燈塔。讓我們用陽光與正氣，唾棄這些內部與周邊的懦弱者，唾棄這些出賣靈魂而與魔鬼共舞的背叛者。請問老K還有誰在反共嗎？