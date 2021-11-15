節氣「秋分」過後的响午時分，華陶窯主陳文輝接獲文化部通知，熱心推動文化藝術卓有貢獻，獲頒「文協獎章」。

今年適逢「台灣文化協會」成立一百周年，文化部為彰顯文協精神，以「百年追求 世代傳承」為主軸，鼓勵各界支持文化藝術之延續與傳承，特別頒贈文協獎章與證書予九十位在文化界各領域長期支持臺灣文化深耕之人士，華陶窯主陳文輝所獲獎項乃是「工藝及文創」領域組。

文化部表示，陳文輝先生獲獎乃是以延續本土文化的傳承為初衷，為推動相思木柴燒陶的特有，展現陶藝與生活美學的相依，闢建了台灣式人文園林的「華陶窯」，為文化創意產業立下典範。

陳文輝於1984年在家鄉苗栗苑裡闢建「華陶窯」，打造多族群相融的台灣式園林，凝聚原、客、閩共生的生活多元，詮釋著台灣歷史、人文、自然等相激相盪的吶喊。

窯場的設計風格，從荷蘭式的紅磚砌法、日本的黑瓦、到漢民族的木板門，鋪陳了島嶼不同民族统治過後留下的風華。亭台、水榭、簷角婉約於院庭樹蔭間……，大景中展現豪放，轉折處灑脫中黏帶淒美。

相思木柴燒自然落灰釉陶的美璞、多文化相融的在地生活美學、親子捏陶、古詩詞欣賞、認識原生植物等，窯場所營造的多方向引領，實為台灣本土文化美學教育中，重要的一環。

陳文輝說，從小抱著他長大的五舅公祖鄭招益（1882～1966）及舅公鄭明祿（1900～1995），兩人均是「臺灣文化協會」創立時重要的推手，回想幼時，淚眼滿眶，嚮往如昨…。

陳文輝表示，叛逆與創意，本是一體的兩面。而文化，則是祖先走過的路的累積。創設華陶窯38年來，努力不懈致力於本土文化的詮釋，可說是溯源自其家族叛逆基因傳承的因果.。