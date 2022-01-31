嘉義市立博物館舉辦「百年追求-嘉農棒球九十回望特展」，本次展覽特別邀請國立成功大學歷史學系副教授謝仕淵老師協助策劃，以「重新發現嘉農」為核心，從1931年天下嘉農為起點，關注戰後嘉農棒球的版圖，了解以KANO為主的棒球發展與傳承，如何在這塊土地上生根。

特展展期即日起至8月31日止，歡迎大家利用春節連假期間來造訪嘉義市立博物館，認識嘉農棒球隊永不放棄的精神。

策展人謝仕淵副教授表示，要了解台灣棒球精神，就一定要認識嘉農的故事。嘉農棒球隊在90年前所創造的勝利，為台灣棒球賦予獨特的價值；嘉農讓台灣人知道，不管遇到多麼強大的對手，靠著團結和毅力，是可以逆轉勝的。

「英雄戰場，天下嘉農。」1931年嘉農棒球隊在日本甲子園大賽得到準優勝的好成績，這段歷史不只是嘉義的故事，更是台灣棒球的起源。嘉義市長黃敏惠在開幕致詞說，如果說棒球是台灣的國球，那麼棒球的原鄉就在嘉義，而嘉農就是嘉義棒球的火苗。感謝謝仕淵副教授用心策展以及艾群校長提供相關文物分享，讓大家了解嘉農棒球隊如何深遠的影響台灣棒球。

嘉義市文化局表示，1931年嘉農進軍甲子園，在甲子園的征途堪稱傳奇。嘉農所處的年代，是臺灣棒球的重要開端，這不僅是嘉農的事蹟，也是嘉義城市的榮耀記憶。本次展覽以5個單元，「1931甲子園：天下嘉農」、「1928嘉義：真正的臺灣棒球隊」、「1951馬尼拉：臺灣棒球菁英在嘉農」、「2014嘉義：再現嘉農」以及「夢的起點」呈現嘉農登上甲子園的九十周年回望。入口投影嘉農1931年首次決戰甲子園的歷史影像，帶領觀眾重回當時熱血沸騰的現場。過嘉農前輩們豐富的影像資料、文物和史料，包含遠雄巨蛋典藏的日治時期所使用的棒球球具、嘉義大學珍藏豐富的球員求學影像以及本次特別介紹的嘉農球員拓弘山、藍德和及郭光也3人的物件，展現嘉農球員從求學時期到投身臺灣棒球發展的過程。

此外，本次展覽更加入嘉義市立博物館的市民研究員協作活動「嘉義憶嘉農」相關成果，以協助行動參與包含「探尋棒球之都」地景互動，讓大家閱覽市民研究員建構的嘉義棒球過去與現在的歷史地景地圖，在點選過程中，喚醒觀眾對於「嘉義是個棒球之都」的認同與想像。

「百年追求-嘉農棒球九十回望特展」包含嘉義市長黃敏惠、總統府資政張博雅、嘉義大學校長艾群、新台灣餅舖盧昆常董事長等多位與會出席。

嘉義市立博物館官方網站 https://museum.chiayi.gov.tw/