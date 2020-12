美國民主讓世人看到政客醜惡的嘴臉

中國共產讓人民屈服獨裁專橫的霸權

環球主義盤算扼殺美國民主號令全球

人本主義攜手捍衛公平正義守護共和

華府深層政治沼澤錯綜複雜道貌岸然

素人參政直搗虎穴步步驚魂觸目驚心

世紀風雲體制對決全民譴責選舉詐欺

川流不息普世價值庚子選戰永垂歷史

民主共和專制共產生死存亡世紀對決

維護憲法遵循體制嚴懲詐欺捍衛自由

疫情衝擊美國民主

庚子年中國病毒四處流竄,世界人類,在中國武漢疫情肆虐下,渡過了陰暗的一年,假期沒了、工作丟了、有些連命也完了。全球已有65,200,414人確診、1,505,989人歿亡,美國有 14,363,909人確診、280,581人歿滅,其病故人數已遠遠超越任何過去戰役陣亡數字。

在疫情的衝擊下,美國仍然如期舉行四年一屆的總統大選。美國的兩黨政治,是當今民主社會的典範。候選人憑著政見,尋求選民支持與認同,來贏得勝選主掌國政。然而,曾幾何時,美國如此優良傳統,在今年大選中狀況百出、光輝落盡,幾乎成了專制共產國家的笑柄,何以致之?是現任總統過去四年的施政不當、不得人心?還是那些圖謀環球干政,野心家歇斯底里反撲,孤注一擲垂死的掙扎?

拜登曲線一飛沖天

美國自1776年建國以來,參與過無數國際戰役,包括第一次世界大戰、和第二次世界大戰。這些戰爭,雖有類似珍珠港遭受空襲,但從來未曾波及美國本土。今年美國被源於中國武漢,繞道歐亞,然後直撲而來的中共疫情,肆虐得雞犬不寧,總統川普也在大選投票前中鏢確診。還好他能在短短數天內,剋服病毒重新投入選戰,其競選造勢所到之處,儘是萬人空巷人山人海士氣如虹。反觀民主黨候選人拜登,幾乎天天窩藏在自宅地下室,頗有類似台灣韓國瑜,選前在黨部盤算孵雞蛋。其造勢場合、曠野遼闊寥寥數人,真是天差地別。但美國主流媒體,卻一面倒、民調預測,都指拜登將大贏川普5%到10%不等。

11月3日是美國大選日,隨著各地開票時間到來,各州選票逐一揭曉,川普在各選區如預期般遙遙領先。主流媒體的民調,則一如四年前般全盤摃龜。拜登於當晚美東零點卅分,發表演講說「我們相信正在赢得大選的道路上,關鍵搖擺州喬治亞州、和賓州都將贏得勝利。」說也奇怪,就在拜登演講後,搖擺州開票幾乎停滯。那時,川普在賓州已有77萬多票領先,隨後川普在推特上說「這場選舉我們大勝,但他們試圖偷取選舉,我們不會讓他們這樣做,票站關閉後,就不能再投票!」結果,11月4日美東清晨5點左右,拜登選票逆勢翻轉,直線上升反敗為勝,創造出舉世震驚的拜嬁曲線,其逆勢上揚情節嚇人。在眾目睽睽下,驅趕監票員,閉門造車、直接操作灌票、竄改得票數據,一直到拜登票後來居上。

爭先祝賀恐表錯情

主流媒體順勢宣告,拜登各州報捷,在媒體一面倒的授權下,拜登迫不及待於11月7日,自行舉辦勝選之夜,呼籲川普識時務,承認敗選。國際社會也紛紛在第一時間內,發推特祝賀拜登勝選,中華民國台灣總統蔡英文,亦輸人不輸陣推文祝賀,其駐美大使蕭美琴,更是自告奮勇拼命連繫,甫被拜登指定的國務卿布林肯Antony Blinken。但蘇俄普丁及墨西哥總統羅培茲,卻說等選舉訴訟釐清,確認後再行道賀。美國總務署於11月24日發文,依據各州承報的選舉結果,通知拜登團隊可以啟動交接,但聲明選舉結果必須由法院依法判決。中國習近平、王岐山,則於11月25日,以官方頭銜正式拍發賀電給予祝賀。

總統大選對美國左派主流媒體、華文親中媒體來說,此刻似乎已經拍板論定,它們新聞報導的標題儘是:後川普時代、以感恩的心送別川普、川普送給美國人的耶誕惡夢、明明輸了卻不認輸、新聞抗戰四年打了漂亮勝仗。他們指責「川普四年、可說是一個假新聞的時代,主要媒體對川普和右翼組織散播的假消息窮於應付,大體上未能擊破謊言。但疫情由4月到現在不斷飆升,已經徹底擊破了川普的謊言,而川普的選舉舞弊謊言,也因為敗選也徹底崩潰。至於華爾街日報拒絕刊登川營編造的杭特拜登事件,也顯示新聞底線,對查無實據的消息不應刊登。華爾街日報不登的消息,紐約郵報卻接手刊出,這份報紙也因此淪為陰謀論的幫凶,從此自絕於負責任媒體的行列。」

選舉舞弊心照不宣

主流媒體的新聞,真是顛倒黑白滿口胡說,選舉舞弊作票哪能說贏?舞弊作票、灌票醜聞,對台灣選民來說絕不是新聞,因為在國民黨黨國年代,早已司空見慣。但這次美國總統大選舞弊的規模與範圍,卻遠非我們可以想像。不但陸海空全用上外,網路超限戰、國防部、中情局、調查局、多米尼、智慧台、克拉肯大怪獸、德國法蘭克福農場全武行血拼,外加媒體的興風作浪,一再以不實的文宣洗腦選民,完全離譜的民調來哄抬自抬身價。

整個選舉舞弊戲目,從11月3日選舉之夜拜登演講後,逐步一一上演拉開序幕。首先在內華達州、亞利桑那州、喬治亞州、賓夕法尼亞州、密西根州、威斯康辛州等,所有開票作業停滯。緊接著在11月4日清晨5點左右,拜登得票直線上升,瞬間超越川普,其詭譎數據座標,頓時成為國際家喻戶曉的拜登座標。正因為篡改數據是如此膽大妄為,讓許多就近參與監票工作人員確信,這是一樁選舉舞弊行為。他們親眼目睹,川普選票經過計票機後,被轉納成拜登選票。現場工作人員,多次重複幫拜登灌票;將逾時抵達選票,全數蓋上11月3日收件,納為合法選票計算。



總統大選對美國左派主流媒體、華文親中媒體來說,此刻似乎已經拍板論定。圖/擷自白宮flickr、bbc網站,民報合成

選舉欺詐史上最大

多米尼投票系統Dominion Voting Systems, 是這次選舉舞弊的重要工具,它原本是要用來快速處理,選舉計票大數據。誰知在密西根有一名縣級選務人員,在核對選票時親眼目睹6000張川普票,經過多米尼後,被歸納成拜登票。事後她即刻上報,卻被解釋為人為操作錯誤所致。其實是,該系統安裝有智慧計算SmartMatic軟件,它具備可以按照操作人的意圖,隨意切換或刪除選票。據聞於11月22日至24日突然訪台的、美國海軍印太情報總指揮官(Director, J2, U.S. Indo-Pacific Command)、就是美軍印太司令部的「J2」少將、情報處長史達曼(Michael William Studeman),其行程與在台灣的SmartMatic有關。

美國總統大選進展到此,已經約略可以看出其所牽扯複雜脈絡。大選前拜登於10月24日,在福斯電視台專訪時曾誇口說:「我們匯集了美國政治史上規模最廣,包容性最大的選民欺詐組織之一」(We have put together one of the most extensive and inclusive voter fraud organizations in the history of American politics.)其規模之大、之深、之廣、之複雜,實非我們所能想像。以華府經年累月堆砌的深層政府Deep State,涵蓋民主黨及部份共和國黨高層,串聯中國習近平,企圖組成環球影子政府,來改變社會秩序、掌控世界。這場大選已經不是,美國傳統共和民主兩黨的競爭,而是環球主義Globalist對人本主義Populist的對決,是美國選擇民主共和還是專制共產的對抗,是人類公平正義與欺詐舞弊的抗爭。

正義之師聽證揭弊

就在國際社會、各國政要,紛紛向拜登推特道賀示好時,11月10日川普總統開始展開強而有力反擊,以迅雷不及掩耳的決策宣,佈開除國防部長艾斯培Mark Esper,並隨即宣佈由國家反恐主任米勒Christopher Miller代理。由前紐約市市長朱利安尼Rudy Giuliani主導川普律師團隊,負責選舉事務法理訴訟。前聯邦上訴主任檢察官鮑爾Sidney Powell,負責選舉舞弊舉發及舉證。美國資深律師林伍德Lucian Lincoln Lin Wood,負責協調各州議會,推選出合法總統選舉人。前美國國家安全顧問弗林將軍Michael Flynn,負責克拉肯大海怪Kraken調度。川普反攻號角正式吹響,全國正義之師迅速匯集,舉國蜂擁討伐選舉詐欺、圖謀顛覆政府的叛黨亂徒。

社會層面,美國各地自大選後,每逢週末、11月7日、14日、21日、28日都有大批人民,聚集到各州首府示威,即使是民主黨的藍州,如加州首府沙加緬度(Sacramento),已連續4個星期週末,選民集會表達他們反對大選舞弊、維護憲政的決心。法理層面,各州公聽會11月27日在賓州、11月30日在亞利桑那州、12月1日在密西根州、12月3日在喬治亞州舉行。各地選民紛紛奮勇挺身、宣誓作證舉報弊端。他們大義凜然、痛陳舞弊,揭穿不法惡行、死人投票、重複計票、總票數多出選舉名冊、民主黨候選人3萬5千票起跳、非公民獲准投票……違法亂紀罄竹難書。他們誓死捍衛美國的生存安危,絕不讓中國五毛、習近平或其他勢力,來決定美國的總統大選。他們要捍衛美國憲法的尊嚴,非美國公民、外國勢力不得干預美國總統大選。

華府沼澤出賣美國

早在2018年9月12日,川普總統就已簽署頒布一道行政命令:針對外國干預美國大選合實施制裁的行政命令,宣示將對任何涉嫌或試圖干預美國選舉的外國政府或個人實施制裁,行政令將要求獲悉外國人干預美國選舉的任何联邦機構,把相關信息提交給國家情報總監辦公室。行政令中將把乾預選舉定義為,針對選舉基礎設施的網絡攻擊企圖,以及通過相互配合的網絡宣傳攻勢,或系統性洩露非公開政治信息、以影響公眾看法的活動。現在看來川普總統早在2018年,就料到中共的猖狂,並立法警告嚴加防範。

美國深層政府沼澤之深、勢力之大,令人嘆為觀止。慶幸,川普早已洞穿他們的雕蟲小技、一舉一動瞭如指掌。11月9日,在國防部及其下屬的情報局受命前往德國法蘭克福,控制並起獲干涉美國大選的多米尼服務器時,受到了來自CIA的武裝干擾。當時,在CIA指揮下的美軍特種部隊,以及從阿富汗支援的中情局準軍事部隊兩隻力量,與獲得川普授權執勤的國防部三角洲部隊正面衝突,爭奪多米尼伺服器。雙方因此發生激烈交火,導致中情局的1名官員和5名士兵喪生。據悉,起獲的多米尼服務器中,包含CIA參與並干預2020年大選的證據。這是一場令人觸目驚心的政變,這是一場正義與邪惡較量的戰爭。所幸的是,正義一方已經完全掌控大局。川普已經任命米勒為代理國防部長,收回CIA的特種部隊指揮權,接著應該是清除藏匿在CIA和FBI裡的判國賊。據聞CIA中情局長吉娜哈斯佩爾Gina Hasple,親自蒞臨指揮這場火拼,事後已被送往美國位於古巴的關塔那摩監獄審判,有可能成為污點證人,供出華府沼澤大鱷,深層政府的藏鏡人。

主流易位台灣加油

媒體是衡量社會文明的重要指標,美國素有全球最高榮銜的文明美譽,可是在這次大選中,卻嚴重失格,淪為專門鬥爭攻擊川普的打手,卻對拜登家父子醜聞隻字不提。更離譜的是,當各州如火如荼地展開,選舉舞弊聽證會時,竟然視若無睹報導從缺。自己主動地從主流媒體退位,拱手讓人。還好有大全新聞NewsmaxTV、新唐人NTDTV接手擔綱,在各州公聽會場,善盡媒體職責廣泛報導,也難怪它們的收視率急速上升。看來昔日的主流媒體,已自甘下流,相信很快地就會不入流了。過去台灣的政論節目,素以敢言、能言為人所樂道。但對這次美國大選報導,實在令人汗顏,他們一面倒、見風轉舵去吹捧拜登,說他即將上任掌權,其實還早得很呢。反觀在美國,以大紀元、希望之聲所衍生而出的自媒體,江峰時刻、天亮時分、新聞看點、拍案驚奇、十字路口、談古論今、阿波羅網、遠見快評、熱點互動、西岸觀察、石濤、薇羽、貓神、最嘲點、小木、馬先……等,多如雨後春筍過江之鯽,各論千秋鏗鏘有力,堅挺川普唾棄共產。

在美國媒體長期的誤導下,許多自認是高級知識份子、及年青世代,都力挺拜登。他們根本不知道,或說完全不相信,杭特拜登的亂倫,或喬拜登從中國獲取的不義之財。他們只知川普是魯蛇Loser、輸不起、輸了還不交出政權讓位。真遺憾,他們有的是自己的至親好友、或兄弟姐妹、或父母子女,但是在選戰的對壘,可是涇渭分明各持己見。從表面上看,目前是拜登居上,但距離明年1月20日的就職,還有一段很長的路要走,他是否經得起美國最高法院的審核?當川普把所有涉嫌賣國叛亂政變的證據呈堂時,是否能撇清所有指控脫離干係令人質疑?

永不放棄揭露真相

2017年6月23日川普向美國人演講時說:「在一生中,您會發現,世多不公。您會發現,身受折磨,非您所願,不該受難。但您必須,埋頭苦幹,抗爭抗爭,不斷抗爭。永遠永遠,永不放棄,不要認輸,不要後退。永不停止,您所確認,正確好事。凡事力行,務必務必,確身力行,您愈抗爭,阻力愈強,愈能體會,犧牲奉獻,忠誠價值。此刻您將,走入世界,將你希望,和您夢想,付之實踐,化為行動。美國永是,夢想樂土,因美國是,一個充滿,信仰國度。當清教徒,登陸美國,他們禱告,開國先父,他們撰寫,獨立宣言,四次引援,創世救主。因為美國,是崇拜神,不是政府。這是為何,咱錢幣上,自豪宣告:堅決信神。咱也自豪,宣告佈達,我們確是,神的國度。腐敗體制,愈多指責,您的錯誤,你就應該,愈加堅信,自己應該,勇往直前。只要你能,堅定自信,勇於實踐,自己正信,信神不移,你就不會,遭受挫敗。只要美國,堅決守護,基本價值,忠於人民,對創世主,忠貞不渝,這個國家,光明前途,即將到來。」

12月1日真相工程Project Veritas,揭露CNN內部會議錄音,曝光壓制川普陣營內幕:「新聞機構必須非常小心、非常負責任,關於川普不認輸,不要給予太多的平台,因為他們〈意指深層政府Deep State〉覺得移交可以往下進行,除了國家安全簡報這點,他們不想讓我們誇大川普不認輸這件事。」林伍德律師也在同一天上午11:51,貼出推文說:「現在收到的消息是,中國共產黨於10月8日以4億美元的價格購買了Dominion Voting。目前正在努力核實。如果屬實,這就證實了其它證據,表明共產黨人打算推翻我們的政府以獲得我們的寶貴土地。」

公平正義終會來臨

12月2日中午林伍德律師、與鮑威爾律師,在喬治亞州召開新聞發布會,吸引成千上萬群眾支持。現場民意沸騰,讓人似乎可以感受到,當年美國獨立戰爭時,全民響應的情景,真是熱血奔騰、豪氣萬千,人民絕不會讓中國習近平,企圖操控美國總統大選歹計得逞。川普總統於同日下午4點在白宮發表聲明他說「這可能是我做過的。揭露11月3日這一漫長荒謬選舉中發生的巨大選民欺詐和違規行為。過去我們所習慣的選舉日現在變成選舉周和選舉月。在這個荒謬的時期內,發生了很多壞事。美國大選發生前所未有大規模舞弊。選舉本來就是美國人該擁有的最大特權。作為總統,沒有比捍衛美國法律和憲法的更高職責。這就是為什麼我決心保護我們的選舉系統,該系統目前正受到蓄意攻擊,並且在總統選舉之前的幾個月就已經開始了。對手一再放話警告不要過早宣布勝利。對手被告知可以遠離選舉活動不用競選,不需要你、我們做到了、選舉結束我們贏了。選舉後,我們目睹了精心安排的努力來假授選舉獲勝者,即便當時許多州仍在計票中。朋友曾經祝賀在總統任期中取得了一系列成功,但所有這一些加在一起,都沒有我現在所做的事情重要,這就是要拯救我們的選舉制度,拯救我們的國家。我們將確保計算每一張合法選票,來捍衛投票的誠信;不能計入非法選票。這不僅是要兌現7,400萬支持我的美國人的選票,還在於確保美國人能對這次選舉充滿信心,並且在所有未來的選舉中充滿信心。這是有關於我們國家的民主,和神聖權力。合法選票都應該被計算,這次的選舉不透明、不公正。如果沒有把非法的選舉扼阻,就沒有國家。希望在人民支持下,讓我們的選舉再度誠信,再度公平,政府再度被人民信任。神佑世人、神佑美國。」

美國自1776年建國至今,已歷經244年,多年來它一直是世界自由的燈塔,人民最嚮往的國度。然而,在中國社會主義藍金黃的誘惑下,國家正遭逢最嚴厲的挑戰,華府政治官僚的沼澤已愈陷愈深。今年總統大選,在環球主義的浪潮中,人民選票被中國掌控的多米尼投票機嚴重竄改和破壞,美國絕不允許任何外國勢力,尤其是中國習近平竊取總統選票。這是美國民主制度存亡之秋,這是一場看不到煙消的政變,這是一場在美國本土爆發的跨國衝突和戰爭。我們都處在這瀕臨戰爭的邊緣,我們都是當事人、不是局外人,我們必須挺身而出為正義而戰。因為美國的興衰,關係台灣安危。希望台美人能攜手合力維護,自由、民主、平等、公平、正義、人權的普世價值。希望能團結在川普總統的領導下,打贏這一場聖戰。相信公平正義終會來臨!天佑美國!天佑台灣!