美國民主讓世人看到政客醜惡的嘴臉

中國共產讓人民屈服獨裁專橫的霸權

環球主義盤算扼殺美國民主號令全球

人本主義攜手捍衛公平正義守護共和

華府深層政治沼澤錯綜複雜道貌岸然

素人參政直搗虎穴步步驚魂觸目驚心

世紀風雲體制對決全民譴責選舉詐欺

川流不息普世價值庚子選戰永垂歷史

民主共和專制共產生死存亡世紀對決

維護憲法遵循體制嚴懲詐欺捍衛自由

疫情衝擊美國民主

庚子年中國病毒四處流竄，世界人類，在中國武漢疫情肆虐下，渡過了陰暗的一年，假期沒了、工作丟了、有些連命也完了。全球已有65,200,414人確診、1,505,989人歿亡，美國有 14,363,909人確診、280,581人歿滅，其病故人數已遠遠超越任何過去戰役陣亡數字。

在疫情的衝擊下，美國仍然如期舉行四年一屆的總統大選。美國的兩黨政治，是當今民主社會的典範。候選人憑著政見，尋求選民支持與認同，來贏得勝選主掌國政。然而，曾幾何時，美國如此優良傳統，在今年大選中狀況百出、光輝落盡，幾乎成了專制共產國家的笑柄，何以致之？是現任總統過去四年的施政不當、不得人心？還是那些圖謀環球干政，野心家歇斯底里反撲，孤注一擲垂死的掙扎？

拜登曲線一飛沖天

美國自1776年建國以來，參與過無數國際戰役，包括第一次世界大戰、和第二次世界大戰。這些戰爭，雖有類似珍珠港遭受空襲，但從來未曾波及美國本土。今年美國被源於中國武漢，繞道歐亞，然後直撲而來的中共疫情，肆虐得雞犬不寧，總統川普也在大選投票前中鏢確診。還好他能在短短數天內，剋服病毒重新投入選戰，其競選造勢所到之處，儘是萬人空巷人山人海士氣如虹。反觀民主黨候選人拜登，幾乎天天窩藏在自宅地下室，頗有類似台灣韓國瑜，選前在黨部盤算孵雞蛋。其造勢場合、曠野遼闊寥寥數人，真是天差地別。但美國主流媒體，卻一面倒、民調預測，都指拜登將大贏川普5%到10%不等。

11月3日是美國大選日，隨著各地開票時間到來，各州選票逐一揭曉，川普在各選區如預期般遙遙領先。主流媒體的民調，則一如四年前般全盤摃龜。拜登於當晚美東零點卅分，發表演講說「我們相信正在赢得大選的道路上，關鍵搖擺州喬治亞州、和賓州都將贏得勝利。」說也奇怪，就在拜登演講後，搖擺州開票幾乎停滯。那時，川普在賓州已有77萬多票領先，隨後川普在推特上說「這場選舉我們大勝，但他們試圖偷取選舉，我們不會讓他們這樣做，票站關閉後，就不能再投票！」結果，11月4日美東清晨5點左右，拜登選票逆勢翻轉，直線上升反敗為勝，創造出舉世震驚的拜嬁曲線，其逆勢上揚情節嚇人。在眾目睽睽下，驅趕監票員，閉門造車、直接操作灌票、竄改得票數據，一直到拜登票後來居上。

爭先祝賀恐表錯情

主流媒體順勢宣告，拜登各州報捷，在媒體一面倒的授權下，拜登迫不及待於11月7日，自行舉辦勝選之夜，呼籲川普識時務，承認敗選。國際社會也紛紛在第一時間內，發推特祝賀拜登勝選，中華民國台灣總統蔡英文，亦輸人不輸陣推文祝賀，其駐美大使蕭美琴，更是自告奮勇拼命連繫，甫被拜登指定的國務卿布林肯Antony Blinken。但蘇俄普丁及墨西哥總統羅培茲，卻說等選舉訴訟釐清，確認後再行道賀。美國總務署於11月24日發文，依據各州承報的選舉結果，通知拜登團隊可以啟動交接，但聲明選舉結果必須由法院依法判決。中國習近平、王岐山，則於11月25日，以官方頭銜正式拍發賀電給予祝賀。

總統大選對美國左派主流媒體、華文親中媒體來說，此刻似乎已經拍板論定，它們新聞報導的標題儘是：後川普時代、以感恩的心送別川普、川普送給美國人的耶誕惡夢、明明輸了卻不認輸、新聞抗戰四年打了漂亮勝仗。他們指責「川普四年、可說是一個假新聞的時代，主要媒體對川普和右翼組織散播的假消息窮於應付，大體上未能擊破謊言。但疫情由4月到現在不斷飆升，已經徹底擊破了川普的謊言，而川普的選舉舞弊謊言，也因為敗選也徹底崩潰。至於華爾街日報拒絕刊登川營編造的杭特拜登事件，也顯示新聞底線，對查無實據的消息不應刊登。華爾街日報不登的消息，紐約郵報卻接手刊出，這份報紙也因此淪為陰謀論的幫凶，從此自絕於負責任媒體的行列。」

選舉舞弊心照不宣

主流媒體的新聞，真是顛倒黑白滿口胡說，選舉舞弊作票哪能說贏？舞弊作票、灌票醜聞，對台灣選民來說絕不是新聞，因為在國民黨黨國年代，早已司空見慣。但這次美國總統大選舞弊的規模與範圍，卻遠非我們可以想像。不但陸海空全用上外，網路超限戰、國防部、中情局、調查局、多米尼、智慧台、克拉肯大怪獸、德國法蘭克福農場全武行血拼，外加媒體的興風作浪，一再以不實的文宣洗腦選民，完全離譜的民調來哄抬自抬身價。

整個選舉舞弊戲目，從11月3日選舉之夜拜登演講後，逐步一一上演拉開序幕。首先在內華達州、亞利桑那州、喬治亞州、賓夕法尼亞州、密西根州、威斯康辛州等，所有開票作業停滯。緊接著在11月4日清晨5點左右，拜登得票直線上升，瞬間超越川普，其詭譎數據座標，頓時成為國際家喻戶曉的拜登座標。正因為篡改數據是如此膽大妄為，讓許多就近參與監票工作人員確信，這是一樁選舉舞弊行為。他們親眼目睹，川普選票經過計票機後，被轉納成拜登選票。現場工作人員，多次重複幫拜登灌票；將逾時抵達選票，全數蓋上11月3日收件，納為合法選票計算。



總統大選對美國左派主流媒體、華文親中媒體來說，此刻似乎已經拍板論定。圖／擷自白宮flickr、bbc網站，民報合成

選舉欺詐史上最大

多米尼投票系統Dominion Voting Systems， 是這次選舉舞弊的重要工具，它原本是要用來快速處理，選舉計票大數據。誰知在密西根有一名縣級選務人員，在核對選票時親眼目睹6000張川普票，經過多米尼後，被歸納成拜登票。事後她即刻上報，卻被解釋為人為操作錯誤所致。其實是，該系統安裝有智慧計算SmartMatic軟件，它具備可以按照操作人的意圖，隨意切換或刪除選票。據聞於11月22日至24日突然訪台的、美國海軍印太情報總指揮官（Director, J2, U.S. Indo-Pacific Command）、就是美軍印太司令部的「J2」少將、情報處長史達曼（Michael William Studeman），其行程與在台灣的SmartMatic有關。

美國總統大選進展到此，已經約略可以看出其所牽扯複雜脈絡。大選前拜登於10月24日，在福斯電視台專訪時曾誇口說：「我們匯集了美國政治史上規模最廣，包容性最大的選民欺詐組織之一」(We have put together one of the most extensive and inclusive voter fraud organizations in the history of American politics.)其規模之大、之深、之廣、之複雜，實非我們所能想像。以華府經年累月堆砌的深層政府Deep State，涵蓋民主黨及部份共和國黨高層，串聯中國習近平，企圖組成環球影子政府，來改變社會秩序、掌控世界。這場大選已經不是，美國傳統共和民主兩黨的競爭，而是環球主義Globalist對人本主義Populist的對決，是美國選擇民主共和還是專制共產的對抗，是人類公平正義與欺詐舞弊的抗爭。

正義之師聽證揭弊

就在國際社會、各國政要，紛紛向拜登推特道賀示好時，11月10日川普總統開始展開強而有力反擊，以迅雷不及掩耳的決策宣，佈開除國防部長艾斯培Mark Esper，並隨即宣佈由國家反恐主任米勒Christopher Miller代理。由前紐約市市長朱利安尼Rudy Giuliani主導川普律師團隊，負責選舉事務法理訴訟。前聯邦上訴主任檢察官鮑爾Sidney Powell，負責選舉舞弊舉發及舉證。美國資深律師林伍德Lucian Lincoln Lin Wood，負責協調各州議會，推選出合法總統選舉人。前美國國家安全顧問弗林將軍Michael Flynn，負責克拉肯大海怪Kraken調度。川普反攻號角正式吹響，全國正義之師迅速匯集，舉國蜂擁討伐選舉詐欺、圖謀顛覆政府的叛黨亂徒。

社會層面，美國各地自大選後，每逢週末、11月7日、14日、21日、28日都有大批人民，聚集到各州首府示威，即使是民主黨的藍州，如加州首府沙加緬度（Sacramento），已連續4個星期週末，選民集會表達他們反對大選舞弊、維護憲政的決心。法理層面，各州公聽會11月27日在賓州、11月30日在亞利桑那州、12月1日在密西根州、12月3日在喬治亞州舉行。各地選民紛紛奮勇挺身、宣誓作證舉報弊端。他們大義凜然、痛陳舞弊，揭穿不法惡行、死人投票、重複計票、總票數多出選舉名冊、民主黨候選人3萬5千票起跳、非公民獲准投票……違法亂紀罄竹難書。他們誓死捍衛美國的生存安危，絕不讓中國五毛、習近平或其他勢力，來決定美國的總統大選。他們要捍衛美國憲法的尊嚴，非美國公民、外國勢力不得干預美國總統大選。

華府沼澤出賣美國

早在2018年9月12日，川普總統就已簽署頒布一道行政命令：針對外國干預美國大選合實施制裁的行政命令，宣示將對任何涉嫌或試圖干預美國選舉的外國政府或個人實施制裁，行政令將要求獲悉外國人干預美國選舉的任何联邦機構，把相關信息提交給國家情報總監辦公室。行政令中將把乾預選舉定義為，針對選舉基礎設施的網絡攻擊企圖，以及通過相互配合的網絡宣傳攻勢，或系統性洩露非公開政治信息、以影響公眾看法的活動。現在看來川普總統早在2018年，就料到中共的猖狂，並立法警告嚴加防範。

美國深層政府沼澤之深、勢力之大，令人嘆為觀止。慶幸，川普早已洞穿他們的雕蟲小技、一舉一動瞭如指掌。11月9日，在國防部及其下屬的情報局受命前往德國法蘭克福，控制並起獲干涉美國大選的多米尼服務器時，受到了來自CIA的武裝干擾。當時，在CIA指揮下的美軍特種部隊，以及從阿富汗支援的中情局準軍事部隊兩隻力量，與獲得川普授權執勤的國防部三角洲部隊正面衝突，爭奪多米尼伺服器。雙方因此發生激烈交火，導致中情局的1名官員和5名士兵喪生。據悉，起獲的多米尼服務器中，包含CIA參與並干預2020年大選的證據。這是一場令人觸目驚心的政變，這是一場正義與邪惡較量的戰爭。所幸的是，正義一方已經完全掌控大局。川普已經任命米勒為代理國防部長，收回CIA的特種部隊指揮權，接著應該是清除藏匿在CIA和FBI裡的判國賊。據聞CIA中情局長吉娜哈斯佩爾Gina Hasple，親自蒞臨指揮這場火拼，事後已被送往美國位於古巴的關塔那摩監獄審判，有可能成為污點證人，供出華府沼澤大鱷，深層政府的藏鏡人。

主流易位台灣加油

媒體是衡量社會文明的重要指標，美國素有全球最高榮銜的文明美譽，可是在這次大選中，卻嚴重失格，淪為專門鬥爭攻擊川普的打手，卻對拜登家父子醜聞隻字不提。更離譜的是，當各州如火如荼地展開，選舉舞弊聽證會時，竟然視若無睹報導從缺。自己主動地從主流媒體退位，拱手讓人。還好有大全新聞NewsmaxTV、新唐人NTDTV接手擔綱，在各州公聽會場，善盡媒體職責廣泛報導，也難怪它們的收視率急速上升。看來昔日的主流媒體，已自甘下流，相信很快地就會不入流了。過去台灣的政論節目，素以敢言、能言為人所樂道。但對這次美國大選報導，實在令人汗顏，他們一面倒、見風轉舵去吹捧拜登，說他即將上任掌權，其實還早得很呢。反觀在美國，以大紀元、希望之聲所衍生而出的自媒體，江峰時刻、天亮時分、新聞看點、拍案驚奇、十字路口、談古論今、阿波羅網、遠見快評、熱點互動、西岸觀察、石濤、薇羽、貓神、最嘲點、小木、馬先……等，多如雨後春筍過江之鯽，各論千秋鏗鏘有力，堅挺川普唾棄共產。

在美國媒體長期的誤導下，許多自認是高級知識份子、及年青世代，都力挺拜登。他們根本不知道，或說完全不相信，杭特拜登的亂倫，或喬拜登從中國獲取的不義之財。他們只知川普是魯蛇Loser、輸不起、輸了還不交出政權讓位。真遺憾，他們有的是自己的至親好友、或兄弟姐妹、或父母子女，但是在選戰的對壘，可是涇渭分明各持己見。從表面上看，目前是拜登居上，但距離明年1月20日的就職，還有一段很長的路要走，他是否經得起美國最高法院的審核？當川普把所有涉嫌賣國叛亂政變的證據呈堂時，是否能撇清所有指控脫離干係令人質疑？

永不放棄揭露真相

2017年6月23日川普向美國人演講時說：「在一生中，您會發現，世多不公。您會發現，身受折磨，非您所願，不該受難。但您必須，埋頭苦幹，抗爭抗爭，不斷抗爭。永遠永遠，永不放棄，不要認輸，不要後退。永不停止，您所確認，正確好事。凡事力行，務必務必，確身力行，您愈抗爭，阻力愈強，愈能體會，犧牲奉獻，忠誠價值。此刻您將，走入世界，將你希望，和您夢想，付之實踐，化為行動。美國永是，夢想樂土，因美國是，一個充滿，信仰國度。當清教徒，登陸美國，他們禱告，開國先父，他們撰寫，獨立宣言，四次引援，創世救主。因為美國，是崇拜神，不是政府。這是為何，咱錢幣上，自豪宣告：堅決信神。咱也自豪，宣告佈達，我們確是，神的國度。腐敗體制，愈多指責，您的錯誤，你就應該，愈加堅信，自己應該，勇往直前。只要你能，堅定自信，勇於實踐，自己正信，信神不移，你就不會，遭受挫敗。只要美國，堅決守護，基本價值，忠於人民，對創世主，忠貞不渝，這個國家，光明前途，即將到來。」

12月1日真相工程Project Veritas，揭露CNN內部會議錄音，曝光壓制川普陣營內幕：「新聞機構必須非常小心、非常負責任，關於川普不認輸，不要給予太多的平台，因為他們〈意指深層政府Deep State〉覺得移交可以往下進行，除了國家安全簡報這點，他們不想讓我們誇大川普不認輸這件事。」林伍德律師也在同一天上午11:51，貼出推文說：「現在收到的消息是，中國共產黨於10月8日以4億美元的價格購買了Dominion Voting。目前正在努力核實。如果屬實，這就證實了其它證據，表明共產黨人打算推翻我們的政府以獲得我們的寶貴土地。」

公平正義終會來臨

12月2日中午林伍德律師、與鮑威爾律師，在喬治亞州召開新聞發布會，吸引成千上萬群眾支持。現場民意沸騰，讓人似乎可以感受到，當年美國獨立戰爭時，全民響應的情景，真是熱血奔騰、豪氣萬千，人民絕不會讓中國習近平，企圖操控美國總統大選歹計得逞。川普總統於同日下午4點在白宮發表聲明他說「這可能是我做過的。揭露11月3日這一漫長荒謬選舉中發生的巨大選民欺詐和違規行為。過去我們所習慣的選舉日現在變成選舉周和選舉月。在這個荒謬的時期內，發生了很多壞事。美國大選發生前所未有大規模舞弊。選舉本來就是美國人該擁有的最大特權。作為總統，沒有比捍衛美國法律和憲法的更高職責。這就是為什麼我決心保護我們的選舉系統，該系統目前正受到蓄意攻擊，並且在總統選舉之前的幾個月就已經開始了。對手一再放話警告不要過早宣布勝利。對手被告知可以遠離選舉活動不用競選，不需要你、我們做到了、選舉結束我們贏了。選舉後，我們目睹了精心安排的努力來假授選舉獲勝者，即便當時許多州仍在計票中。朋友曾經祝賀在總統任期中取得了一系列成功，但所有這一些加在一起，都沒有我現在所做的事情重要，這就是要拯救我們的選舉制度，拯救我們的國家。我們將確保計算每一張合法選票，來捍衛投票的誠信；不能計入非法選票。這不僅是要兌現7,400萬支持我的美國人的選票，還在於確保美國人能對這次選舉充滿信心，並且在所有未來的選舉中充滿信心。這是有關於我們國家的民主，和神聖權力。合法選票都應該被計算，這次的選舉不透明、不公正。如果沒有把非法的選舉扼阻，就沒有國家。希望在人民支持下，讓我們的選舉再度誠信，再度公平，政府再度被人民信任。神佑世人、神佑美國。」

美國自1776年建國至今，已歷經244年，多年來它一直是世界自由的燈塔，人民最嚮往的國度。然而，在中國社會主義藍金黃的誘惑下，國家正遭逢最嚴厲的挑戰，華府政治官僚的沼澤已愈陷愈深。今年總統大選，在環球主義的浪潮中，人民選票被中國掌控的多米尼投票機嚴重竄改和破壞，美國絕不允許任何外國勢力，尤其是中國習近平竊取總統選票。這是美國民主制度存亡之秋，這是一場看不到煙消的政變，這是一場在美國本土爆發的跨國衝突和戰爭。我們都處在這瀕臨戰爭的邊緣，我們都是當事人、不是局外人，我們必須挺身而出為正義而戰。因為美國的興衰，關係台灣安危。希望台美人能攜手合力維護，自由、民主、平等、公平、正義、人權的普世價值。希望能團結在川普總統的領導下，打贏這一場聖戰。相信公平正義終會來臨！天佑美國！天佑台灣！