潘霍華（左）不但是牧師、神學教育家，同時嘛是一個革命分子。伊批判對納粹暴行恬恬假無看見的教會，伊参與組織計謀刺殺希特勒（右）。因為反抗納粹，於1943年4月初5被抓，初9潘霍華和下勒梭兩個反抗希特勒獨裁惡行有先見的勇士和其他幾位潘霍華的同志，攏被處死刑。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

聖誕節前看著一齣電影《帝國毀滅：關鍵13分鐘》（Elser），這是一部2015年推出的德國劇情片，描述一個手藝和頭腦靈巧叫做喬治·下勒梭（Georg Elser）的平凡工人，在1939年11月初8用自己做的爆炸器材，要刺殺來慕尼黑演講的希特勒的真實故事。

1932年希特勒領導納粹黨在國會選舉成做第一大黨，1933年被任命做總理執政後，開始濫用德國社會的「反共」心態逮捕清除共產黨員，邁向獨裁，宣揚優生學，以發展經濟做藉口，推行極端無人道的政策，並且公然立法歧視迫害猶太人和天主教徒，起造了予真濟德國人一時頭殼楞去感覺驕傲的「第三帝國」。

下勒梭看出德國社會完全失去理智，起肖在崇拜希特勒，強化了納粹黨的洗腦功效，扭曲了德國人的良知和判斷。伊嘛看出希特勒對鄰國的侵略併吞，必然引起大規模的戰爭，帶來德國的毀滅。這種遠見，予伊決定要刺殺希特勒，希望扭轉德國的命運。結果，希特勒因為提早13分鐘結束演講離開，逃過炸彈的傷害。下勒梭在當日要離境之時被抓，受盡苦刑。

這齣電影予咱聯想著，台灣社會對蔡英文「論文門」騙局的反應，咱台灣人彼種集體性喪失人性良知和基本價值的墮落，已經鋪排容允希特勒能當濫權逆行的社會基礎環境。

在真濟朋友在互相恭賀新年這日，收著一位朋友傳來用《芬蘭頌》的調唱《倚在仁慈的力量》（By Gracious Powers）。《芬蘭頌》一直是喚醒芬蘭民族主義和團結芬蘭人抵抗外來強權，非常有感動力的歌。後來嘛收入基督教聖詩內底。《倚在仁慈的力量》歌詞是真出名的反納粹德國神學家、兼牧師和作家潘霍華（Dietrich Bonhoeffer），1944年12月28在獄中寫予老母的批信所附的一首詩，做為對老母和其他朋友的新年祝賀。

潘霍華1906出世在德國一個注重學術的基督徒家庭，21歲著完成神學博士論文《聖徒相通》。1928到1929伊去西班牙巴塞隆納帶領一間講德語的教會，1930去美國紐約的聯合神學院（Union Theological Seminary）進修，在這段時間，伊開始注意著並且非常關心種族歧視的問題。1931伊倒轉去德國，在柏林大學擔任神學講師。

希特勒掌權了後，納粹黨歧視猶太人的政策，嘛適用到改信基督教的德國猶太人，德國教會在壓力下選擇服從，有異議的教會領袖被抓受迫害。潘霍華就投入反納粹運動，1933到1935伊有18月日在倫敦帶領兩間小教會，成做基督徒反納粹運動中心的「認信教會」（Confessing Church）的發言人。

1939年，潘霍華應邀請去美國紐約聯合神學院教冊，無久後寫批告白：「在祖國歷史上困難的期刻，我應該和德國的基督徒作伙生活。若無和我的同胞同受今仔日的苦難，戰後我著無參加教會重建的權利。」在二次大戰爆發前，雖然已經擁有美國的居留權，伊断然選擇轉去德國。潘霍華進入軍事情報局工作，並呣是要替納粹搜集情報，是要將德國的反納粹運動傳播到海外，尋求國際支持來推翻希特勒的納粹政權。

潘霍華不但是牧師、神學教育家，同時嘛是一個革命分子。伊批判對納粹暴行恬恬假無看見的教會，伊参與組織計謀刺殺希特勒。因為反抗納粹，於1943年4月初5被抓。

1945年春天，德國敗戰已經無挽回的餘地。4月初8是復活節，隔日初9潘霍華和下勒梭兩個反抗希特勒獨裁惡行有先見的勇士和其他幾位潘霍華的同志，攏被處死刑。希特勒在4月30自殺；納粹德國在5月初7向同盟國無條件投降。

遮閣予我聯想到，1949年蔣介石知影大勢已去，準備逃亡來台灣前，命令軍統特務殺害楊虎城全家，連嬰兒也無放生路。和1980年2月28殺害林義雄家屬的殘忍手法和邪惡心態，幾乎仝款。這件林家血案，民間攏相信嘛是仝之那黨特務系統的罪行。

《倚在仁慈的力量》（By Gracious Powers）影音: