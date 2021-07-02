7月1日許多人權組織聚集在柏林中國使館門前， 打著「中共百年，無由歡慶」的旗幟，舉行了示威抗議活動。作者雷米夏正發表演講。圖／雷米夏 Michael Leh提供

7月1日眾多的人權組織聚集在柏林中國大使館前，打著「中共百年，無由歡慶」的旗幟，舉行了示威抗議活動。「香港人在德國協會」的Amy Siu女士指出，今天是中共百年，卻也是「國安法」空降至香港的週年。 一年來在此法的名義下，議員被逼退，許多政治家和社會活動家被抓捕。6月份《蘋果日報》被迫停刊，短短一年之內香港從一個國際財政中心變成了警察城市。

世維會柏林負責人海玉兒．庫爾班說：百歲中共意味著對中國人和各自治區的民族被殘酷壓迫的百年，這個黨造成了千百萬無辜人民的死亡。最明顯的是如今在新疆發生的對維吾爾人和突厥族的種族滅絕政策。今天不是值得慶祝的日子，它對人權、自由和民主來說，是一個悲傷的日子。

依里哈木協會的維吾爾負責人恩維．肯（Enver Can）表示：這樣的黨不該慶生，它對人類社會是個潛在的危險。

支援受脅迫民族的負責人Stefan Siebenrock說：對維族人種族滅絕的說法，應當被更多國家正式認可，中國應當負責此種政策的後果。

德國西藏倡議組織的丹增．佐希鮑爾（Tenzyn Zöchbauer）說：中共百年來壓迫自己的民族，消滅文化，剝削地區的資源，有何理由值得慶祝。大衛．米薩爾（David Missal）指出1921年7月1日不是中共成立的日子，7月23日才是，只不過是毛澤東那時候任意指定的。



香港人在德國協會和西藏倡議組織的代表在場。圖／雷米夏 Michael Leh提供

越南在德難民組織的主席Ton-vinh Trinh-do批評北京在南中國海的侵略行為。他的組織中，有許多當年為躲避越共乘船逃亡的難民和後裔，他明確表示支持在中國受壓迫的民族，為自由所做的抗爭。



越南人在德難民組織也參加了抗議活動。圖／雷米夏 Michael Leh提供

國際人權組織的雷米夏說：「1949中共取得政權，並不代表一種『解放』，相反地這種系統性的暴力和恐怖政策導致千百萬中國人的死亡。在德國我們也並不知道毛主導的『大躍進』中到底死了多少人。其實荷蘭教授弗蘭克．迪科特（Frank Dikötter）早已經提出了他的研究結果。他的那本《毛的大饑荒——中國的大屠殺和人類實驗（1958-1962）》書中寫道：按保守的說法，中國1958至1962年之間的大饑荒，至少有4千5百萬人死去。」

雷米夏認為，毛澤東和共產黨人為地促成了大饑荒，同時以殘酷的暴力手段來對付自己的人民。他提到迪科特的書中說：在勞改營裡和其他地方都有慘無人道的事情發生，絕望的人們甚至於到了人吃人的地步。

據《法蘭克福匯報》駐華記者福德麗珂．波格Friederike Böge的報導，中共有9千5百萬黨員，許多都是想往上爬的人，還有兩千萬人等著要入黨。



不同組織和它們的旗幟，中華民國的國旗也高高舉起。圖／雷米夏 Michael Leh提供

雷米夏引述漢學教授克勞斯．慕爾漢（Klaus Mühlhahn）的說法：「中共是一個處於恐懼中的組織，所以我們無法預料它會幹出什麼事來。」任何跟黨不同的對歷史的說法都是不允許的。慕爾漢說：習近平一上台，就公布了「七不講」——1.普世價值不要講；2. 新闻自由不要講；3. 公民社會不要講；4. 公民權利不要講；5.中國共產黨的歷史錯誤不要講；6. 權貴資產階級不要講；7. 司法獨立不要講。黨要為自己洗白。黨也宣傳儒家思想，拿它來抵禦西方思想。中共在2010年就有危機感，認為中國社會不再受黨的控制了，習近平就開始一個「大清洗」，80%的軍頭都被調換了。這些情況從中國出走的中央黨校教授蔡霞也提到過， 她說，中共已變成「政治僵屍」，是「黑社會老大的工具」。

西方政治家對華態度很令人不滿，慕爾漢說：「誰向北京低頭下跪，就會被對方看不起。」雷米夏批評中國在外交上的傲慢態度，呼籲西方更多地支持受到中國軍事威脅的台灣。

集會結束時，示威抗議的群眾在中國使館門前為那千百萬死於中共暴政的冤魂放下一堆白色的鮮花。



群眾在地上放下鮮花，悼念死於中共暴政下的千萬冤魂。圖／雷米夏 Michael Leh提供