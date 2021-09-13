外傳美國政府考慮台灣駐美代表處正名，這樣才名符其實，完全是天經地義，遲來的正義，仍然令人期待！

回顧歴史，台灣不能被稱為台灣，是荒謬、是荒唐、是霸凌、也是台灣人民的無奈、台灣人民的血涙，更是台灣人民被洗腦後的無知！

我們本來就是台灣，不然呢？

在1949年之後，自稱為中華民國政府的蔣介石集團在美國的保護之下，事實上也只能統治台灣！

如果未來中華人民共和國成功侵略台灣，台灣被在1949年成立的中華人民共和國併吞，台灣成為中華人民共和國的台灣省，也還是台灣！

因為我們就是台灣！不然呢？

現在我國駐美代表處名為「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office），可以想見當年連「台灣經濟文化代表處」也不被採用，但是大部分的台灣民眾根本不是台北市民啊，當年的國民黨政府居心可議啊！

現在國內仍然有內心反台灣的反動派，他們受台灣之恩，吃台灣米，喝台灣水，卻處處提防台灣，人世間忘恩負義者莫此為甚，現台灣還養一堆這種咬布袋的老鼠，實在是台灣的悲哀！

正名本身就是目的，不是策略，正名的價值無可取代！如果有人告訴你，說名字不重要，那就請他叫你一聲爸爸！我保證他現在就尊稱你為爸爸，他也不會立刻死掉，他身上也不會因此而少一塊肉！

我國有機會改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），就要牢牢抓住歴史機遇，我們政府一定要排除萬難積極爭取，台灣事實上是一個獨立國家，但如果台灣要求全世界叫她中華民國，全世界就會認為荒謬可笑，2300萬人可以代表14億人嗎？36000平方公里可以代表960萬平方公里嗎？連討論都不用討論，我們會被當成瘋子，被認為不可理喻！

過去中國國民黨對內打壓台灣本土力量，寧願使用「台北」，也不願意使用「台灣」，就是因為害怕台灣意識抬頭，直到現在我們仍然深受其害；今天我們要勇敢揭露國王新衣的天大謊言，許多民主前輩已經因為說實話而付出慘痛代價，但是為了母親台灣，我們仍然選擇義無反顧持續啟迪民智；台灣人民必須深刻認知和確實了解的客觀歷史事實是：在國際上，中華民國在1949年已經滅亡，已經成為中華冥國。

讓台灣用「台灣代表處」的名字不卑不亢、正正當當、實實在在、名實相符、名正言順的行遍天下！

我出生在台灣，成長在台灣，生活在台灣，去到世界任何地方和任何國家，當然以身為台灣人為榮，台灣德不孤必有鄰！

即使是遲來的正義，也令人期待！強烈要求政府將我國駐外的所有單位全部正名為台灣代表處或台灣大使館！