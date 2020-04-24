衛生組織（WHO）不小心洩漏中國對237名病患實驗瑞德西韋（remdesivir）用於武漢肺炎治療的報告初稿 ，而且該實驗是失敗的。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在多國多中心的臨床試驗中，僅單獨公開中國的臨床試驗結果，等於對於藥效有些瞎子摸象，不解WHO為何要公開這項瞎子摸象的資料。圖/取自疾管署直播

瑞德西韋（remdesivir）被認為是武漢肺炎病毒的解方，遭世界衛生組織（WHO）意外洩漏中國對237名病患實驗結果失敗的報告初稿，引發全球震撼。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在多國多中心的臨床試驗中，僅單獨公開中國的臨床試驗結果，等於對藥效有些瞎子摸象，不解WHO為何要公開這項瞎子摸象的資料。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，目前看到媒體的報導，WHO發佈的資料應該是中國大陸初期臨床試驗效果不是很理想，也讓中國臨床試驗有提早結束，不過該報告是否夠完整還需要檢視。

張上淳說，台灣也有參與臨床試驗，但個案數不多，很難用少數個案下任何結論，雖然先前說明蠻有希望，但是這是少數個案的初步觀察，不能據此下結論，期待大規模完整臨床試驗結束，才能定論藥物效果。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則回應，對於中國的那一項試驗的內容細節大家都不清楚，臨床試驗是多國多中心，藥廠尚未揭露成果之前，參與臨床試驗的國家都有保密的義務，若是單獨公開一部分的資料，對於藥效的判斷都有一點瞎子摸象。

陳時中表示，他搞不清楚WHO在這個時間點，公開瞎子摸象的資料的意義為何，就他知道的狀況，臨床試驗除非藥物有造成重大的傷害，才會即時揭露，其餘不會在臨床試驗過程中就公布。