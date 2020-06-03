書摘選讀

西方需要修復「鑲嵌式自由主義」

剛卸任不久的美國政治學會會長雷克（David Lake），是一位令人尊敬的國際政治經濟學專家。他在2017年政治學會年會的主旨演講，特別針對川普主張的「美國優先」政策如何損傷美國國際領導地位的合法性，提出他的分析。他的重要結論之一是：美國要重振其國際領導地位，必須先從修補自由國際秩序的國內社會支持開始，其處方就是重建「鑲嵌式自由主義」。

「鑲嵌式自由主義」（embedded liberalism），是由曾擔任聯合國助理祕書長的哈佛大學甘迺迪政府學院教授瑞吉（John Ruggie）所創，他用此概念來說明二戰後自由國際秩序的關鍵配套設計。這個配套的精髓，就是要透過國內的社會體制安排，來有效駕馭資本主義必然帶來的經濟不穩定，以及節制其破壞性與掠奪傾向，讓多數社會群體的生存與發展機會得到合理保障，以維護社會永續發展，並以此為二戰後美國建立的自由國際秩序，奠定牢固的社會支持基礎，也就是國際自由經濟秩序的國內合法性基礎。

從二戰結束到1980年代初，柴契爾與雷根推行「新自由主義革命」之前，有將近四十年時間，西方政治菁英都牢牢記取二十世紀前半葉，資本主義危機反覆出現的歷史教訓，並強烈感受到蘇聯社會主義體制對西方資本體制的威脅，必須設法維持社會內部階級關係的和諧，對此不敢掉以輕心。當時所有西方已開發國家都採用高累進所得稅與資本利得稅，並透過社會福利措施與財政移轉支付來平衡市場經濟的初次分配結果。

政府對勞動市場進行干預，訂定嚴格的勞動標準與受雇者權利，同時保障工會的集體談判與罷工權利。國家設置各種市場監管機制，保護消費大眾，節制托拉斯與不公平交易，並對共用事業普遍採取國有國營政策。各國也記取了1920年代的歷史教訓，對於金融危機採取嚴密的預防措施，實施強制性存款保險，在證券商、投資銀行與商業銀行之間高築防火牆。對於因市場開放與國際競爭受損的產業，採取各種救濟措施來對失業勞工提供扶持與轉業輔導。有將近四十年時間，資本主義的運行在西方國家受到層層節制，經濟自由主義被鑲嵌在保護弱勢群體的層層框架裡，所以稱為「鑲嵌式自由主義」。

西方已開發國家實行的「鑲嵌式自由主義」體制，也有相匹配的國際經濟秩序安排。西方國家逐步建立了有助於國際經濟合作與貿易成長的多邊體制，《布列敦森林協定》揚棄了缺乏彈性的黃金本位貨幣秩序，改實行以美元為本位的固定匯率制度，以美元與黃金維持固定兌換率為定錨，各國貨幣則對美元長期維持固定匯率，同時實施資本管制與外匯管制，嚴格控制匯率波動，更不允許外匯的投機性交易。

在「關稅暨貿易總協定」（GATT）的架構下，美國帶頭逐步推動多邊關稅減讓，實施有序的貿易自由化。當時GATT架構下的國際貿易規範，也允許各國保留足夠的防衛措施與調節工具，來緩衝自由貿易與跨境投資對各國的衝擊。有很長的時間，西方主要貿易大國有共識，必須將敏感產業（例如農業）排除在貿易自由化目標之外。二戰後的國際經濟遊戲規則，也僅僅在貨物貿易的範疇內推行自由化目標。勞動的跨國移動是嚴格管制的，允許外國直接投資（FDI）從事實體經濟活動，但嚴格管制資本帳的兌換，限制外國投資機構或自然人參與本國資本市場，而且所有國家都實施某種程度的外匯管制，所以根本不允許熱錢在各國資本市場流竄。這些措施最重要的功能，就是大幅限制與削弱資本家的移動自由，增強勞工階級與資本家的談判籌碼，企業主不得不與勞工階層及中產階級達成妥協，奠定二戰後西方社會福利國家體制的政治基礎。

但是過去三十多年，自從柴契爾與雷根推行「新自由主義」革命開始，小政府大市場的神話成為主流經濟思潮。各國政府在解除管制、減少干預，以及全盤自由化、市場化、私有化，與快速國際接軌的名義下，把許多二戰後實行的保護與平衡措施都逐一拆解了，國有資本全面退場，把各種稅制的累進原則逐一取消，也把資本跨境移動的限制取消，讓資本獲得在全球追逐最大回報的最大自由。

無可避免的，勞工階層普遍失去與資本家談判的籌碼，政府的財政基礎普遍惡化，社會福利體制不斷被削弱，弱勢群體被迫裸露在無情市場力量的支配下，直接承受經濟全球化帶來的社會風險與金融波動。最終導致跨國資本的支配力量凌駕於國家與社會之上，金融資本的投機需求凌駕於實體經濟的真實需求之上，具有全球壟斷地位的超級巨型跨國企業，更可繞過國家而直接制訂新的經濟遊戲規則，「鑲嵌自由主義」體制逐漸花果凋零，只有少數北歐國家還勉強維持其基本骨架。

如今，雷克提倡修復「鑲嵌自由主義」，誠可謂知易行難。資本家早已沒有祖國，並將自己享有的跨境自由移動、支配政策的權力、低稅環境與避稅機會，以及各種投資優惠條件，視為理所當然。除非西方國家還要經歷更嚴峻的經濟危機與更勁爆的社會衝突，才有可能重新啟動「鑲嵌自由主義」的制度安排。

作者介紹

朱雲漢 中央研究院院士，世界科學院院士。目前擔任中央研究院政治學研究所特聘研究員，台灣大學政治系合聘教授，兼任蔣經國國際學術交流基金會執行長。

主要研究領域為民主化、東亞政治經濟以及國際政治經濟學。曾經擔任中國政治學會理事長、美國政治學會理事，以及美國「民主研究國際論壇」學術委員。

他領導的「亞洲民主動態調查」跨國團隊，長期在亞洲十九個國家進行政治價值、政治參與與民主品質等議題的調查研究。