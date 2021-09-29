美國福布斯雜誌在今年6月的一篇評論文章中舉例說，如果北京攻擊台灣，弗吉尼亞級潛艇可以打破對台灣的任何海上封鎖，破壞兩棲登陸，用巡航導彈摧毀關鍵的陸地目標，並收集有關中國演習的詳細情報。示意圖／美國維吉尼亞級首號艦：SSN-774維吉尼亞號核動力攻擊潛艦。擷自維基百科，公有領域

美國、英國和澳大利亞最近宣佈建立新的三邊安全夥伴關係（AUKUS），美英兩國將幫助澳大利亞海軍建立核潛艇部隊，深化防務關係以抗衡中國。這一決定被認為對亞太地區安全具有極為重要的地緣政治意義，將大大有助於避免該地區海軍力量平衡進一步向中國一方傾斜。

在中國近年來迅速擴軍的過程中，海軍的發展尤其令觀察人士感到擔憂。中國目前已擁有一支世界上規模最大的海軍，而美國仍有較大的潛艇優勢。根據澳英美三邊安全夥伴關係協議，澳大利亞將獲得至少八艘核動力潛艇。

分析人士指出，澳大利亞一直希望獲得美國目前最先進的弗吉尼亞級攻擊潛艇，這是美國潛艇艦隊中最著名，集攻擊、隱身和情報收集技術於一體，具有強大的破壞力。跟柴電潛艇相比，核潛艇在水下停留的時間也長久得多。如果澳大利亞能夠獲得美國的潛艇技術，這無疑將有助於鞏固美國相對於中國的海下優勢，

美國福布斯雜誌在今年6月的一篇評論文章中舉例說，如果北京選擇攻擊台灣，弗吉尼亞級潛艇可以打破對台灣的任何海上封鎖，破壞兩棲登陸，用巡航導彈摧毀關鍵的陸地目標，並收集有關中國演習的詳細情報。

中國軍力雖然近年來大幅提升，但相對而言，中國的綜合反潛仍存在很大缺陷，和美國尚有較大差距。核潛艇被認為隱蔽性高、續航時間長、生存能力遠高於傳統柴電動力潛艇，是威懾中國貿然動武的最佳戰略武器之一。

美國國防部在去年發布的有關中國軍力發展的年度報告中認為，雖然中國的水下作戰能力在不斷發展，但「中國仍缺乏強大的深水反潛作戰能力」。

美國漢普郡大學和平與世界安全研究名譽教授邁克爾·克拉爾（Michael Klare）說，對中國來說，三邊安全夥伴關係遠不止是地緣政治的挑戰。他對美國之音說：「從軍事的角度來看，也是非常有威脅的，因為這些潛艇將在南中國海和東中國海巡邏。現在解放軍將擔心的不僅僅是美國潛艇，而且還有澳大利亞的潛艇，因此會增加他們必須不斷跟踪的這些威脅。」

他說，現在這些潛艇配備什麼巡航導彈還是彈道導彈還沒有決定，但是設想當中一旦爆發衝突，這些導彈會達到中國本土，這會增加中國所面臨的防務挑戰，令中國將不得不在反潛領域投入比以往多得多的資源。

美國歐亞集團高級分析師阿里·溫尼（Ali Wyne）說，短期內，三邊安全夥伴關係還不太可能對地區軍事平衡產生太大的影響，因為澳大利亞需要時間來建造和部署新的核動力潛艇艦隊。中國可能會竭力利用這段時間內大力加速推進軍事現代化。他在接受美國之音採訪時說：「預計中國會比迄今為止更加重視對反潛技術的投資，中國的反潛技術落後於建造潛艇和戰鬥機的努力。」