中央流行疫情指揮中心5日晚間公布澳洲確診男子為外籍音樂家，文化部長鄭麗君表示，他曾在國家音樂廳演出、召開記者會、接受專訪，並宣布，國家音樂廳近期演出取消。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心5日晚間公布澳洲籍確診案例，為58歲男音樂家，曾與國家交響樂團於2月28日晚上在國家音樂廳演出，3月1日在國家音樂廳小型演奏廳參與演出，演出前曾舉辦記者會，並接受專訪，共與10名記者接觸，初步掌握有21個接觸者需居家隔離，並宣布，國家音樂廳近期演出取消，相關空間即起關閉消毒。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這名外籍音樂家入境前雖曾有咳嗽等症狀，但無疫區旅遊史，於2月23日入境時亦無症狀，經研判為境外感染。在台期間曾於音樂廳排練，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀曾至診所就醫，後於2月28日及3月1日參與演出，3月2日離台。

陳時中指出，音樂家接觸比較多的是合演的團員們，以及舞台跟後台的工作人員，演奏時跟觀眾席的距離超過2公尺，觀眾應該是安全的，團員有需要做居家隔離跟採檢，一部分則需要自主健康管理。

文化部長鄭麗君說，晚間接獲指揮中心通知後，即請國表藝中心朱宗慶董事長進行相關因應作為，包括：國家音樂廳近期所有演出及活動取消，兩廳院國家音樂廳和相關空間即起關閉並將進行消毒，消毒及開放期程由國表藝後續說明。至於團員及其他與個案有密切接觸者，皆依指揮中心聯絡配合進行居家隔離，其餘則配合指揮中心進行自主健康管理。

文化部已責成所屬國家樂團及劇團等表藝團隊，3月份所有國際邀演皆延後辦理，以降低國際邀演造成之風險。至於民間單位的國際邀演，文化部建議若原規劃國際演出者來自旅遊警示區者應謹慎評估是否避免，其他國際演出者則建議應有風險評估，並確實掌握邀演者旅遊史紀錄及健康情形填報。

鄭麗君說，指揮中心今天也公布最新的公眾集會因應指引，各部會皆需依公眾集會因應指引就各管理產業建立防疫原則。