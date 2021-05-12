在4月30下晡，由之那黨立委鄭正鈐所召開的「大學法、教師法、教育人員任用條例、學位授予法修法、學歷認證、教職聘用」公聽會中，我受邀請發言，我表示：蔡英文置入國家圖書館的所謂「博士論文」，是一本無可能通過博士學位口試的「垃圾」，連歸類做「冊」著無資格，所以，我認為國圖竟然將一本「垃圾」收入論文資料庫，是幫助蔡英文欺騙台灣社會，是對全台灣知識分子的侮辱。

5月初1我在人面冊貼文《漚梨仔假蘋果》，寫出公聽會中，派來出席公聽會的行政部門人員，被逼不得不誠實透露的兩個蔡英文集團用來愚弄民眾的惡行：國圖人員承認，怹並無實質驗證蔡英文傳來的電子檔確實是「博士論文」；外交部官員澄清，駐外單位對台灣送去要求驗證的文件，咁哪確認發文機構的簽名和圖像，並無驗證文件內容是呣是真實。換一句話講：駐英國外交單位咁哪驗證蔡英文「博士證書」頂面的簽名和圖章的正確性，並無驗證伊是呣是真正有博士學位。所以，若送審的博士證書是專家偽造的，駐外單位大概無能力分辨真假。

我在立法院公聽會的發言錄影，事後在人面冊和其他網路媒體被大量引用。5月初1我貼出《漚梨仔假蘋果》，寫公聽會中行政官員透露的兩個重要事實，人面冊竟然黑白賴我「散布仇恨語言」，將我已經使用十幾冬的戶頭Ted Lau關掉，完全祙當使用。另外一個戶頭，到5月初7雖然無關掉，嘛祙當貼文或做任何評論，基本上嘛等於祙當使用。蔡英文集團顯然在「論文門」口起抓狂，濫用權勢壓制質疑聲浪，不擇手段掩蓋真相，正正是我在公聽會講的：是三歲囝仔的詐騙智能。

司法毀壞當權者甚麼代誌攏做會出來

在蔡英文假博士控告彭文正教授賊比人較惡的譭謗案，以及彭文正正當提出的「蔡英文博士論文不存在之訴」，咱清楚見識著：一寡腐敗落伍的法官和檢察官，一方面跪在當權者的腳下，祈求職位的保障，另外一方面，在民眾的面前，無是非無理氣橫柴入灶展官威。

可怕的是，對蔡英文戇呆詐騙行徑，以及粗腳粗手濫用司法扭曲真相，大部分台灣人竟然冷淡無反應，顯然是染著比「武漢病毒」傷害閣較大的「英文病毒」。

在《紐倫堡大審》（Judgment at Nuremberg）這齣電影，被判無期徒刑的前納粹司法部長前寧（Ernst Janning），是一位受過相當教育而且是國際學界所尊重的法學學者，有真濟權威的著作，伊在判刑確定入監後，透過替伊辯護的律師，要求和軍事法庭的首席審判法官嘿輿（Dan Heywood）私下見面。

主審法官嘿輿總是尊重前寧是法學界真有權威的學者，所以，在離開紐倫堡要轉去美國進前，特別去監獄探訪伊。前寧真誠懇向嘿輿表示，伊真正攏呣知有遐濟被司法判刑入監的猶太人，被納粹秘密大規模殺害。總是，嘿輿卻真直接無客氣應講：「你知！當第一個無公義的宣判在你的手裡定案，你著已經知！」意思著是講，國家司法制度一旦開始傾向無公義、無真相閣無人權，整個制度著會全面地墮落和毀壞，當權者甚麼邪惡的歹代誌著攏做會出來！

台灣社會努力在防止「武漢病毒」的當時，更加著努力清除「英文病毒」。因為「武漢病毒」會予咱的社會喪失一寡人，「英文病毒」卻會予咱台灣社會倒退轉去，黑道嗆權野蠻作惡、特務司法恐怖壓迫，將台灣人塑造做殭屍民族。